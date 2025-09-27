Μαρέβα Γκραμπόφσκι: Η ανάρτηση της με την Κίμπερλι Γκιλφόιλ και τον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο

Παρών στη δεξίωση που διοργανώθηκε προς τιμήν του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου στη Νέα Υόρκη, ήταν το Σάββατο (27/9) η Μαρέβα Γκραμπόφσκι.

Μάλιστα, η κ. Γκραμπόφσκι φωτογραφήθηκε μαζί με τον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο αλλά και με την πρέσβη των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ελλάδα, Κίμπερλι Γκιλφόιλ. Να θυμίσουμε ότι η σύζυγος του Κυριάκου Μητσοτάκη, βρέθηκε στη Νέα Υόρκη στα πλαίσια των συναντήσεων που είχε ο πρωθυπουργός στις ΗΠΑ με αφορμή την συμμετοχή στην 80η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ.

Η Μαρέβα Γκραμπόφκι, μοιράστηκε μία φωτογραφία από την σημερινή εκδήλωση, στην οποία φαίνεται και ο CEO της Calamos Investments, Τζον Κουδούνης.

«Με μεγάλη χαρά παρευρεθήκαμε στην εκδήλωση του Calamos Investments που διοργανώθηκε προς τιμή του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου.

Με τον Αρχιεπίσκοπο Αμερικής Ελπιδοφόρο, τη νέα Πρέσβη των Ηνωμένων Πολιτειών στην Αθήνα Kimberly Guilfoyle και τον CEO της Calamos Investments John Koudounis», γράφει στην ανάρτησή της.