Η Σοφία Ζαχαράκη επισκέφτηκε σχολείο στη Φυλή και ενθουσιάστηκε με τις ενέργειες των εκπαιδευτικών και των παιδιών (βίντεο)

Μια ιδιαίτερα θερμή και ουσιαστική επίσκεψη πραγματοποίησε η υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη σε σχολική μονάδα στη Φυλή, όπου είχε την ευκαιρία να γνωρίσει από κοντά το έργο εκπαιδευτικών και μαθητών, εκφράζοντας τον ενθουσιασμό και τη συγκίνησή της για την πρόοδο και τις πρωτοβουλίες που αναπτύσσονται στο δημόσιο σχολείο.

Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, υπάρχουν επισκέψεις που υπενθυμίζουν σε όλους γιατί αξίζει η καθημερινή προσπάθεια για την ενίσχυση της δημόσιας εκπαίδευσης. Κατά τη διάρκεια της παρουσίας της στο σχολείο, η υπουργός συνομίλησε με μαθητές και μαθήτριες γεμάτους δημιουργικότητα και φαντασία, καθώς και με εκπαιδευτικούς που, με αφοσίωση και έμπνευση, δημιουργούν συνεχώς νέες ευκαιρίες μάθησης.

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Η επίσκεψη περιλάμβανε ξενάγηση στις σχολικές αίθουσες, παρουσίαση των έργων των παιδιών, επίσκεψη στο μουσείο ιστορίας που έχουν δημιουργήσει οι ίδιοι οι μαθητές, περιήγηση στον σχολικό κήπο, αλλά και ενημέρωση για τις σύγχρονες ψηφιακές υποδομές που αξιοποιούνται στην καθημερινή εκπαιδευτική διαδικασία.

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στη σημαντική ενίσχυση της σχολικής μονάδας με μόνιμο προσωπικό από το Υπουργείο Παιδείας, καθώς και στην ενεργειακή αναβάθμιση του κτιρίου από τον Δήμο Φυλής, με την υπουργό να ευχαριστεί θερμά τον Δήμαρχο Χρήστος Παππούς για τη συνεργασία και τη συμβολή του.

Ξεχωριστή στιγμή της ημέρας αποτέλεσε η παρουσίαση της όπερας «Carmen» από τους μαθητές και τις μαθήτριες της Γ’ τάξης, στο πλαίσιο του προγράμματος «Η Λυρική Πάει Σχολείο». Η προσπάθεια, η συγκίνηση και η αυτοπεποίθηση των παιδιών πάνω στη σκηνή επιβεβαίωσαν, σύμφωνα με την υπουργό, ότι ο πολιτισμός έχει ουσιαστική θέση στο σύγχρονο σχολείο και μπορεί να ανοίγει νέους ορίζοντες για κάθε παιδί.

Η κα Ζαχαράκη συνεχάρη τη διεύθυνση, τους εκπαιδευτικούς, τους γονείς και κυρίως τους μαθητές για τη συλλογική προσπάθεια και την πολύπλευρη φροντίδα που προσφέρουν, τονίζοντας πως το σχολείο που οραματιζόμαστε δεν περιορίζεται μόνο στη μετάδοση γνώσεων, αλλά καλλιεργεί τη δημιουργικότητα, τη συνεργασία, την ευθύνη, τον σεβασμό προς το περιβάλλον και την αγάπη για την τέχνη.

«Το δημόσιο σχολείο προχωρά μπροστά όταν τα παιδιά έχουν χώρο να ονειρεύονται, να δημιουργούν και να λάμπουν», ήταν το μήνυμα που άφησε η υπουργός, στέλνοντας ένα αισιόδοξο μήνυμα για το μέλλον της εκπαίδευσης.