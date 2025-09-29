Δόθηκαν στη δημοσιότητα τα “πόθεν έσχες” για το 2023 – Τι δήλωσαν οι πολιτικοί

Στη δημοσιότητα δόθηκαν από την επιτροπή Ελέγχου της Βουλής των Ελλήνων, οι δηλώσεις περιουσιακής κατάστασης (πόθεν έσχες) των πολιτικών προσώπων για τα οικονομικά έτη 2022 και 2023. Τα πόθεν έσχες αναρτήθηκαν στον ιστότοπο του Κοινοβουλίου.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της επιτροπής Ελέγχου, “αναρτήθηκαν στον διαδικτυακό τόπο της Βουλής των Ελλήνων, ανέλεγκτες όπως κατατέθηκαν, οι δηλώσεις περιουσιακής κατάστασης «πόθεν έσχες» των Βουλευτών, Ευρωβουλευτών, Υπεύθυνων Οικονομικών των Πολιτικών Κομμάτων, Δημάρχων και Περιφερειαρχών, καθώς και των συζύγων, των εν διαστάσει συζύγων ή των προσώπων με τα οποία οι ανωτέρω υπόχρεοι έχουν συνάψει σύμφωνο συμβίωσης, των ετών 2023 και 2024 (χρήσεις 2022 και 2023)”.

Σημειώνεται ότι στις δηλώσεις περιουσιακής κατάστασης που δημοσιεύθηκαν περιλαμβάνονται και οι αρχικές δηλώσεις όσων εξελέγησαν πρώτη φορά στις βουλευτικές εκλογές του 2023.

Δείτε ΕΔΩ τις δηλώσεις πόθεν έσχες έτους 2024 (χρήση 2023)

Δείτε ΕΔΩ τις δηλώσεις πόθεν έσχες έτους 2023 (χρήση 2022)

Το πλήθος των δηλώσεων που δημοσιεύθηκαν είναι: για το έτος 2023, 260 αρχικές και 1.325 ετήσιες δηλώσεις και για το έτος 2024, 275 αρχικές και 1.546 ετήσιες δηλώσεις.

Σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση, οι δηλώσεις θα παραμείνουν αναρτημένες για τρία (3) έτη (άρθ. 32, παρ.1, Ν.502612023).