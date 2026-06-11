ΕΛΑΣ: Γραμματέας της Πολιτικής Επιτροπής ο Μίλτος Χατζηγιαννάκης

Γραμματέας της Πολιτικής Επιτροπής της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης (ΕΛΑΣ) αναλαμβάνει ο Μίλτος Χατζηγιαννάκης, ενώ η σύνθεση τόσο του Εθνικού Συμβουλίου όσο και της Πολιτικής Επιτροπής αναμένεται να ανακοινωθεί τις επόμενες ημέρες.

Η πρώτη συνεδρίαση του Εθνικού Συμβουλίου σχεδιάζεται να πραγματοποιηθεί το Σάββατο 27 Ιουνίου 2026, σηματοδοτώντας την επίσημη εκκίνηση της εσωτερικής λειτουργίας της Συμπαράταξης. Ήδη, σύμφωνα με πηγές από την Αμαλίας, έχουν συγκροτηθεί και λειτουργούν δεκάδες θεματικές ομάδες, καθώς και πυρήνες οργανωτικού συντονισμού σε όλη την Ελλάδα.

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Παράλληλα, σε λίγες ημέρες αναμένεται να τεθεί σε πλήρη διαδραστική λειτουργία η ψηφιακή πλατφόρμα Myelas.gr, με δυνατότητες ενημέρωσης, συζήτησης, διάδρασης και συντονισμού των μελών της Συμπαράταξης.

Ο Μίλτος Χατζηγιαννάκης είναι δικηγόρος, απόφοιτος της Νομικής Αθηνών. Έχει διατελέσει δήμαρχος Σκύρου την περίοδο 2014-2019, ενώ εξελέγη βουλευτής Εύβοιας με τον ΣΥΡΙΖΑ το 2019. Κατά την πολιτική του διαδρομή έχει δραστηριοποιηθεί κυρίως σε ζητήματα Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Δημόσιας Διοίκησης.