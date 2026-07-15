Το “αντίο” του ΣΥΡΙΖΑ στην Μάρω Κοντού: “Υπήρξε εμβληματική εκπρόσωπος του νέου ελληνικού κινηματογράφου”

Τα συλλυπητήριά του για τον θάνατο της Μάρως Κοντού εξέφρασε με ανακοίνωση του ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ.

Στο μήνυμα του αναφέρει: «Η Μάρω Κοντού, που έφυγε σήμερα από τη ζωή στα 92 της χρόνια, υπήρξε εμβληματική εκπρόσωπος του νέου ελληνικού κινηματογράφου. Έχοντας συμμετάσχει σε 90 θεατρικά έργα και πάνω από 61 ταινίες μεγάλου μήκους, η Μάρω Κοντού συντρόφεψε γενιές και γενιές Ελλήνων κι Ελληνίδων επί δεκαετίες.

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Απευθύνουμε τα θερμά μας συλλυπητήρια στην οικογένεια και τους οικείους της αγαπημένης ηθοποιού».