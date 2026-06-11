ΣΥΡΙΖΑ για παραίτηση Διδασκάλου: “Η ακλόνητη υπουργός Πολιτισμού δεν είχε πάρει χαμπάρι τίποτα;”

Ανακοίνωση εξέδωσε το Γραφείο Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ για την παραίτηση του γ.γ. του υπ. Πολιτισμού, Γιώργου Διδασκάλου, μετά το σκάνδαλο με το κύκλωμα στις πολεοδομίες.

Συγκεκριμένα, αναφέρει στην ανακοίνωση:

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Στη σκιά του σκανδάλου με το κύκλωμα στις πολεοδομίες, σήμερα υπέβαλε την παραίτησή του και ο γενικός γραμματέας του υπουργείου Πολιτισμού, Γιώργος Διδασκάλου. Είχε προηγηθεί η παραίτηση του γ.γ. Χωρικού Σχεδιασμού του υπ. Περιβάλλοντος, Ευθ. Μπακογιάννη, ενώ δημοσιεύματα – σε φιλοκυβερνητικές ιστοσελίδες μάλιστα – αναφέρουν ότι επίκειται και τρίτη παραίτηση γενικού γραμματέα!

Να σημειώσουμε ότι ο Γ. Διδασκάλου προήδρευε, μεταξύ άλλων, σε δύο πολύ σημαντικά όργανα, στο Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο (ΚΑΣ) και το Κεντρικό Συμβούλιο Νεωτέρων Μνημείων, που καλούνται συχνά να πάρουν πολύ σημαντικές αποφάσεις. Στο «κύκλωμα των πολεοδομιών», άλλωστε, εμπλέκονται υπάλληλοι που είχαν ρόλο σε κομβικά συμβούλια του υπ. Πολιτισμού, στα οποία προΐστατο ο ίδιος ο κ. Διδασκάλου. Η «ακλόνητη» υπουργός Πολιτισμού, η Λίνα Μενδώνη, που βρίσκεται εφτά χρόνια τώρα στην υπουργική καρέκλα με εντολή Μητσοτάκη, δεν είχε πάρει χαμπάρι τίποτα;

Η χιονοστιβάδα αποκαλύψεων επιβάλλει να διερευνηθούν σε βάθος οι αμαρτωλές υποθέσεις τις οποίες χειρίστηκαν τα παραιτούμενα στελέχη και προκάλεσαν τη νομιμότητα, αλλά και την κοινή λογική, όπως έχει καταγγείλει ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ. Από τα ακατάλληλα έργα και τις προτάσεις για τελεφερίκ σε αρχαιολογικούς χώρους, έως τις ασύμβατες τσιμεντένιες ανακατασκευές χωρίς επαρκείς μελέτες, όπως στην Ακρόπολη και την Αρχαία Αγορά.

Αποδεικνύεται ότι σε όλα τα χρόνια διακυβέρνησης της χώρας από τη ΝΔ, δεν έχουμε «μόνο» υποθέσεις ιδιωτών που πλήττονται ή ωφελούνται από τα δυσώδη κυκλώματα, αλλά και αποφάσεις εξυπηρέτησης ιδιωτικών συμφερόντων, άμεσα βλαπτικών για τις αρχαιότητες και την πολιτιστική μας κληρονομιά. Από τη διάθεση μνημείων για γάμους και δεξιώσεις ημετέρων μέχρι το ξεπούλημα των αναψυκτηρίων και πωλητηρίων μνημείων, μουσείων και αρχαιολογικών χώρων σε φίλους και κολλητούς.

Αυτές οι πολιτικές και τα πρόσωπα που προθύμως τις υπηρετούν -και τώρα δήθεν παραιτούνται ή καρατομούνται– είναι πολιτικές αποκλειστικά του συστήματος Μητσοτάκη – Μενδώνη. Θυμίζουμε ότι δίπλα στην κ. Μενδώνη υπήρχαν και πρόσωπα από το προηγούμενο κύκλωμα εκβιαστών, της λεγόμενης «Νάνσυ», αλλά η ίδια δεν αναψηλάφησε ούτε εκείνες τις αμαρτωλές υποθέσεις.

Στα πόσα κυκλώματα, λοιπόν, που κυκλώνουν και την ίδια, θα νιώσει η κ. Μενδώνη την απαιτούμενη ευθιξία να παραιτηθεί ή ο πρωθυπουργός τη στοιχειώδη ευθύνη να την αποπέμψει;

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Αυτό που αποδεικνύουν οι παραιτήσεις των γ.γ. είναι αυτό που όλοι πλέον έχουν αντιληφθεί: η διαφθορά στην επταετία Μητσοτάκη έχει διαποτίσει κάθε πόρο του κρατικού μηχανισμού, από υπαλλήλους μέχρι γενικούς γραμματείς. Έκαναν τη διαφθορά ενδημικό είδος για να γλεντάνε οι γαλάζιες ακρίδες. Κάθε παράταση της διακυβέρνησης Μητσοτάκη ανοίγει πληγές στο σώμα της κοινωνίας.