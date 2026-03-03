Μητσοτάκης σε Ανδρουλάκη: “Προτεραιότητά μας ο ασφαλής επαναπατρισμός των εγκλωβισμένων Ελλήνων”

Συνάντηση με τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ και αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης Νίκο Ανδρουλάκη είχε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, με επίκεντρο τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή.

Στον διάλογο που είχαν μπροστά στις κάμερες πριν αρχίσει η κατ’ ιδίαν συνάντηση, ο Κυριάκος Μητσοτάκης αρχικά ευχαρίστησε τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ «που ανταποκρίθηκατε στο αίτημα για ενημέρωση για κρίσιμες εξελίξεις στη Μέση Ανατολή που φαίνεται να δοκιμάζεται από νέο πόλεμο».

Όπως τόνισε ο πρωθυπουργός «οι προτεραιότητες της ελληνικής κυβέρνησης εστιάζονται στην προστασία και τον ασφαλή επαναπατρισμό των εγκλωβισμένων Ελλήνων. Έχει γίνει σοβαρή προετοιμασία, αλλά μέχρι να ανοίξουν οι πτήσεις είναι δύσκολη η απομάκρυνση τους. Έγνοια μας είναι και η ασφάλεια των ναυτικών».

Στη συνέχεια, ο πρωθυπουργός είπε «και βέβαια ανταποκριθήκαμε στο αίτημα της Κύπρου για επιπλέον στρατιωτική βοήθεια και υποστήριξη. Οποιαδήποτε απειλή σε χώρα ΕΕ είναι επί της αρχής απαράδεκτη. Στην υπηρεσία του οικουμενικού ελληνισμού η ελληνική διπλωματία και οι αναβαθμισμένες ελληνικές ένοπλες δυνάμεις. Η σημαία και η καρδιά μας βρίσκεται στην Κύπρο. Όλοι επιθυμούμε μια γρήγορη αποκλιμάκωση. Ιστορικά είχαμε δυσάρεστες επιπτώσεις και οικονομικές».

Από την πλευρά του, ο Νίκος Ανδρουάκης αφού είπε στον πρωθυπουργό ότι «πριν από λίγο επικοινώνησα και με πρόεδρο Κυπριακής Δημοκρατίας», στη συνέχεια σημείωσε ότι «ζήτησα να με ενημερώσετε για την προετοιμασία της χώρας σε επίπεδο ασφαλείας και πιθανών επιπτώσεων».

«Η Ελλάδα είναι σταθερός πυλώνας ασφάλειας και σεβασμού διεθνούς δικαίου στην περιοχή. Η στρατιωτική παρουσία στην Ανατολική Μεσόγειο πρέπει να συνδέεται με την προστασία του ελληνισμού, ιδιαίτερα του Κυπριακού» είπε ακόμα ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ ο οποίος τόνισε ότι «δεν υπάρχει κανένα σενάριο εμπλοκής στον πόλεμο Ισραήλ και ΗΠΑ και Ιράν. Είμαστε η φωνή της Ευρώπης, να πάρουμε πρωτοβουλίες σε ευρωπαϊκό επίπεδο απέναντι στη νέα πραγματικότητα και να δείξουμε ιδιαίτερη προσοχή στους εγκλωβισμένους Έλληνες».

Υπενθυμίζεται ότι ο κ. Ανδρουλάκης, επικαλούμενος τον θεσμικό του ρόλο ως αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης, ζήτησε άμεση και αναλυτική πληροφόρηση για τον στρατηγικό σχεδιασμό της χώρας, σε μια περίοδο αυξημένης γεωπολιτικής έντασης και ενδεχόμενης ανάφλεξης στην ευρύτερη περιοχή.

Νωρίτερα, ο βουλευτής Επικρατείας και κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ Δημήτρης Μάντζος είχε δεχθεί τηλεφώνημα από τον υπουργό Εξωτερικών Γιώργο Γεραπετρίτη.

Ο κ. Γεραπετρίτης έχει προαναγγείλει για αύριο Τετάρτη 4/3 σύγκληση του Εθνικού Συμβουλίου Εξωτερικής Πολιτικής, προκειμένου να ενημερωθούν τα κόμματα αναλυτικότερα για τα τεκταινόμενα τόσο στη γειτονιά μας όσο και στην ευρύτερη Μέση Ανατολή.

