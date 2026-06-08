Βορίδης: “Ο Τσίπρας συγκροτεί κόμμα με ενιαία γραμμή – Ο ΣΥΡΙΖΑ οδηγείται σε ρευστοποίηση”

Την εκτίμηση ότι ο ΣΥΡΙΖΑ οδηγείται σε «ρευστοποίηση» και ότι το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα διαμορφώνει έναν νέο κυρίαρχο πόλο στον χώρο της αντιπολίτευσης εξέφρασε ο Μάκης Βορίδης.

Μιλώντας στο ΕΡΤNews, ο πρώην υπουργός σχολιάζοντας την απόφαση του ΣΥΡΙΖΑ για ανοιχτή πρόσκληση συνεργασίας προς τον Αλέξη Τσίπρα τη χαρακτήρισε ως μια κίνηση «στοιχειώδους πολιτικής λογικής και επιβίωσης».

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Όπως επισήμανε, με τα σημερινά δεδομένα, το κόμμα δεν μπορεί να κινηθεί ανταγωνιστικά απέναντι στην παρουσία του πρώην πρωθυπουργού και εκτίμησε ότι η εξέλιξη αυτή, ανεξαρτήτως χρόνου, οδηγεί σε σταδιακή απορρόφηση του ΣΥΡΙΖΑ.

Σύμφωνα με τον Μάκη Βορίδη, η στρατηγική του Αλέξη Τσίπρα διαφοροποιείται από το προηγούμενο μοντέλο λειτουργίας. «Θέλει ένα κόμμα στο οποίο θα έχει ο ίδιος τον έλεγχο και την ευθύνη», σημείωσε, απορρίπτοντας την προοπτική συνεργασιών τύπου «συνιστωσών» και χρονοβόρων εσωτερικών διαπραγματεύσεων.

Επίσης, υπογράμμισε ότι η καθίζηση του ΣΥΡΙΖΑ στις δημοσκοπήσεις και των λοιπών σχημάτων της Αριστεράς ενισχύει τη δυναμική του νέου εγχειρήματος, καθώς –όπως είπε– οι ψηφοφόροι που επιθυμούν αντιπολιτευτική έκφραση αναζητούν έναν ισχυρότερο πόλο.

Μάλιστα, εκτίμησε ότι η εξέλιξη αυτή θα ασκήσει πίεση και στο ΠΑΣΟΚ, σημειώνοντας ότι η αδυναμία του να διαμορφώσει πειστική εναλλακτική πρόταση τα τελευταία χρόνια άφησε πολιτικό χώρο.

Όσον αφορά στις επικείμενες εθνικές εκλογές, επανέλαβε ότι ο χρονικός ορίζοντας παραμένει το 2027, όπως έχει δεσμευτεί ο Κυριάκος Μητσοτάκης, με τη Νέα Δημοκρατία να επιδιώκει την αυτοδυναμία.

Τόνισε όμως ότι, σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί, το κόμμα του έχει αποδείξει ότι μπορεί να συμμετάσχει σε κυβερνήσεις συνεργασίας, εφόσον αυτό προκύψει ως εντολή του εκλογικού σώματος.

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Σε άλλο σημείο, σχολιάζοντας τις διεργασίες στον ευρύτερο χώρο της Δεξιάς και τις κινήσεις του Αντώνη Σαμαρά, σημείωσε ότι δεν διακρίνει σαφές πολιτικό κενό που να δικαιολογεί τη δημιουργία νέου κόμματος, εκτιμώντας ότι η κυβερνητική πολιτική καλύπτει βασικούς άξονες, όπως η εξωτερική πολιτική, η άμυνα και η μεταναστευτική διαχείριση.