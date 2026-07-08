Ερντογάν: «Λάθος του Μητσοτάκη να αμφισβητήσει το δικαίωμα να αγοράσουμε F-35 – Σχεδόν κανένας Τούρκος δεν ξέρει τι είναι το casus belli»

Στη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ που πραγματοποιήθηκε στην Τουρκία στάθηκε ο πρόεδρος της χώρας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, ενώ στάθηκε και στην πώληση F-35 από τις ΗΠΑ.

Όπως υποστήριξε μεταξύ άλλων σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε την Τετάρτη 8/7 «στην Άγκυρα θέσαμε τα θεμέλια για ένα ισχυρότερο ΝΑΤΟ». Παράλληλα, αναφέρθηκε και στο «λάθος» που έκανε ο πρωθυπουργός της Ελλάδας Κυριάκος Μητσοτάκης.

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«Καμία από αυτές τις δηλώσεις δεν μου βρίσκει απήχηση. Είναι σαφές προς τα πού πλέει ο Νετανιάχου. Ο κ. Μητσοτάκης δεν έπρεπε να κάνει τέτοιο λάθος. Έχουμε ποτέ επικρίνει τον κ. Μητσοτάκη σχετικά με τον αμυντικό εξοπλισμό που απέκτησε για την Ελλάδα, ρωτώντας «Γιατί τα αγοράσατε αυτά;» ή «Γιατί τα αγοράζετε;» Όχι. Κι όμως είναι γείτονάς μας. Φυσικά, θα μπορούσαμε να πούμε κάτι τέτοιο. Αλλά δεν νιώσαμε την ανάγκη να το κάνουμε. Η Ελλάδα μπορεί να αγοράζει και να πουλάει. Η Τουρκία, από την άλλη πλευρά, παράγει ήδη αυτά τα πράγματα σήμερα. Εκτός από την παραγωγή τους, σίγουρα έχει και το δικαίωμα να τα αγοράζει» ανέφερε ο Ερντογάν.

NATO Ankara Zirvesi Sonrası Basın Toplantısı #NATOsummit https://t.co/VESV2tqk3q— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) July 8, 2026

«Και εγώ μοιράζομαι την ίδια άποψη με τον Μητσοτάκη σχετικά με την επίλυση των ζητημάτων του Αιγαίου. Ελπίζω, πρώτα οι υπουργοί Εξωτερικών μας, και μετά, αν χρειαστεί, θα καθίσουμε και εμείς στο τραπέζι και θα συζητήσουμε αυτό το ζήτημα. Αλλά επιτρέψτε μου να το πω ξεκάθαρα και ανοιχτά: η επίλυση των ζητημάτων που αφορούν αυτά τα ύδατα αποτελεί πρωτίστως καθήκον των ηγετών» είπε στη συνέχεια ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

Ο πρόεδρος της Τουρκίας αναφέρθηκε και στο ζήτημα του casus belli λέγοντας πως «η συντριπτική πλειοψηφία του λαού μου δεν γνωρίζει καν τι είναι το ζήτημα του casus belli. Αν τους ρωτήσεις τι είναι, δεν θα ξέρουν. Γι’ αυτό δεν νομίζω ότι πρέπει να απασχολούμε τον λαό μας με αυτά τα θέματα.

Και ήδη λέμε στους Έλληνες φίλους μας: ας μην επιβαρύνουμε ούτε τους Έλληνες πολίτες ούτε τους δικούς μας πολίτες με αυτό. Ελάτε, καθίστε, ας μιλήσουμε και ας ολοκληρώσουμε τη δουλειά».

Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν: Ως Τουρκία, δεν έχουμε επωφεληθεί τόσο πολύ από την ειρήνη μετά τον Ψυχρό Πόλεμο όσο οι Ευρωπαίοι φίλοι μας

«Μόλις ολοκληρώσαμε με επιτυχία τη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ, την οποία διοργανώσαμε για δεύτερη φορά στη χώρα μας μετά από 22 χρόνια παύσης και για πρώτη φορά στην πρωτεύουσά μας.

