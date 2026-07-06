Αλεξάνδρα Σδούκου: “Όσοι επένδυσαν στον εσωτερικό διχασμό, ηττήθηκαν στις κάλπες – Άκομψο το ύφος του κ. Σαμαρά”

Στις υβριδικές επιθέσεις εναντίον του κ. Ντόκου και τις αιτιάσεις της αντιπολίτευσης, καθώς και στα βίντεο του κ. Σαμαρά, αναφέρθηκε η εκπρόσωπος Τύπου της Νέας Δημοκρατίας, Αλεξάνδρα Σδούκου, μιλώντας στο Action 24 και στη Naftemporiki TV.

«Άκομψο το ύφος του κ. Σαμαρά»

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ερωτηθείσα αρχικά για τα βίντεο που ανάρτησε ο κ. Σαμαράς, η εκπρόσωπος Τύπου σημείωσε αρχικά πως «το εύκολο θα ήταν να μπω στον πειρασμό να απαντήσω σε ανάλογη λογική» αλλά «δεν θα το πράξω». Εξηγώντας μάλιστα τον λόγο που δεν θα το κάνει είπε: «εκπροσωπώ τη Νέα Δημοκρατία και οι νεοδημοκράτες περιμένουν μία άλλη σοβαρότητα στη διαχείριση των διαφορών», προσθέτοντας πως «είναι απόφασή του κ. Σαμαρά να υιοθετεί το συγκεκριμένο ύφος, αλλά στο τέλος ο πιο αυστηρός και δίκαιος κριτής είναι οι πολίτες». Στο ερώτημα εάν ένα κόμμα Σαμαρά θα επηρεάσει την Νέα Δημοκρατία, η κ. Σδούκου απάντησε αρνητικά, καθώς σημείωσε πως η ιστορία έχει δείξει πως οι νεοδημοκράτες συσπειρώνονται στις εκλογές και όσοι επιχείρησαν να την πλήξουν εκ των έσω απέτυχαν.

Κλείνοντας, η κ. Σδούκου είπε πως το ύφος του κ. Σαμαρά στην κριτική που άσκησε στην Ντόρα Μπακογιάννη «μία γυναίκα που έχει βάλει πολλές φορές το συμφέρον της χώρας πάνω από το προσωπικό» ήταν «άκομψο» και ο ίδιος δεν θα είναι περήφανος για αυτό σε λίγο καιρό.

«Ο κ. Ντόκος ήταν θύμα υβριδικής επίθεσης, όχι φάρσας»

Ερωτηθείσα για το θέμα της υβριδικής επίθεσης, η κ. Σδούκου επεσήμανε ότι «ο κ. Ντόκος δεν αποκάλυψε κάτι που δεν λέγεται δημοσίως από όλους. Άρα, σε σχέση με τα λεγόμενά του, ειλικρινά δεν βλέπω ποιος είναι ο λόγος για τον οποίο κάποιοι ζητούν την παραίτησή του». Όσον αφορά το περιστατικό σημείωσε πως «μιλάμε για μια οργανωμένη επιχείρηση εξαπάτησης, με χαρακτηριστικά υβριδικής απειλής. Και εδώ είναι η πραγματική συζήτηση. Δεν είναι σήμερα το θέμα αν πρέπει να παραιτηθεί ο κ. Ντόκος, το πραγματικό θέμα είναι να δούμε τι πρέπει να αλλάξει, ποια επιπλέον φίλτρα χρειάζονται ώστε κάτι τέτοιο να μην επαναληφθεί. Για μένα αυτή είναι η συζήτηση που αφορά πραγματικά τη χώρα και όχι οι αντιπολιτευτικές κραυγές για παραίτηση ενός ανθρώπου που στο κάτω-κάτω δεν αποκάλυψε τίποτα. Δηλαδή, έπρεπε να παραιτηθεί η Μελόνι και τόσοι άλλοι που υπήρξαν θύματα παρόμοιων επιχειρήσεων;».

«Στόχος η αποκλιμάκωση των τιμών»

Στο οικονομικό πεδίο η κ. Σδούκου εστίασε στο θέμα των τιμών, υπογραμμίζοντας πως «σε αυτά τα επτά χρόνια που κυβερνά η Νέα Δημοκρατία, έχουμε ακολουθήσει μία οικονομική πολιτική με δύο βασικές αρχές. Η πρώτη είναι η επιλογή μας για εφαρμογή μόνιμων μέτρων. Να μειώνουμε τους φόρους και να αυξάνουμε τους μισθούς και τις συντάξεις. Η δεύτερη είναι ότι μαζεύουμε από τα πλεονάσματα και τα επιστρέφουμε πίσω στην κοινωνία, με αυτά τα χρήματα να πηγαίνουν στοχευμένα σε κατηγορίες πολιτών που έχουν ανάγκη» καταλήγοντας πως «πάνω από 4 εκατομμύρια συμπολίτες μας είδαν αύξηση στα εισοδήματά τους μέσα από τη μείωση φορολογίας και φορολογικών συντελεστών. Και το επόμενο διάστημα θα δούμε νέες παρεμβάσεις στο μέτρο των δυνατοτήτων μας, καθώς το οικονομικό επιτελείο επεξεργάζεται νέο πακέτο μέτρων, τα οποία αναμένουμε να παρουσιαστούν στην Έκθεση Θεσσαλονίκης». Αναφερόμενη ειδικότερα στην ακρίβεια, ξεκαθάρισε ότι η σταθεροποίηση των τιμών δεν αποτελεί τον τελικό στόχο της κυβέρνησης. «Έγινε η συνάντηση με τους εκπροσώπους της αγοράς για να παραμείνουν οι τιμές αυτό το δίμηνο σε σταθερά επίπεδα, με στόχο όμως από τον Σεπτέμβριο να πάμε σε μείωση των τιμών» που όπως τόνισε «είναι το ζητούμενο».