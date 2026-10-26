Μιχάλης Μπεκίρης: Αποχωρεί προσωρινά από το γραφείο Μητσοτάκη στη Βουλή – «Τα υπόλοιπα στα δικαστήρια»

Την απόφασή του να αποχωρήσει προσωρινά από τα καθήκοντα του διευθυντή του Γραφείου του Πρωθυπουργού στη Βουλή ανακοίνωσε τη Δευτέρα (26/10) ο Μιχάλης Μπεκίρης, γνωστοποιώντας ότι έχει ήδη ενημερώσει σχετικά τον Κυριάκο Μητσοτάκη.

Όπως διευκρινίζει στη δήλωσή του, η αποχή του θα διαρκέσει έως ότου υπάρξει δικαστική διαλεύκανση της υπόθεσης, ενώ τονίζει ότι πρόκειται για αποκλειστικά προσωπική απόφαση, η οποία δεν συνιστά αποδοχή οποιασδήποτε κατηγορίας.

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Η εξέλιξη έρχεται στον απόηχο δημοσιευμάτων και πολιτικών αντιδράσεων σχετικά με το καθεστώς υπό το οποίο ασκεί τα καθήκοντά του, καθώς και ερωτημάτων για την ύπαρξη δημοσιευμένης πράξης διορισμού και τα ακαδημαϊκά του προσόντα.

Τι αναφέρει ο Μπεκίρης για την αποχώρησή του

Ο Μιχάλης Μπεκίρης ευχαριστεί τον πρωθυπουργό για τη μακρόχρονη συνεργασία τους και την εμπιστοσύνη που του έχει δείξει, εξηγώντας ότι η απόφασή του συνδέεται με την ανάγκη προστασίας της οικογένειάς του.

Υποστηρίζει ότι εδώ και έναν μήνα βρίσκεται αντιμέτωπος με μια εκστρατεία προσωπικής στοχοποίησης, κάνοντας λόγο για ψευδείς ισχυρισμούς και συκοφαντίες.

Παράλληλα, επικρίνει κόμματα και πολιτικά πρόσωπα, τα οποία κατηγορεί ότι υιοθετούν χωρίς έλεγχο όσα διακινούνται εις βάρος του.

Ο ίδιος επισημαίνει ότι δεν επιθυμεί η παρουσία του στο πρωθυπουργικό γραφείο να χρησιμοποιείται ως αφορμή για τη συνέχιση της πολιτικής αντιπαράθεσης.

Η αναφορά στον Γιώργο Μυλωνάκη και η σχέση με τον πρωθυπουργό

Στη δήλωσή του, ο Μιχάλης Μπεκίρης κάνει ιδιαίτερη αναφορά στον Γιώργο Μυλωνάκη, τον οποίο χαρακτηρίζει φίλο του, υποστηρίζοντας ότι και εκείνος έχει βρεθεί αντιμέτωπος με προσωπικές επιθέσεις.

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Παράλληλα, τονίζει ότι η σχέση του με τον Κυριάκο Μητσοτάκη υπερβαίνει τα όρια της πολιτικής συνεργασίας.

Διευκρινίζει ότι η προσωρινή αποχώρηση δεν σηματοδοτεί απομάκρυνση από τις πολιτικές αρχές και τους ανθρώπους με τους οποίους συνεργάστηκε όλα αυτά τα χρόνια.

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Μάλιστα, ξεκαθαρίζει ότι θα βρίσκεται στο πλευρό του πρωθυπουργού και στις επικείμενες εκλογές.

Τα ερωτήματα για τον διορισμό και τα ακαδημαϊκά προσόντα

Η απόφαση του Μιχάλη Μπεκίρη ακολουθεί την αντιπαράθεση που προκάλεσαν δημοσιεύματα της εφημερίδας Documento σχετικά με την απουσία δημοσιευμένου ΦΕΚ διορισμού του και ερωτήματα για τα ακαδημαϊκά του προσόντα.

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Το ΠΑΣΟΚ είχε ζητήσει την απομάκρυνσή του από τη συγκεκριμένη θέση, ενώ ο ΣΥΡΙΖΑ είχε θέσει ζήτημα αποσαφήνισης του θεσμικού καθεστώτος υπό το οποίο ασκεί τα καθήκοντά του.

Ο ίδιος έχει υποστηρίξει ότι προσφέρει εθελοντικά τις υπηρεσίες του στα πολιτικά γραφεία του πρωθυπουργού και ότι δεν διατηρεί έμμισθη σχέση με την κυβέρνηση ή τη Νέα Δημοκρατία.

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Οι ισχυρισμοί που έχουν διατυπωθεί σε βάρος του αποτελούν αντικείμενο αντιπαράθεσης και δεν συνιστούν, από μόνοι τους, διαπιστωμένες παραβάσεις.

«Τα υπόλοιπα θα τα πούμε στα δικαστήρια»

Κλείνοντας τη δήλωσή του, ο Μιχάλης Μπεκίρης καθιστά σαφές ότι σκοπεύει να επιδιώξει τη δικαστική διερεύνηση των ισχυρισμών που έχουν διατυπωθεί εις βάρος του.

Η προσωρινή αποχή του από τα καθήκοντα του διευθυντή του Γραφείου του Πρωθυπουργού στη Βουλή δεν συνοδεύεται, προς το παρόν, από ανακοίνωση για τη διάρκεια της αποχώρησης ή για το πρόσωπο που θα αναλάβει τις αρμοδιότητές του.