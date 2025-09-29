Πόθεν έσχες: Τι δήλωσε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης για το 2023

Στην δημοσιότητα δόθηκαν οι δηλώσεις Πόθεν Έσχες των πολιτικών προσώπων για τα έτη 2022-23 μεταξύ αυτών και ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

Στην δήλωσε Πόθεν Έσχες περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων τα εισοδήματα των πολιτικών προσώπων. Παράλληλα, δηλώνεται ο τραπεζικός δανεισμός, η ακίνητη περιουσία και τυχόν συμμετοχές σε εταιρίες η κατοχή μετοχών.

Το 2022 ο κ. Μητσοτάκης αγόρασε οικόπεδο 660 τ.μ. στο Ζαγόρι καταβάλλοντας 74.558 ευρώ. Σύμφωνα με το “πόθεν έσχες” η αντικειμενική αξία του ακινήτου υπολογίζεται σε 10.405 ευρώ.

Παράλληλα, διατηρεί ποσοστό κυριότητας 8,33% σε βοσκότοπο της Θερίσου συνολικής επιφάνειας 369 τ.μ. Τέλος για το έτος 2022 ο Κυριάκος Μητσοτάκης εμφανίζει οφειλή 7.496 ευρώ από αρχικό δάνειο 35.700 ευρώ και οφειλή 150.000 ευρώ από άλλο δάνειο που το έχει χορηγηθεί.

Το χαρτοφυλάκιο του προέδρου της ΝΔ σε μετοχές και ομόλογα παραμένει σταθερό σε σχέση με το προηγούμενο έτος.

Όσο για την σύζυγο του, Μαρέβα Γκραμπόφσκι-Μητσοτάκη, η ίδια δηλώνει εισοδήματα που ανέρχονται σε 43.050 ευρώ από ακίνητα και 100.000 ευρώ από άλλη πηγή (διάθεση περιουσιακών στοιχείων, δάνεια, δωρεές, κληρονομιές, κλπ).

Το χαρτοφυλάκιο παραμένει σταθερό ενώ στις οι καταθέσεις ξεπερνούν τις 540 χιλ ευρώ και τα 177.305 δολάρια.

Αναλυτικά η δήλωση Πόθεν Έσχες για το 2022

Εισοδήματα:

Το συνολικό φορολογητέο εισόδημα από κάθε πηγή για το 2022 ανέρχεται σε 34.325,59 ευρώ, εκ των οποίων 31.955,28 ευρώ είναι απαλλασσόμενα από φόρο και εισφορά (άρθρο 63 Συντάγματος).

Εισόδημα από ακίνητα: 11.202 ευρώ.

Συνολικό καθαρό εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες, επιδόματα και πρόσθετες αμοιβές: 35.842,32 ευρώ.

Μερίσματα, τόκοι, δικαιώματα: 30,06 ευρώ.

Εισόδημα από αγροτική επιχειρηματική δραστηριότητα: 1.540,51 ευρώ.

Ακίνητα:

Κατέχουν σειρά ακινήτων κυρίως στην Κρήτη (περιοχή Χανιά, Σούδα, Μουσούρων) με διάφορες ιδιοκτησίες (διαμερίσματα, αγροκτήματα, δενδροκαλλιέργειες), με επιφάνειες από μερικές δεκάδες έως εκατοντάδες χιλιάδες τετραγωνικά μέτρα.

Τα περισσότερα ακίνητα έχουν αποκτηθεί κυρίως με δωρεά ή αγορά και κάποια με κληρονομιά.

Αναλυτικές επιφάνειες και έτη κτήσης καταγράφονται στη δήλωση.

Βάσει του PDF που αφορά στη δήλωση περιουσιακής κατάστασης του Κυριάκου Μητσοτάκη και της συζύγου του, τα ακίνητα περιλαμβάνουν:

Διαμέρισμα 85,05 τ.μ. ισόγειο στη Σούδα Χανίων, κατασκευή το 1980.

Καλλιέργεια 8.631,59 τ.μ. στη Σούδα Χανίων.

Διαμέρισμα 16,33 τ.μ. ισόγειο στη Σούδα Χανίων.

Διαμέρισμα 303,50 τ.μ. 1ος όροφος στη Σούδα Χανίων.

Άλλη περίπτωση 677,12 τ.μ. ισόγειο στη Σούδα Χανίων.

Καλλιέργεια 8.774,21 τ.μ. στη Σούδα Χανίων.

Δενδροκαλλιέργεια 4.008,16 τ.μ. ακρωτηρίου Χανίων.