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Αυτή η ιστορική σύνοδος κορυφής, την οποία διοργανώσαμε σε μια εποχή που η ευρωατλαντική ασφάλεια δοκιμάζεται, διεξήχθη με τρόπο που θα διαμορφώσει το κοινό μας μέλλον. Στην Άγκυρα, θέσαμε τα θεμέλια για ένα ισχυρότερο ΝΑΤΟ, όπου οι Ευρωπαίοι σύμμαχοι θα αναλάβουν μεγαλύτερες ευθύνες εντός της Συμμαχίας και οι στρατιωτικές μας δυνατότητες θα ενισχυθούν μέσω μιας δίκαιης κατανομής των βαρών.

Καταρχάς, θα ήθελα να αναφέρω ένα σημείο εδώ. Ως Τουρκία, δεν έχουμε επωφεληθεί τόσο πολύ από την ειρήνη μετά τον Ψυχρό Πόλεμο όσο οι Ευρωπαίοι φίλοι μας. Πολλές κρίσεις και συγκρούσεις συνέβησαν στην περιοχή μας. Αγωνιστήκαμε ενάντια στις απειλές στην περιοχή μας, κυρίως την τρομοκρατία. Υπήρξαν στιγμές που μας άφησαν μόνους και μας αντιμετώπισαν άδικα. Ως εκ τούτου, συχνά έπρεπε να τα βγάλουμε πέρα ​​μόνοι μας» υποστήριξε αρχικά για να προσθέσει:

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«Αλλά σήμερα, όσον αφορά τις αμυντικές δαπάνες, τις στρατιωτικές δυνατότητες και την αμυντική βιομηχανία που τις υποστηρίζει, είμαστε σημαντικά μπροστά από πολλούς από τους συμμάχους μας».

Στη συνέχεια, ο Ερντογάν ανέφερε ότι «στη σύνοδό μας, επικεντρωθήκαμε στην εφαρμογή των δεσμεύσεων που αναλάβαμε πέρυσι στη Χάγη. Ο Γενικός Γραμματέας Ρούτε παρουσίασε επίσης την πρόοδο που σημείωσαν οι σύμμαχοι με στοιχεία. Αξιοποιήσαμε επίσης αυτήν την ευκαιρία για να συγκεκριμενοποιήσουμε τις πολύπλευρες και σταδιακά αυξανόμενες συνεισφορές μας στη συμμαχία.

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Το πνεύμα αλληλεγγύης μεταξύ των συμμάχων εκδηλώθηκε πολύ καθαρά στη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα. Όλοι οι σύμμαχοι συμμετείχαν σε ηγετικό επίπεδο. Το βλέπουμε αυτό ως περαιτέρω απόδειξη της εμπιστοσύνης που δείχνουμε στην Τουρκία και του κύρους της διπλωματίας μας. Όπως γνωρίζετε, ο Πρόεδρος Τραμπ τόνισε επίσης τον καθοριστικό ρόλο της φιλοξενίας της συνόδου κορυφής από τη χώρα μας. Η υπογράμμιση της προσωπικής μας φιλίας ήταν επίσης σημαντική και πολύτιμη για εμάς. Ευχαριστούμε για άλλη μια φορά τον αγαπητό μου φίλο για την ευαισθησία του.

Είμαστε μέλος του ΝΑΤΟ από το 1952. Είμαστε ένα σπουδαίο έθνος με ιστορία χερσαίων δυνάμεων που εκτείνεται σε πάνω από 2.235 χρόνια, συνυφασμένη με ένδοξες νίκες. Με την ένταξή μας στο ΝΑΤΟ, έχουμε συμβάλει όχι μόνο στη γεωστρατηγική μας θέση στην καρδιά τριών ηπείρων, αλλά και στην τέχνη του πολέμου μας, η οποία έχει τελειοποιηθεί σε πεδία μαχών εδώ και δύο χιλιάδες χρόνια.

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Η ασφάλεια της νοτιοανατολικής πλευράς του ΝΑΤΟ έχει σε μεγάλο βαθμό εμπιστευτεί στη χώρα μας. Η Τουρκία έχει εκπληρώσει αυτή την εμπιστοσύνη με αξιοθαύμαστο τρόπο. Πάντα ήμασταν ένας σύμμαχος που εκτελεί τα καθήκοντά του εντός της Συμμαχίας με διάκριση, αναλαμβάνοντας κινδύνους και πληρώνοντας το τίμημα όταν ήταν απαραίτητο. Είμαστε μεταξύ των χωρών που συνεισφέρουν τα περισσότερα στις επιχειρήσεις, τις αποστολές και τα κοινά ταμεία του ΝΑΤΟ.

Σε αυτή τη νέα εποχή για τη Συμμαχία, η οποία για άλλη μια φορά θέτει τη συλλογική άμυνα στο επίκεντρο, είμαστε έτοιμοι να αναλάβουμε μεγαλύτερη ευθύνη για τη δίκαιη κατανομή των βαρών. Τα αεροσκάφη F-16 μας θα αναπτυχθούν στην Εσθονία στο πλαίσιο της Αποστολής Αεροπορικής Αστυνόμευσης του ΝΑΤΟ που ξεκινά τον Αύγουστο. Το Έγγραφο Συνεργασίας για την Ασφάλεια και την Άμυνα που υπογράφηκε μεταξύ Τουρκίας και Ηνωμένου Βασιλείου με την ευκαιρία της Συνόδου Κορυφής είναι σημαντικό από αυτή την άποψη. Τα ποσά που δαπανώνται, οι πόροι που διατίθενται για την άμυνα, είναι φυσικά σημαντικά. Αλλά η πραγματική αποτροπή παρέχεται από ένα τρισδιάστατο βάθος που αποτελείται από ανώτερη τεχνολογία, επαρκή κλίμακα και βιώσιμη παραγωγή. Στη νέα εποχή, αυτές οι δυνατότητες θα είναι οι ισχυρότεροι πυλώνες τόσο της αποτροπής όσο και της ανθεκτικότητας.

Τα μεγάλα βήματα που έχει κάνει η χώρα μας στον αμυντικό κλάδο τα τελευταία 23 χρόνια είναι γνωστά σε όλους. Ως Τουρκία, είμαστε ένας από τους σπάνιους συμμάχους που παράγει τα δικά της μαχητικά αεροσκάφη, άρματα μάχης και πλοία, και αναπτύσσει τα δικά της συστήματα αεράμυνας. Κατατασσόμαστε μεταξύ των κορυφαίων στον κόσμο σε μη επανδρωμένα αεροσκάφη, πολεμικά σκάφη και πολεμικά πλοία. Ενώ εξοπλίζουμε τον στρατό μας με εγχώριες δυνατότητες, υποστηρίζουμε επίσης τους συμμάχους μας με τα προϊόντα αμυντικής βιομηχανίας που εξάγουμε.

Όπως δήλωσα στην ομιλία μου σήμερα το πρωί, οι αμυντικές πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα πρέπει να συμπληρώνουν το ΝΑΤΟ και να αποφεύγουν τις περιττές επικαλύψεις. Θέτω αυτό το σημαντικό σημείο στην προσοχή των συμμάχων μας και της ηγεσίας της ΕΕ σε κάθε ευκαιρία και σε κάθε φόρουμ. Είναι γεγονός ότι ο αντίκτυπος αυτών των πρωτοβουλιών θα είναι πολύ περιορισμένος εάν οι μη κοινοτικοί σύμμαχοι, όπως η Τουρκία, δεν συμπεριληφθούν πλήρως στις αμυντικές προσπάθειες της Ένωσης. Από την άλλη πλευρά, αν και ορισμένα εμπόδια στο εμπόριο προϊόντων αμυντικής βιομηχανίας μεταξύ συμμάχων έχουν μειωθεί, εξακολουθούν να υπάρχουν. Αυτά πρέπει να αρθούν το συντομότερο δυνατό, χωρίς κανένα αν ή αλλά. Έχουμε επίσης διασφαλίσει ότι αυτό το σημείο τονίζεται συγκεκριμένα στη διακήρυξη της συνόδου κορυφής.

