Η Λατινοπούλου συνεχίζει την κόντρα με τον Παϊτέρη – Το story στο Instagram που προκάλεσε αντιδράσεις

Συνεχίζεται η κόντρα μεταξύ του Βασίλη Παϊτέρη με την Αφροδίτη Λατινοπούλου, με την πρόεδρο της παράταξης «Φωνή Λογικής» να ανεβάζει στον λογαριασμό της στο Instagram ένα story με παλαιότερη συνέντευξη του γνωστού τραγουδιστή.

Ειδικότερα, η κ. Λατινοπούλου αναδημοσίευσε μία παλαιότερη συνέντευξη του τραγουδιστή, όπου επίθεση στον Διονύση Τσακνή για το τραγούδι «Μπαλαμός». Τότε ο κ. Παϊτέρης είχε αμφισβητήσει ότι το εν λόγω τραγούδι το έχει γράψει ο Τσακνής λέγοντας χαρακτηριστικά ότι «δεν είναι γύφτος».

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Η Αφροδίτη Λατινοπούλου, πήρε την συγκεκριμένη του δήλωση και την ανέβασε, συνοδεύοντάς την με emoji κλόουν, υποννοώντας πως ο ίδιος αποκάλεσε τους Ρομά, γύφτους.

«Έγραψα πολλά καλά τραγούδια αλλά μου τα πήραν, έβαλαν το όνομά τους. Ο Τσακνής, που έγραψε το “Μπαλαμό”, δεν είναι δικό του το τραγούδι. Είναι παραδοσιακό τσιγγάνικο. Του έχω πει “κύριε Τσακνή είσαι γύφτος;”. Αν είναι γύφτος, να μας πει, να πούμε “ναι, είναι δικό του το τραγούδι”. Δεν είναι γύφτος», είχε πει ο Βασίλης Παϊτέρης τον περασμένο Φεβρουάριο στην εκπομπή Happy Day.

Σημειώνεται ότι χθες, Πέμπτη (18/06) η κ. Λατινοπούλου και ο κ. Παϊτέρης λογομάχησαν στον αέρα της εκπομπής «Αποκαλύψεις», με την πρόεδρο της «Φωνής Λογικής» να δηλώνει: «Δυστυχώς υπάρχουν πολιτικοί που πλησιάζουν γύφτους για να εκλεγούν». Η ατάκα αυτή προκάλεσε την άμεση και οργισμένη αντίδραση του γνωστού τραγουδιστή.

Ο Βασίλης Παϊτέρης σήκωσε αμέσως το γάντι, απαντώντας σε έντονο ύφος: «Να απευθυνθώ στην κυρία Λατινοπούλου για τον όρο “γύφτος” που μας αποκαλεί. Ο γύφτος είναι ο σιδεράς που βρομίζεται και το λέμε “άντε ρε γύφτο”. Ο τσιγγάνος είναι ο μυγιάγγιχτος που μόλις τον βλέπεις παράξενα σε σκοτώνει».