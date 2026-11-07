Κύκλωμα εκβιασμών στην Αθήνα: Προφυλακίστηκαν πέντε νεαροί 17 έως 20 ετών – Οι απολογίες τους

Στη φυλακή οδηγούνται οι πέντε νεαρής ηλικίας κατηγορούμενοι για την υπόθεση του κυκλώματος εκβιασμών καταστηματαρχών στο κέντρο της Αθήνας, μετά την ολοκλήρωση των απολογιών τους ενώπιον των αρμόδιων ανακριτικών αρχών.

Οι πέντε κατηγορούμενοι, ηλικίας από 17 έως 20 ετών, αντιμετωπίζουν βαρύτατες κατηγορίες που σχετίζονται με τη δράση εγκληματικής οργάνωσης, η οποία φέρεται να χρησιμοποιούσε εμπρησμούς και βομβιστικές επιθέσεις για να εκβιάζει ιδιοκτήτες επιχειρήσεων, κυρίως στον χώρο της εστίασης.

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Σύμφωνα με τα στοιχεία της υπόθεσης, ο φερόμενος ως αρχηγός της οργάνωσης, καθώς και πρόσωπα που φέρονται να ανήκουν στην ηγετική της ομάδα, βρίσκονται ήδη έγκλειστοι σε σωφρονιστικά καταστήματα.

Τι είπε ο 17χρονος για τη μολότοφ και τα 1.000 ευρώ

Μεταξύ των πέντε κατηγορουμένων βρίσκεται και ένας 17χρονος, ο οποίος, σύμφωνα με τη δικογραφία, εμφανίζεται μαζί με άλλα άτομα σε βίντεο κάμερας ασφαλείας από εμπρηστική επίθεση με βόμβα μολότοφ σε κατάστημα.

Κατά την απολογία του ενώπιον της ανακρίτριας ανηλίκων, ο 17χρονος φέρεται να αρνήθηκε ότι συμμετείχε σε εγκληματική οργάνωση, καθώς και ότι κατασκεύασε τη μολότοφ.

Σύμφωνα με πληροφορίες, υποστήριξε ότι ενεπλάκη στην υπόθεση επειδή του είχαν υποσχεθεί αμοιβή 1.000 ευρώ.

Οι ισχυρισμοί του αξιολογήθηκαν στο πλαίσιο της ανακριτικής διαδικασίας, η οποία ολοκληρώθηκε με την απόφαση για την προσωρινή του κράτηση.

Η απολογία του 19χρονου: «Άκουσα την έκρηξη και έφυγα τρομαγμένος»

Τη δική του εκδοχή για την εμπλοκή του στην υπόθεση παρουσίασε και ένας 19χρονος κατηγορούμενος.

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Σύμφωνα με πληροφορίες, υποστήριξε ότι η παρουσία του στο σημείο συνδεόταν αποκλειστικά με τη μεταφορά ενός φίλου του, ο οποίος είναι πλέον συγκατηγορούμενός του, σε καφετέρια.

Όπως φέρεται να ανέφερε, όταν έφτασαν στο κατάστημα, ο φίλος του τού αποκάλυψε τον πραγματικό λόγο της επίσκεψής τους και εκείνος αποφάσισε να απομακρυνθεί.

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Ο 19χρονος φέρεται επίσης να ισχυρίστηκε ότι βρισκόταν ήδη σε απόσταση όταν άκουσε τον θόρυβο της έκρηξης και αποχώρησε τρομαγμένος.

Παρά τους ισχυρισμούς του, αποφασίστηκε και η δική του προσωρινή κράτηση.

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Εκβιασμοί καταστηματαρχών με εμπρησμούς και εκρήξεις

Η υπόθεση αφορά τη φερόμενη δράση εγκληματικής οργάνωσης που, σύμφωνα με τη δικογραφία, στόχευε επιχειρηματίες στο κέντρο της Αθήνας, με ιδιαίτερη έμφαση σε καταστήματα εστίασης.

Οι κατηγορούμενοι φέρονται να εμπλέκονται σε επιθέσεις με εμπρηστικούς και εκρηκτικούς μηχανισμούς, στο πλαίσιο εκβιαστικών ενεργειών σε βάρος ιδιοκτητών επιχειρήσεων.

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Η έρευνα των Αρχών επικεντρώνεται επίσης στον τρόπο με τον οποίο φέρεται να οργανωνόταν η δράση της ομάδας, καθώς η ηγεσία της, σύμφωνα με τα στοιχεία της υπόθεσης, βρισκόταν ήδη στη φυλακή.

Ποινική δίωξη για 13 κακουργήματα και τέσσερα πλημμελήματα

Για την υπόθεση έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για 13 κακουργήματα και τέσσερα πλημμελήματα.

Μεταξύ των κακουργηματικών πράξεων που περιλαμβάνονται στην ποινική δίωξη είναι:

Η δράση εγκληματικής οργάνωσης.

Η απόπειρα ανθρωποκτονίας.

Οι εκρήξεις.

Οι εμπρησμοί.

Οι κατηγορίες αποδίδονται κατά περίπτωση στους εμπλεκομένους, ανάλογα με τον φερόμενο ρόλο και τη συμμετοχή τους στις επιμέρους πράξεις.

Μετά τις απολογίες τους, οι πέντε νεαροί κρίθηκαν προσωρινά κρατούμενοι, ενώ η δικαστική διερεύνηση της υπόθεσης συνεχίζεται.