Η τρομοκρατία είναι μία από τις δύο κύριες απειλές για το ΝΑΤΟ. Σε όλες τις πρόσφατες συνόδους κορυφής μας, συζητήσαμε τα βήματα που μπορούν να ληφθούν προς αυτή την κατεύθυνση. Στη Σύνοδο Κορυφής της Άγκυρας, τονίσαμε για άλλη μια φορά τη σημασία της ειλικρινούς αλληλεγγύης μεταξύ των συμμάχων στην καταπολέμηση της τρομοκρατίας.

Κατά τη διάρκεια των συζητήσεών μας, εξετάσαμε επίσης τις επιπτώσεις του πολέμου στην Ουκρανία, ο οποίος βρίσκεται πλέον στον πέμπτο χρόνο του. Αυτή η σύγκρουση, η οποία έχει πλέον μετατραπεί σε πόλεμο φθοράς, προκαλεί δεκάδες χιλιάδες θύματα κάθε μήνα. Ως Τουρκία, έχουμε δώσει έμφαση στον διάλογο και τη διπλωματία ως λύση από την αρχή του πολέμου.

Εκφράζω την βαθύτατη ευγνωμοσύνη μου σε όλους τους αδελφούς και τις αδελφές μου στην Άγκυρα που απέδειξαν για άλλη μια φορά το μεγαλείο της χώρας μας και τη φιλοξενία του τουρκικού λαού στον κόσμο.

Αν θέλει ο Θεός, θα φιλοξενήσουμε δύο ακόμη σημαντικές συνόδους κορυφής πριν από το τέλος του 2026. Στις 29-30 Οκτωβρίου, θα πραγματοποιήσουμε την 13η Σύνοδο Κορυφής Ηγετών του Οργανισμού Τουρκικών Κρατών εδώ στην πρωτεύουσά μας, την Άγκυρα. Αμέσως μετά, στις 19-20 Νοεμβρίου, θα διοργανώσουμε τη Σύνοδο Κορυφής για το Κλίμα COP31 στην Αττάλεια.

Το Έργο του Ατσάλινου Θόλου θα είναι επίσης ένα από τα ισχυρότερα αμυντικά στοιχεία του ΝΑΤΟ στην περιοχή μας. Έχουμε λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα προς αυτή την κατεύθυνση. Η Τουρκία σημειώνει μεγαλύτερη πρόοδο στον Ατσάλινο Θόλο κάθε μέρα. Έχουμε παρουσιάσει αυτές τις εξελίξεις στο κοινό κατά καιρούς και θα συνεχίσουμε να το κάνουμε. Αν κάποιοι έχουν διαφορετικούς θόλους, εμείς έχουμε τον Ατσάλινο Θόλο.

Ένας πιο δίκαιος κόσμος είναι εφικτός. Πρέπει να εργαστούμε προς αυτήν την κατεύθυνση. Για να γίνει αυτό, οι πολιτικοί που σκέφτονται, ενεργούν και κάνουν βήματα προς αυτή την κατεύθυνση πρέπει να συνεχίσουν τις αποφασιστικές τους προσπάθειες. Δεν λέω, «Αυτό το πρόβλημα είναι άλυτο». Αντιθέτως, λέω ότι μπορούμε να το λύσουμε. Αν θέλει ο Θεός, θα κάνουμε αυτό το βήμα μαζί. Όσοι χρειάζεται να κάνουν αυτό το βήμα, ξεκινώντας από τον κ. Τραμπ, και συμπεριλαμβανομένων πολιτικών σε όλο τον κόσμο, πρέπει να βάλουν την καρδιά και την ψυχή τους σε αυτό και να βοηθήσουν. Όσοι νοιάζονται για την ειρήνη πρέπει να συμβάλουν σε αυτήν την προσπάθεια.

