Διακοπή της κυκλοφορίας σημειώνεται το πρωί της Πέμπτης, 19 Νοεμβρίου στην οδό Δροσοπούλου, στην Αθήνα, από το ύψος της συμβολής της με την οδό Καλλιφρονά, λόγω ακινητοποιημένου ΙΧ.

Συγκεκριμένα, οδηγός, που φέρεται να ήταν μεθυσμένος, έπεσε με το όχημά του πάνω σε τέσσερα σταθμευμένα αυτοκίνητα, προκαλώντας υλικές ζημιές.