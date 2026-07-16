Σδούκου: «Το αντιπολιτευτικό αφήγημα των σκανδάλων καταρρέει»

Στην αρχειοθέτηση των υποθέσεων επτά βουλευτών για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, καθώς και στις πλημμεληματικές κατηγορίες που ασκήθηκαν σε άλλους τέσσερις, αναφέρθηκε η εκπρόσωπος Τύπου της Νέας Δημοκρατίας, Αλεξάνδρα Σδούκου, μιλώντας στον Real FM.

Η κα Σδούκου ανέφερε ότι από τους έντεκα βουλευτές των οποίων είχε αρθεί η ασυλία τους προηγούμενους μήνες, για τους επτά δεν ασκήθηκε καμία δίωξη, ενώ για τέσσερις ασκήθηκαν διώξεις με βασική κατηγορία την ηθική αυτουργία. Τόνισε ότι κανένας βουλευτής δεν κατηγορείται πως έλαβε χρήματα και σημείωσε ότι η ηθική αυτουργία αποτελεί κατηγορία που πρέπει να αποδειχθεί και δεν συνιστά καταδίκη. Προσέθεσε ότι οι εμπλεκόμενοι έχουν το τεκμήριο της αθωότητας και πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να υπερασπιστούν τον εαυτό τους, ενώ υπογράμμισε ότι πλέον τον λόγο έχουν η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και οι δικαστικές αρχές, οι οποίες, όπως είπε, πρέπει να κάνουν τη δουλειά τους χωρίς παρεμβάσεις.

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Παράλληλα, ανέφερε ότι η Νέα Δημοκρατία προχώρησε από την πρώτη στιγμή στην άρση της ασυλίας των βουλευτών, παρά τις επιφυλάξεις που είχαν διατυπωθεί, ώστε, όπως είπε, να μην υπάρξει καμία σκιά και να τηρηθούν οι θεσμικές διαδικασίες. Πρόσθεσε ότι η υπόθεση είχε πολιτικό και προσωπικό κόστος για τους βουλευτές που βρέθηκαν στο επίκεντρο της δημοσιότητας.

Η εκπρόσωπος Τύπου της ΝΔ αναφέρθηκε επίσης στην κριτική που είχε ασκήσει η αντιπολίτευση τους προηγούμενους μήνες, σημειώνοντας ότι γινόταν λόγος για «πολιτικό σεισμό» και «κυβέρνηση υποδίκων». Όπως είπε, σε σύγκριση με τα σημερινά δεδομένα, προκύπτει μεγάλη απόσταση ανάμεσα στις αρχικές καταγγελίες και στην εξέλιξη της υπόθεσης.

Για τη συνολική εικόνα του ΟΠΕΚΕΠΕ, η κα Σδούκου έκανε λόγο για μια διαχρονική υπόθεση με προβλήματα και παθογένειες που συσσωρεύτηκαν επί πολλά χρόνια. Ανέφερε ότι η κυβέρνηση επιχείρησε σταδιακά να διορθώσει την κατάσταση και, όταν διαπίστωσε ότι το υφιστάμενο σύστημα δεν μπορούσε να αλλάξει, αποφάσισε τη μεταφορά της διαδικασίας στην ΑΑΔΕ. Όπως είπε, η επιλογή αυτή είχε δυσκολίες, ωστόσο εκτίμησε ότι η μετάβαση έχει σε μεγάλο βαθμό πετύχει, επισημαίνοντας ότι οι πληρωμές που είχαν προγραμματιστεί πραγματοποιήθηκαν μέσα στο πρώτο εξάμηνο.

Τέλος, υποστήριξε ότι η αντιπολίτευση επέκρινε την κυβέρνηση για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, αλλά ταυτόχρονα αντιτάχθηκε στη μεταφορά της διαδικασίας στην ΑΑΔΕ, προσθέτοντας ότι η συγκεκριμένη αλλαγή στόχευε στην ενίσχυση των ελέγχων και της διαφάνειας.