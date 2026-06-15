LIVE η πρώτη δημόσια εκδήλωση της ΕΛΑΣ και η ομιλία του Αλέξη Τσίπρα στη Νίκαια

Τη Νίκαια επέλεξε το βράδυ της Δευτέρας 15/6 ο Αλέξης Τσίπρας για να ξεκινήσει τις δημόσιες εκδηλώσεις της η ΕΛΑΣ.

Με κεντρικό σύνθημα «Τώρα Μιλάμε», ο πρώην πρωθυπουργός επιδιώκει μια ζωντανή διαδικασία στο πρότυπο των εκδηλώσεων Unmute Now.

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Όπως αναφέρουν πηγές της λεωφόρου Αμαλίας «Η φωνή των πολιτών , η φωνή της κοινωνίας είναι στο επίκεντρο της συζήτησης πάνω στα θέματα και τα προβλήματα ώστε να ανοίξει ο διάλογος που θα οδηγήσει σε μια αλλαγή κατεύθυνσης της χώρας. Όχι απλά στην πολιτική αλλαγή αλλά στην αλλαγή πολιτικής».

Σημειώνουν ακόμη ότι «η ΕΛ.Α.Σ. θέλει να ακούσει τους ανθρώπους που εργάζονται ατελείωτες ώρες, συχνά χωρίς ανάπαυλα και σε διαδοχικούς εργοδότες για να διασφαλίσουν τα απολύτως απαραίτητα και αυτά με δυσκολία ενώ συχνά διακινδυνεύουν ακόμα και τη ζωή τους. Βρίσκονται διαρκώς σε έναν καθημερινό αγώνα δρόμου, μιας όλο και δυσκολότερης επιβίωσης».

Με μία νέα μορφή πολιτικής επικοινωνίας «η Συμπαράταξη τολμά και σπάει τα στερεότυπα για να ακουστεί η κοινωνία. Γιατί ο πολιτικός λόγος δεν εκπορεύεται μόνο από τα πόντιουμ των πολιτικών, αλλά και από τους ανθρώπους του μόχθου, τους εργαζόμενους και τις εργαζόμενες, τη νεολαία, τους συνταξιούχους, τους μικροεπιχειρηματίες, όλους αυτούς που τα τελευταία χρόνια δεν προλαβαίνουν να σηκώσουν κεφάλι από τις επαναλαμβανόμενες κρίσεις: πανδημία, ακρίβεια, ανεργία, πόλεμοι, αλλά και το άγχος, την αβεβαιότητα και μια συνολική ανασφάλεια για το αύριο. Την ίδια ώρα η κυβέρνηση κατασκευάζει επικοινωνιακά αφηγήματα περί “σταθερότητας” για να καλύψει την σκανδαλώδη στήριξή της σε μια μικρή ελίτ οικονομικών συμφερόντων».