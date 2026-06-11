Καμμένος: “3η η Καρυστιανού, εκτός βουλής το ΠΑΣΟΚ στις δεύτερες κάλπες – Η Ευρώπη πέθανε”

Για το κόμμα της Μαρίας Καρυστιανού και του Αλέξη Τσίπρα και τα σενάρια σχετικά με τον ρόλο που θα διαδραματίσουν στις εκλογές μίλησε ο πρώην πρόεδρος των ΑΝΕΛ Πάνος Καμμένος.

Συγκεκριμένα, ο κ. Καμμένος, μιλώντας στον ΑΝΤ1, εκτίμησε ότι η Μαρία Καρυστιανού μπορεί στις εκλογές να κινηθεί «πολύ παραπάνω από 10%», ενώ προέβλεψε ότι ο Αλέξης Τσίπρας θα συγκεντρώσει γύρω του τον κόσμο της «κυβερνώσας Αριστεράς». Όσον αφορά το ΠΑΣΟΚ, άφησε ανοιχτό ακόμη και το ενδεχόμενο να μείνει εκτός Βουλής στις δεύτερες κάλπες.

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Ο πρώην υπουργός και πρώην πρόεδρος των ΑΝΕΛ δεν έκρυψε τη συμπάθειά του προς την κ. Καρυστιανού, την οποία συνέδεσε με το αίτημα για δικαιοσύνη και με μια κοινωνική δυναμική που, όπως είπε, μπορεί να αποκτήσει εκλογική έκφραση. «Δεν είναι καλό να πάρει μαζί της παλαιούς πολιτικούς», σημείωσε, προτείνοντας να στηριχθεί σε νέα πρόσωπα.

«Τα νέα παιδιά του ΠΑΣΟΚ ταιριάζουν περισσότερο να πάνε στον Τσίπρα»

Ο Πάνος Καμμένος επέκρινε τα κόμματα της αντιπολίτευσης που αποκλείουν εκ των προτέρων κάθε σύμπραξη, λέγοντας ότι μετά τη δεύτερη κάλπη θα πρέπει να σχηματιστεί κυβέρνηση.

«Είναι τρελό ότι όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης λένε ότι δεν θα συνεργαστούν με κανέναν», ανέφερε, υποστηρίζοντας ότι η πρώτη εκλογική αναμέτρηση θα αποτυπώσει τη δυσαρέσκεια των πολιτών, ενώ η δεύτερη θα κρίνει τη δυνατότητα διακυβέρνησης.

Ιδιαίτερα αιχμηρός ήταν απέναντι στη Χαριλάου Τρικούπη. Ο Πάνος Καμμένος υποστήριξε ότι «τα νέα παιδιά του ΠΑΣΟΚ ταιριάζουν περισσότερο να πάνε στον Τσίπρα», προεξοφλώντας ουσιαστικά μετακινήσεις στον χώρο της Κεντροαριστεράς. Η αναφορά αυτή εντάσσεται στην εκτίμησή του ότι ο Αλέξης Τσίπρας μπορεί να λειτουργήσει ως κεντρικός πόλος για όσους αναζητούν κυβερνητική προοπτική στην Αριστερά, την ώρα που, κατά τον ίδιο, το ΠΑΣΟΚ κινδυνεύει να συμπιεστεί πολιτικά.

«Η Ευρώπη πέθανε»

Ο Πάνος Καμμένος έδωσε και το ιδεολογικό περίγραμμα της δικής του προσέγγισης. Είπε ότι, αν διέθετε σήμερα κόμμα με ποσοστό 5%-7%, θα μιλούσε καθαρά για «ατλαντική» πορεία της χώρας, στήριξη των στρατηγικών συμφωνιών με Ισραήλ, Αίγυπτο και Γαλλία και αντίθεση στην υψηλή φορολογία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

«Η Ευρώπη πέθανε», είπε χαρακτηριστικά, συνοψίζοντας μια γραμμή που κινείται μακριά από τον ευρωπαϊσμό και πιο κοντά σε μια σκληρή γεωπολιτική ανάγνωση των διεθνών ισορροπιών.

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Ο πρώην πρόεδρος των ΑΝΕΛ άφησε ανοιχτό και το ενδεχόμενο συνεργασίας με τη Νέα Δημοκρατία, όχι όμως χωρίς όρους. Όπως είπε, θα μπορούσε να συνεργαστεί με τη ΝΔ, αλλά όχι με στελέχη που θεωρεί ότι κινούνται σε διαφορετική πολιτική κατεύθυνση.

Στο ίδιο πλαίσιο, εκτίμησε ότι πιθανότερος διάδοχος του Κυριάκου Μητσοτάκη είναι ο Νίκος Δένδιας, ενώ εμφανίστηκε πιο επιφυλακτικός για τον Άδωνι Γεωργιάδη. Για τον Κυριάκο Πιερρακάκη σημείωσε ότι, αν και προέρχεται από το ΠΑΣΟΚ, έχει «ατλαντική κατεύθυνση».

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Ο Πάνος Καμμένος προέβλεψε ότι οι εκλογές θα γίνουν το 2027 και ότι μετά την πρώτη αναμέτρηση θα διαμορφωθούν συσχετισμοί που θα οδηγήσουν σε κυβέρνηση εθνικής ενότητας. Για τη σύζυγό του, τέλος, ξεκαθάρισε ότι δεν θα την προέτρεπε να ασχοληθεί με την πολιτική, λέγοντας ότι ο ίδιος αποχώρησε επειδή «εκτίθεσαι πολύ».