Reuters: Ελλάδα, Κύπρος και Ισραήλ συμφώνησαν για κοινές ασκήσεις στην Ανατολική Μεσόγειο το 2026

Σε περαιτέρω εμβάθυνση της αμυντικής τους συνεργασίας προχωρούν Ελλάδα, Ισραήλ και Κύπρος, με την εντατικοποίηση κοινών αεροπορικών και ναυτικών ασκήσεων από το 2026, σύμφωνα με το Reuters.

Σύμφωνα με στρατιωτικές πηγές, οι τρεις χώρες υπέγραψαν πρόσφατα στην Κύπρο κοινό σχέδιο δράσης, το οποίο προβλέπει ενίσχυση της επιχειρησιακής συνεργασίας και συντονισμό σε θέματα ασφάλειας στην Ανατολική Μεσόγειο.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η συνεργασία αυτή, που έχει αναπτυχθεί σταθερά την τελευταία δεκαετία, περιλαμβάνει κοινές στρατιωτικές ασκήσεις, εξοπλιστικά προγράμματα και ενεργειακές συνέργειες, εξελίξεις που παρακολουθεί στενά η Τουρκία.

Η νέα συμφωνία έρχεται σε συνέχεια της τριμερούς συνάντησης του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με τον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκο Χριστοδουλίδη και τον πρωθυπουργό του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου στην Ιερουσαλήμ, όπου επιβεβαιώθηκε η κοινή βούληση για ενίσχυση της θαλάσσιας ασφάλειας και προώθηση των ενεργειακών διασυνδέσεων.

Όπως ανέφερε ανώτερος Έλληνας αξιωματούχος, το αμυντικό πλάνο προβλέπει τη διεξαγωγή κοινών ναυτικών και αεροπορικών ασκήσεων, καθώς και τη μεταφορά ισραηλινής τεχνογνωσίας προς Ελλάδα και Κύπρο, με στόχο την αντιμετώπιση τόσο ασύμμετρων όσο και συμβατικών απειλών.

Μετά την κατάπαυση του πυρός στη Γάζα, αναμένεται περαιτέρω ενίσχυση των κοινών ασκήσεων Ελλάδας και Ισραήλ, με τη συμμετοχή και της Κύπρου. Παράλληλα, η Αθήνα προγραμματίζει τη συμμετοχή της στη μεγάλη ισραηλινή ναυτική άσκηση «Noble Dina» το προσεχές διάστημα.

Σε επίπεδο εξοπλισμών, Ελλάδα και Κύπρος έχουν ήδη προχωρήσει στην προμήθεια ισραηλινών πυραυλικών συστημάτων συνολικής αξίας δισεκατομμυρίων ευρώ.

Η Ελλάδα βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις για την απόκτηση αντιαεροπορικών και αντιβαλλιστικών συστημάτων μεσαίου και μεγάλου βεληνεκούς, στο πλαίσιο του σχεδιαζόμενου πολυεπίπεδου αμυντικού συστήματος «Αχίλλειος Ασπίδα», προϋπολογισμού περίπου 3 δισ. ευρώ.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Παράλληλα, πρόσφατα το ελληνικό κοινοβούλιο ενέκρινε την προμήθεια 36 συστημάτων πυραυλικού πυροβολικού PULS από το Ισραήλ, με στόχο την ενίσχυση της αμυντικής θωράκισης στα βορειοανατολικά σύνορα της χώρας και στα νησιά του Αιγαίου.