Πώς υποδέχτηκαν οι σύμμαχοι την πρόταση για τη δημιουργία ενός Κέντρου Αριστείας στην Αντιμετώπιση Μη Επανδρωμένων Συστημάτων, το οποίο σχεδιάζεται να πιστοποιηθεί από το ΝΑΤΟ με στόχο τη μεταφορά της εμπειρίας της Τουρκίας στις τεχνολογίες UAV και UCAV;

Οι συνάδελφοί μας που συμμετέχουν στο έργο που σχετίζεται με τα κέντρα αριστείας θα κάνουν τις απαραίτητες δηλώσεις όταν έρθει η ώρα. Ως Τουρκία, έχουμε μια συγκεκριμένη ικανότητα και δύναμη σε αυτόν τον τομέα. Επιδεικνύουμε και θα συνεχίσουμε να επιδεικνύουμε τις ικανότητές μας, τους πόρους μας, το έργο των κέντρων αριστείας μας και την ανάπτυξή τους σε ολόκληρο τον κόσμο.

Η Baykar αποτελεί ένα σημαντικό παράδειγμα από αυτή την άποψη. Αυτή η διαδικασία συνεχίζεται με επιτυχία. Λαμβάνουν και συνεχίζουν να λαμβάνουν σημαντικές παραγγελίες από πολλές χώρες σε όλο τον κόσμο. Αυτό δείχνει ότι τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη, τα UAV και τα UCAV μας έχουν βρει ισχυρή ανταπόκριση παγκοσμίως.

Η κυβέρνησή μας έχει σημειώσει σημαντική επιτυχία όσον αφορά τα γεγονότα της 15ης Ιουλίου και τη διαδικασία για μια Τουρκία απαλλαγμένη από την τρομοκρατία. Σήμερα, οι βοσκοί μας στη Νοτιοανατολική και Ανατολική Τουρκία μπορούν άνετα να ασκούν την κτηνοτροφία και να βόσκουν τα κοπάδια τους στα ορεινά. Μπορούν ακόμη και να εμπιστευτούν τα κοπάδια τους στα παιδιά τους με ηρεμία. Έχουμε δημιουργήσει ένα τέτοιο περιβάλλον.

Ομοίως, οι άνθρωποι μπορούν να κολυμπούν ελεύθερα σε ποτάμια και ρυάκια. Έχουμε φτάσει σε αυτό το σημείο. Μπορούμε να πραγματοποιούμε τις συναντήσεις και τις συγκεντρώσεις μας στην περιοχή με την ευρύτερη δυνατή συμμετοχή και ελεύθερα. Αυτό σημαίνει ότι έχουμε φέρει τη διαδικασία μιας Τουρκίας απαλλαγμένης από την τρομοκρατία σε σοβαρό σημείο.

Προς το παρόν, οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν έχουν επιβάλει κυρώσεις εναντίον μας. Σε μεγάλο βαθμό, αυτές οι κυρώσεις έχουν αρθεί.

Αυτή τη στιγμή, ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας είναι εδώ, ο Αρχηγός του Γενικού Επιτελείου είναι εδώ, ο Υπουργός Εξωτερικών είναι εδώ και ο Αντιπρόεδρός μου είναι εδώ. Όλοι βιώνουν προσωπικά και γίνονται μάρτυρες ότι αυτές οι κυρώσεις δεν εφαρμόζονται στην Τουρκία. Επομένως, δεν έχουμε τέτοιο πρόβλημα. Και αν προκύψει οποιοδήποτε πρόβλημα, ο κ. Τραμπ, ευτυχώς, μας απαντά εντός 24 ωρών όταν τον καλέσουμε. Λαμβάνουμε επίσης την απαραίτητη απάντηση εντός 24 ωρών».