Απάντησε το ΚΚΕ στις δηλώσεις Μητσοτάκη για ελληνική αποστολή στα Στενά του Ορμούζ: Η κυβέρνηση σέρνει τον λαό πιο βαθιά στα σφαγεία των πολέμων

«Η κυβέρνηση με πολεμικό κυνισμό δηλώνει έτοιμη να σύρει τον λαό και τη χώρα πιο βαθιά στα σφαγεία των πολέμων. Αυτό επιβεβαιώνουν οι σημερινές δηλώσεις του Κ. Μητσοτάκη τόσο για την ετοιμότητα αποστολής φρεγατών στα Στενά του Ορμούζ, χιλιάδες χιλιόμετρα μακριά από τα σύνορα της χώρας, για λογαριασμό της άρχουσας τάξης και των ευρωατλαντικών συμμάχων της, όσο και για την συμπαραγωγή πλωτών drones με το καθεστώς Ζελένσκι» αναφέρει σε σχόλιό του, το ΚΚΕ.

«Λίγες μέρες μετά την εισβολή ουκρανικού πλωτού drone στις ελληνικές θάλασσες, με στόχο την επίθεση σε ρωσικό πολεμικό πλοίο, σε φάση που ο κίνδυνος επέκτασης του πολέμου είναι πιο ορατός από ποτέ, η προσήλωση της κυβέρνησης στις συμφωνίες με το καθεστώς του αχυρανθρώπου Ζελένσκι αποτελεί πρόκληση για τον ελληνικό λαό, για τη χώρα και την ασφάλειά της.

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Η ομερτά μεταξύ της κυβέρνησης και όλων των άλλων κομμάτων, που καταπίνουν την γλώσσα τους μπροστά σε αυτές τις επικίνδυνες εξελίξεις και την κλιμάκωση της ελληνικής πολεμικής εμπλοκής, επιβεβαιώνουν ότι μοιράζονται κοινές δεσμεύσεις, εχθρικές για τα συμφέροντα του λαού και της χώρας » σημειώνει το σχόλιο του κόμματος και καταλήγει:

«Καλούμε τον ελληνικό λαό σε ετοιμότητα! Με τη δράση του να καταδικάσει την πιο βαθιά εμπλοκή της χώρας στον ιμπεριαλιστικό πόλεμο. Καμία εμπιστοσύνη στην κυβέρνηση και τα κόμματα του πολέμου! Να κλείσουν τώρα οι αμερικανοΝΑΤΟικές βάσεις, να επιστρέψει στη χώρα το προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων που βρίσκεται σε αποστολές εκτός συνόρων».