Αίγιο: Χωρίς αποτυπώματα το μαχαίρι του διπλού φονικού – Δεν είχε πιει αλκοόλ ο Ιταλός

Νέα στοιχεία προκύπτουν για το στυγερό έγκλημα στον Λόγγο Αιγίου με θύματα την 54χρονη και τον 26χρονο γιο της που έχει συγκλονίσει το πανελλήνιο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, από τις εργαστηριακές εξετάσεις στα πειστήρια του διπλού φονικού προέκυψε πως το μαχαίρι που βρέθηκε κρυμμένο σε γλάστρα έξω από το σπίτι ήταν καθαρό από αποτυπώματα.

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Επίσης, όπως αναφέρουν οι ίδιες πληροφορίες, ο 65χρονος Ιταλός σύντροφος της 54χρονης που κατηγορείται για τις δύο δολοφονίες δεν είχε καταναλώσει αλκοόλ, όπως είχε εκτιμηθεί αρχικά. Έτσι, για την έντονη οσμή που είχαν εντοπίσει πάνω του οι αστυνομικοί εκτιμάται ότι μετά το έγκλημα έπλυνε τα χέρια του και άλλα σημεία του σώματός του με οινόπνευμα.

Ένα ακόμα εύρημα είναι ένα λάπτοπ που εντοπίστηκε στη μοιραία μονοκατοικία. Πάνω σε αυτό φέρεται να βρέθηκε δακτυλικό αποτύπωμα με αίμα της 54χρονης γυναίκας.

Σύμφωνα με τη δικηγόρο του, Μαρία Ιατροπούλου, αναμένουν τα αποτελέσματα και των υπόλοιπων εξετάσεων για να αποφασίσουν την απολογητική τους γραμμή, ωστόσο, εμμένουν στην αρχική τους θέση ότι ο 65χρονος δεν σκότωσε τη σύντροφό του και τον γιο της.

Παράλληλα, μιλώντας στο Star υποστήριξε ότι το όπλο δεν ήταν δικό του, ήταν ένα οικογενειακό κειμήλιο που υπήρχε στο σπίτι.

Η ίδια αποκάλυψε ότι σήμερα ενημερώθηκαν οι οικείοι του Ιταλού για το γεγονός ότι ο 65χρονος κρατείται από τις ελληνικές Αρχές, κατηγορούμενος για διπλή ανθρωποκτονία. Η δικηγόρος ενημέρωσε καταρχάς την ιταλική πρεσβεία κι στη συνέχεια τον αδελφό και την αδελφή του 65χρονου, οι οποίοι δεν είχαν εικόνα για την κατάσταση του δικού τους ανθρώπου.

Νωρίτερα, η συνήγορος του κατηγορούμενου υπογράμμισε μιλώντας στο ΕΡΤnews ότι η δικογραφία παρουσιάζει σημαντικά κενά, τα οποία –όπως είπε– δεν επιτρέπουν ασφαλή συμπεράσματα.

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«Όταν αποδίδονται κατηγορίες για ανθρωποκτονία και μάλιστα δις, θα πρέπει να υπάρχουν όλα τα αποδεικτικά στοιχεία που ισχυροποιούν την κατηγορία», τόνισε.

Παράλληλα, επανέλαβε ότι ο εντολέας της αρνείται κατηγορηματικά κάθε εμπλοκή, σημειώνοντας: «Σθεναρά αρνείται οποιαδήποτε εμπλοκή στους θανάτους».

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Η κ. Ιατροπούλου κάλεσε σε αυτοσυγκράτηση, επισημαίνοντας: «Δεν μπορούμε να προκαταλάβουμε το αποτέλεσμα της έρευνας ούτε να είμαστε σίγουροι 100% για το ποιος είναι ο δράστης».

Υπενθυμίζεται ότι ο 65χρονος, στον οποίο έχουν απαγγελθεί κατηγορίες επιμένει να λέει πως δεν έχει καμία σχέση με τους δύο φόνους, και αναμένεται να απολογηθεί αύριο Παρασκευή 12/6.

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Την ίδια ώρα, οι έρευνες της Αστυνομίας συνεχίζονται, προκειμένου να φωτιστούν όλες οι πτυχές του φρικτού εγκλήματος και να εξακριβωθεί ποιο ήταν το κίνητρο. Μέχρι τότε, οι έμπειροι αστυνομικοί εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα.