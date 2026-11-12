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ΕΛΛΑΔΑ

Συναγερμός στο κέντρο της Αθήνας: Ύποπτη βαλίτσα στην οδό Χαβρίου – Στο σημείο τα ΤΕΕΜ

Σε εξέλιξη έλεγχος για το περιεχόμενο της βαλίτσας

Συναγερμός στο κέντρο της Αθήνας: Ύποπτη βαλίτσα στην οδό Χαβρίου – Στο σημείο τα ΤΕΕΜ
ΛΑΖΟΣ ΜΑΝΤΙΚΟΣ

Συναγερμός έχει σημάνει στο κέντρο της Αθήνας, μετά τον εντοπισμό ύποπτης βαλίτσας στην οδό Χαβρίου.

Στο σημείο έχουν σπεύσει αστυνομικές δυνάμεις, ενώ κινητοποιήθηκε και κλιμάκιο των Τμημάτων Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών (ΤΕΕΜ), προκειμένου να ελέγξει το αντικείμενο.

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Η περιοχή έχει τεθεί υπό αστυνομικό έλεγχο, ενώ αναμένονται τα αποτελέσματα της εξέτασης της βαλίτσας από τους ειδικούς.

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν περισσότερες πληροφορίες για το περιεχόμενο της βαλίτσας ή τις συνθήκες κάτω από τις οποίες εντοπίστηκε.

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