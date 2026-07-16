Ρωγμές στην Κυψέλη: “Ζημιές σε 40 διαμερίσματα – Δεν υπάρχει θέμα στατικότητας, τα προβλήματα θα αποκατασταθούν” λέει ο Ταχιάος

Την άποψη ότι οι ρωγμές στην Κυψέλη δεν θα πρέπει να ανησυχούν τους κατοίκους της περιοχής διαβεβαιώνοντας ότι δεν τίθεται θέμα ασφάλειας και στατικότητας των σπιτιών που έχουν επηρεαστεί από τα έργα του μετρό της Γραμμής 4 εξέφρασε ο υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών, Νίκος Ταχιάος.

Μιλώντας το πρωί της Πέμπτης στο Πρώτο Πρόγραμμα της ΕΡΤ 105,8, ο κ. Ταχιάος ανέφερε ότι, σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής αυτοψίες, έχουν καταγραφεί ζημιές σε περίπου 40 διαμερίσματα. Παρόλα αυτά, καταγγελίες των πολιτών της περιοχής αναφέρουν ότι ρωγμές και οι ζημιές έχουν καταγραφεί σε 200 περίπου διαμερίσματα, δηλαδή σε πάνω από 10 κτίρια, με την Αττικό Μετρό να αναγνωρίζει το πρόβλημα.

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«Οι μηχανικοί της Ελληνικό Μετρό και της αναδόχου κοινοπραξίας έχουν πραγματοποιήσει αυτοψίες και δεν υπάρχει ζήτημα στατικότητας. Δεν είναι σπάνιο φαινόμενο η διέλευση ενός μετροπόντικα να προκαλεί επιδράσεις σε οικοδομές που βρίσκονται πολύ κοντά στη χάραξη του έργου», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Όπως εξήγησε, «οι πρώτες ρωγμές εμφανίστηκαν πριν από περίπου δύο μήνες, με αποτέλεσμα να διακοπούν προσωρινά οι εργασίες του μετροπόντικα. Στο διάστημα αυτό πραγματοποιήθηκαν πρόσθετοι έλεγχοι, ενώ κλιμάκιο Γερμανών μηχανικών διατύπωσε παρατηρήσεις σχετικά με την ποιότητα του ειδικού πολτού που χρησιμοποιείται κατά τη διάνοιξη της σήραγγας».

«Ο πολφός είναι ένα ειδικό μείγμα, περίπου σαν σαπουνόνερο, που εξέρχεται από την κεφαλή του μετροπόντικα, λιπαίνει τα κοπτικά εργαλεία και συμβάλλει στη σταθεροποίηση του εδάφους. Με τη συνδρομή Ελλήνων και ξένων ειδικών έγιναν βελτιώσεις στη σύνθεσή του ώστε να αυξηθεί η αντοχή του στις πιέσεις», εξήγησε ο υφυπουργός.

Ο κ. Ταχιάος υπογράμμισε ότι η Ελληνικό Μετρό διαθέτει μεγάλη εμπειρία σε έργα διάνοιξης σηράγγων και πως εφαρμόζονται συνεχείς μετρήσεις και συγκεκριμένα όρια συναγερμού, ώστε να εντοπίζεται έγκαιρα οποιαδήποτε μεταβολή.

«Ο κόσμος είναι λογικό να ανησυχεί όταν βλέπει μια ρωγμή, όμως πρόκειται για ένα απολύτως ελεγχόμενο φαινόμενο. Δεν υπάρχει καμία σύγκριση με άλλες περιπτώσεις που έχουν απασχολήσει την επικαιρότητα», ανέφερε, προσθέτοντας ότι μετά την περιοχή της Κυψέλης, προς τα Δικαστήρια, δεν έχουν διαπιστωθεί εμφανείς βλάβες στις όψεις κτιρίων που να σχετίζονται με τη διέλευση του μετροπόντικα.

Παράλληλα, διαβεβαίωσε ότι το υπουργείο έχει δώσει σαφείς οδηγίες στην Ελληνικό Μετρό να εξαντλήσει κάθε διαθέσιμο μέσο, ώστε οι κάτοικοι να αισθάνονται ασφαλείς

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Απαντώντας στο ερώτημα τι ενέργειες πρέπει να κάνει ένας πολίτης εάν διαπιστώσει μια νέα ρωγμή στο ακίνητό του

«Μόλις υπάρξει ενημέρωση από τον ενδιαφερόμενο στο πλησιέστερο εργοτάξιο, ενεργοποιούνται άμεσα όλες οι προβλεπόμενες διαδικασίες για να πραγματοποιηθούν οι απαραίτητοι έλεγχοι. Κάθε βλάβη που οφείλεται στο έργο αποκαθίσταται υποχρεωτικά από τον ανάδοχο, χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση για τον πολίτη. Θέλουμε, κυρίως, να μην υπάρχει ούτε ψυχολογική επιβάρυνση από την κατασκευή ενός έργου που θα αναβαθμίσει σημαντικά τις δημόσιες συγκοινωνίες της Αθήνας», κατέληξε.

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Τέλος, ο υφυπουργός ανέφερε ότι, με βάση τον σχεδιασμό, η Γραμμή 4 του Μετρό αναμένεται να ολοκληρωθεί το 2032.

Φόβος για καθιζήσεις λόγω των έργων για το μετρό

Η Πολεοδομία βρέθηκε στο σημείο και προχώρησε σε ελέγχους, ενώ σήμερα αναμένεται συνάντηση στο δημαρχείο Αθηνών, όπου θα συζητηθεί το θέμα.

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Σύμφωνα με το Mega, το πρόβλημα οφείλεται σε ανακριβείς γεωλογικές μελέτες που προηγήθηκαν του έργου, με αποτέλεσμα ο μετροπόντικας, όταν έφτασε στην περιοχή, βρέθηκε σε σαθρά εδάφη, προκαλώντας τις μετακινήσεις και τις ρηγματώσεις σε σπίτια.

Όπως επισημαίνουν οι ειδικοί, απαιτούνται ενόργανες μέθοδοι και βάθος χρόνου για την εκτίμηση της έκτασης των προβλημάτων, καθώς οι καθιζήσεις δεν είναι πάντα άμεσες.

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Χθες Τετάρτη 15/7, ο προϊστάμενος της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών, Αριστείδης Κορέας έδωσε χθες εντολή για τη διενέργεια κατεπείγουσας προκαταρκτικής εξέτασης, προκειμένου να διαπιστωθεί αν από τις εργασίες έχουν προκύψει αξιόποινες πράξεις, αλλά και εάν υφίσταται ζήτημα επικινδυνότητας για τα κτίρια ή τη δημόσια ασφάλεια.

Από την πλευρά του ο δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας ανέφερε: «Έχω μία απορία: κράτος υπάρχει; Κυβέρνηση υπάρχει; Ένα υπουργείο που δίνει τόσα εκατομμύρια δεν θα έπρεπε να έχει ελέγξει αυτή τη διαδικασία; Δεν θα έπρεπε να έχει στείλει ανθρώπους στα σπίτια;»

Σε ανακοίνωση η εταιρεία «Ελληνικό Μετρό» ανέφερε ότι δεν υπάρχει πρόβλημα στην στατικότητα των κτιρίων και εκτελούνται εργασίες αποκατάστασης των ρηγματώσεων σε συνεργασία με τους ιδιοκτήτες και τους ενοίκους των κτιρίων.