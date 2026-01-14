Πλεύρης: Κοινή Γραμμή Ελλάδας – Ολλανδίας για επιστροφές μεταναστών σε τρίτες χώρες

Ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Θάνος Πλεύρης, υποδέχθηκε σήμερα τον Υπουργό Εξωτερικών, αρμόδιο για θέματα Μετανάστευσης και Ασύλου της Ολλανδίας, κ. David van Weel, στο πλαίσιο των διμερών επαφών για την αντιμετώπιση της παράνομης μετανάστευσης και την εφαρμογή του Ευρωπαϊκού Συμφώνου Μετανάστευσης και Ασύλου.

Κατά τη συνάντηση, οι δύο Υπουργοί αντάλλαξαν απόψεις για τις κοινές προκλήσεις που αντιμετωπίζουν τα κράτη-μέλη και επιβεβαίωσαν την πλήρη σύγκλιση Ελλάδας και Ολλανδίας στην ανάγκη ενίσχυσης των επιστροφών, ως βασικού εργαλείου για την αποτελεσματική αντιμετώπιση της παράνομης μετανάστευσης. Συζήτησαν για καινοτόμες λύσεις, όπως τη δημιουργία κέντρων επιστροφής (Return Hubs) σε τρίτες χώρες εκτός Ευρώπης, πρόταση την οποία οι δύο χώρες υποστηρίζουν από κοινού.

Στο πλαίσιο αυτό, συζητήθηκε και ο Κανονισμός Επιστροφών, με τις δύο πλευρές να διαπιστώνουν απολύτως κοινές θέσεις τόσο στο ζήτημα των ασφαλών τρίτων χωρών όσο και στον συνολικό σχεδιασμό της ευρωπαϊκής πολιτικής επιστροφών. Παράλληλα, στο επίκεντρο βρέθηκε η εφαρμογή του Συμφώνου Μετανάστευσης και Ασύλου και ο τρόπος με τον οποίο αυτό θα τεθεί σε ισχύ με μηδενική υποχρέωση επιστροφών στην Ελλάδα έως την εφαρμογή του συμφώνου.

Όπως τόνισε ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Θάνος Πλεύρης, Ελλάδα και Ολλανδία έχουν καταλήξει σε κοινή συμφωνία για τον τρόπο εφαρμογής του Συμφώνου, επισημαίνοντας ότι «από τη μία πλευρά αναγνωρίζεται η πίεση που δεχόταν η Ελλάδα όλο αυτό το διάστημα και, επομένως, η εφαρμογή του Συμφώνου θα γίνει από ένα clean slate. Αντίστοιχα, όμως, και η Ελλάδα αναγνωρίζει τις υποχρεώσεις της, καθώς και το γεγονός ότι η Ολλανδία παρείχε αλληλεγγύη όλο το προηγούμενο διάστημα».

Ο κ. Πλεύρης υπογράμμισε ότι το κρίσιμο ζήτημα είναι η κοινή ευρωπαϊκή προσέγγιση και όχι η μεταφορά του προβλήματος από χώρα σε χώρα, σημειώνοντας πως «το πρόβλημα της παράνομης μετανάστευσης δεν λύνεται όταν η μία χώρα μεταφέρει το βάρος στην άλλη, αλλά όταν υπάρχουν ουσιαστικές και αποτελεσματικές επιστροφές, ώστε όποιος δεν δικαιούται άσυλο στην Ευρώπη να επιστρέφεται και, αντίθετα, να υπάρχει πραγματική στήριξη σε όσους το δικαιούνται».

Ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου παρουσίασε και τις νέες νομοθετικές πρωτοβουλίες της ελληνικής κυβέρνησης, επισημαίνοντας ότι τα πρώτα στοιχεία εφαρμογής τους είναι ήδη ενθαρρυντικά. Όπως ανέφερε, στους πέντε μήνες εφαρμογής καταγράφεται μείωση των ροών που ξεπερνά το 40%, ενώ σε ετήσια βάση η μείωση υπερβαίνει το 20%, την ίδια στιγμή που παρατηρείται και αύξηση στον αριθμό των επιστροφών.

Από την πλευρά του, ο Υπουργός Ασύλου και Μετανάστευσης και Υπουργός Εξωτερικών της Ολλανδίας, κ. David van Weel, εξέφρασε την ιδιαίτερη ικανοποίησή του για τη συνάντηση, σημειώνοντας ότι είχε μια εξαιρετικά ουσιαστική συζήτηση με τον Έλληνα ομόλογό του για το μεταναστευτικό ζήτημα. Όπως ανέφερε, τις προηγούμενες δεκαετίες το μεταναστευτικό αποτελούσε διαχρονικά έναν παράγοντα διχασμού στην Ευρώπη, με τις μεταναστευτικές ροές να υπερφορτώνουν τα εθνικά συστήματα των κρατών-μελών. Υπογράμμισε, ωστόσο, ότι στο πλαίσιο της συζήτησης για την εφαρμογή του Συμφώνου Μετανάστευσης και Ασύλου, κατέστη σαφές πως η μετανάστευση αποτελεί ένα κατεξοχήν ευρωπαϊκό ζήτημα, τονίζοντας χαρακτηριστικά ότι τα σύνορα της Ελλάδας είναι και σύνορα της Ολλανδίας. Κοινός στόχος, όπως επισήμανε, είναι η αποτελεσματική αντιμετώπιση των παράνομων κυκλωμάτων διακινητών και η διασφάλιση ότι στην Ευρώπη θα παραμείνουν μόνο όσοι πραγματικά δικαιούνται διεθνούς προστασίας.

Στη συνάντηση συμμετείχαν η Υφυπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Σέβη Βολουδάκη, η Γενική Γραμματέας Μεταναστευτικής Πολιτικής, Νάντια Παπακώστα, ο Γενικός Γραμματέας Ευάλωτων Πολιτών και Θεσμικής Προστασίας, Ηρακλής Μοσκώφ, ο Διοικητής της Υπηρεσίας Ασύλου, Μάριος Καλέας και ο Διπλωματικός Σύμβουλος του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, κ. Νικόλαος Γιωτόπουλος.