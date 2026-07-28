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Προσχωρεί στο ΠΑΣΟΚ ο Μιχάλης Χουρδάκης – Συνάντηση με Ανδρουλάκη το μεσημέρι

Το τετ α τετ θα πραγματοποιηθεί στο γραφείο του προέδρου του ΠΑΣΟΚ στη Βουλή

Προσχωρεί στο ΠΑΣΟΚ ο Μιχάλης Χουρδάκης – Συνάντηση με Ανδρουλάκη το μεσημέρι
ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ/EUROKINISSI
DEBATER NEWSROOM

Στο ΠΑΣΟΚ αναμένεται να ενταχθεί σήμερα Τρίτη 28/7 ο ανεξάρτητος βουλευτής Μιχάλης Χουρδάκης, ο οποίος θα συναντηθεί το μεσημέρι με τον πρόεδρο του κόμματος Νίκο Ανδρουλάκη.

Η συνάντηση θα πραγματοποιηθεί στο γραφείο του κ. Ανδρουλάκη στη Βουλή, στις 13:00, και σε αυτή θα επισφραγιστεί η προσχώρησή του στο ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ.

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Υπενθυμίζεται ότι ο Μιχάλης Χουρδάκης εξελέγη για πρώτη φορά βουλευτής τον Ιούνιο του 2023 με την Πλεύση Ελευθερίας της Ζωής Κωνσταντοπούλου.

Τον Οκτώβριο του 2023, ανεξαρτητοποιήθηκε και τον Ιανουάριο του 2025 εντάχθηκε στο Κίνημα Δημοκρατίας, που μετονομάστηκε σε Δημοκράτες – Προοδευτικό Κέντρο, αναλαμβάνοντας καθήκοντα εκπροσώπου Τύπου. Ωστόσο, στις 29 Ιουνίου του 2026, ο Μιχάλης Χουρδάκης ανακοίνωσε την αποχώρησή του και από το κόμμα του Στέφανου Κασσελάκη.

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