Καλλιέργεια 15.880,53 τ.μ. ακρωτηρίου Χανίων.

Καλλιέργεια 2.398,84 τ.μ. ακρωτηρίου Χανίων.

Καλλιέργεια 10.305,14 τ.μ. ακρωτηρίου Χανίων.

Καλλιέργεια 14.097,28 τ.μ. ακρωτηρίου Χανίων.

Καλλιέργεια 9.724,87 τ.μ. ακρωτηρίου Χανίων.

Καλλιέργεια 7.929,99 τ.μ. ακρωτηρίου Χανίων.

Δενδροκαλλιέργεια 34.571,07 τ.μ. ακρωτηρίου Χανίων.

Καλλιέργεια 8.789,97 τ.μ. ακρωτηρίου Χανίων.

Καλλιέργεια 39.731,95 τ.μ. ακρωτηρίου Χανίων.

Μονοκατοικία 99,97 τ.μ. Μουσουρών Χανίων ισόγειο.

Δενδροκαλλιέργεια 35.049,50 τ.μ. Μουσουρών Χανίων.

Δενδροκαλλιέργεια 20.798,44 τ.μ. Μουσουρών Χανίων.

Δενδροκαλλιέργεια 77.845,50 τ.μ. Μουσουρών Χανίων.

Δενδροκαλλιέργεια 28.470,00 τ.μ. Μουσουρών Χανίων.

Βοσκότοπος/χέρσες 369.326,46 τ.μ. Θερισού Χανίων.

Οικόπεδο 660,76 τ.μ. Ιωαννίνων Ζαγορίου.

Καλλιέργεια 18.461,00 τ.μ. Κέας Κυκλάδων.

Καλλιέργεια 320,00 τ.μ. Κέας Κυκλάδων.

Καλλιέργεια 1.681,00 τ.μ. Κέας Κυκλάδων.

Οχήματα:

Κατέχουν επιβατικά αυτοκίνητα με κυβισμό 875 και 1.560 κ.εκ.

Ένα από τα οχήματα αποκτήθηκε με αγορά το 2016 και το άλλο με δωρεά/κληρονομιά.

Δάνεια:

Υπάρχουν δανειακές υποχρεώσεις, μεταξύ των οποίων πιστωτική κάρτα από την Εθνική Τράπεζα με οφειλόμενο υπόλοιπο 7.496,75 ευρώ (Mastercard).

Δάνειο προς φυσικό πρόσωπο ποσού 150.000 ευρώ, με ημερομηνία λήξης το 2035.

Αναλυτικά τα στοιχεία για χρήση 2023:

Εισοδήματα:

Εξαιρούμενα από φόρο: 28.450,19 € (εκ των οποίων 28.162,54 € από το Άρθρο 63 του Συντάγματος).

Μισθός και μπόνους: 31.025,78 €.

Εισόδημα από ακίνητα: 10.800,00 €.

Εισόδημα από αγροτική δραστηριότητα: 178,51 €.

Άλλα εισοδήματα: 3,42 € από μερίσματα και τόκους.

Ακίνητα:

Ακίνητα στην Κρήτη (Χανιά):

Διαμέρισμα (16,33 m²), κατασκευασμένο το 1980.

Διαμέρισμα (85,05 m² + 111,80 m²), κατασκευασμένο το 1980.

Διαμέρισμα (303,50 m²), κατασκευασμένο το 1980.

Αγροτική έκταση (8.774,21 m²), αποκτηθείσα το 2003.

Αγροτική έκταση (8.631,59 m²), αποκτηθείσα το 1980.

Άλλη χρήση ακινήτου (677,12 m²), κατασκευασμένο το 1983.

Αγροτική έκταση στο Ακρωτήρι (34.571,07 m²), αποκτηθείσα το 2001.

Αγροτική έκταση στο Ακρωτήρι (7.929,99 m²), αποκτηθείσα το 2003.

Αγροτική έκταση στο Ακρωτήρι (10.305,14 m²), αποκτηθείσα το 2017.

Αγροτική έκταση στο Ακρωτήρι (4.008,16 m²), αποκτηθείσα το 2017.

Αγροτική έκταση στο Ακρωτήρι (2.398,84 m²), αποκτηθείσα το 2017.

Δάνεια:

Πιστωτική κάρτα: Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε., οφειλή 10.560,55 €, με ημερομηνία λήξης 30/11/2026.

Δάνειο προς φυσικό πρόσωπο ποσού 150.000,00 ευρώ, με ημερομηνία λήξης το 2035.

Οχήματα: