Μητσοτάκης από Άγκυρα: “Αντιμετωπίζουμε διαρκή απειλή πολέμου από την Τουρκία” – Τι είπε για τα F-35

Το μήνυμα ότι η συνοχή του ΝΑΤΟ προϋποθέτει τον σεβασμό των σχέσεων καλής γειτονίας και των ανησυχιών όλων των κρατών-μελών έστειλε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, κατά την άφιξή του στο Λευκό Παλάτι της Άγκυρας για τη δεύτερη ημέρα της Συνόδου Κορυφής της Συμμαχίας.

Ο κ. Μητσοτάκης, αποφεύγοντας να σχολιάσει ευθέως τις δηλώσεις του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ στη συνάντηση με τον Τούρκο ομόλογό του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν για τα F-35, ανέφερε:

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«Μια Συμμαχία πρέπει να στηρίζεται στις σχέσεις καλής γειτονίας. Ειδικά όταν η χώρα μου αντιμετωπίζει μια διαρκή απειλή πολέμου από την Τουρκία. Θα πρέπει να είμαστε σε ετοιμότητα και πρέπει να έχουμε επίγνωση πως οι ευαισθησίες όλων των συμμάχων του ΝΑΤΟ πρέπει να λαμβάνονται υπόψη».

«Άλλωστε, είμαστε μια αμυντική συμμαχία και είμαι βέβαιος ότι αυτά τα εκκρεμή ζητήματα μπορούν να επιλυθούν στο πνεύμα των σχέσεων καλής γειτονίας και της συνεργασίας. Είναι πάντα χαρά να επισκέπτομαι την Άγκυρα, ήμουν πάντα υπέρμαχος της βελτίωσης των σχέσεων των δύο κρατών» υπογράμμισε ακόμα.

Δείτε τις δηλώσεις του Κυριάκου Μητσοτάκη από την Άγκυρα:

Στην αρχή των δηλώσεών του, ο Έλληνας πρωθυπουργός υπογράμμισε τη θέση της Ελλάδας ως ενός από τους πλέον συνεπείς συμμάχους του ΝΑΤΟ, σημειώνοντας ότι η χώρα τηρούσε τις δεσμεύσεις της για τις αμυντικές δαπάνες ακόμη και στα δύσκολα χρόνια της δημοσιονομικής κρίσης.

Όπως τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, «τηρούμε πάντοτε τις δεσμεύσεις μας όσον αφορά τις δαπάνες για το ΝΑΤΟ, ακόμη και σε περιόδους λιτότητας. Σήμερα είμαστε μία από τις πέντε χώρες που ηγούνται στο ζήτημα των αμυντικών δαπανών».

Ο πρωθυπουργός επανέλαβε ότι η Ελλάδα στηρίζει διαχρονικά την ευρωπαϊκή στρατηγική αυτονομία, ξεκαθαρίζοντας όμως ότι αυτή δεν λειτουργεί ανταγωνιστικά προς τις ΗΠΑ: «Ήμουν πάντα υπέρ της στρατηγικής αυτονομίας της Ευρώπης. Όχι ως ανταγωνιστής, αλλά ως ένας ισχυρός πυλώνας του ΝΑΤΟ».

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Για τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, ο κ. Μητσοτάκης εξέφρασε την ελπίδα ότι η ανακωχή μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν θα διατηρηθεί. «Σε μια εποχή που το κόστος ζωής είναι το νούμερο ένα πρόβλημα για τις κυβερνήσεις, όλοι ελπίζουμε ότι θα αποφύγουμε νέες εντάσεις που θα οδηγήσουν σε νέες αυξήσεις», ανέφερε.