Χατζηδάκης: “Οι 4 προτεραιότητες για βιώσιμο και ποιοτικό τουρισμό – Προς νέο ρεκόρ τουριστικών αφίξεων και εισπράξεων το 2026”

«Δεν αρκεί να μετράμε κάθε χρόνο πόσοι επισκέπτες ήρθαν και πόσα χρήματα ξόδεψαν. Πρέπει να κοιτάμε και την επόμενη ημέρα. Διότι η ίδια η επιτυχία δημιουργεί νέες απαιτήσεις για τις υποδομές, το περιβάλλον, τους εργαζόμενους, την καθημερινότητα των κατοίκων. Επομένως, το δίλημμα δεν είναι «περισσότερος ή λιγότερος τουρισμός». Είναι πώς θα έχουμε καλύτερο τουρισμό. Με μεγαλύτερη αξία για την οικονομία, αλλά και με μεγαλύτερο όφελος για τις τοπικές κοινωνίες».

Τις επισημάνσεις αυτές έκανε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης, κηρύσσοντας σήμερα στο Ρέθυμνο την έναρξη του «Rethymno Tourism Summit 2026».

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Όπως ανέφερε, οι 4 βασικές προτεραιότητες είναι:

1. Σύγχρονες υποδομές

«Αν δεν είχαμε π.χ. το μεγάλο αεροδρόμιο της Αθήνας, τους 4 βασικούς οδικούς άξονες, τις συμβάσεις παραχώρησης για τα 14 περιφερειακά αεροδρόμια, το μετρό της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης δεν θα είχαμε την τουριστική ανάπτυξη που βιώνουμε», τόνισε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης. «Στην Κρήτη, ο Βόρειος Οδικός Άξονας Κρήτης δεν είναι απλώς ένα μεγάλο τεχνικό έργο. Είναι ένα έργο που αφορά την ασφάλεια των μετακινήσεων, την καθημερινότητα των κατοίκων, την πρόσβαση των επισκεπτών. Το ίδιο ισχύει για το νέο αεροδρόμιο στο Καστέλι, που θα ενισχύσει αποφασιστικά τη διασύνδεση του νησιού με τις διεθνείς αγορές. Δεν είναι μόνο το μέγεθος αλλά και η ποιότητα των υπηρεσιών που θα παρέχονται». Σημείωσε ωστόσο ότι υποδομές δεν είναι μόνο οι δρόμοι, τα λιμάνια και τα αεροδρόμια. «Έχουν να κάνουν, ειδικά στην Κρήτη, με την ολιστική διαχείριση των αποβλήτων και των υδάτων. Για τα απόβλητα έγιναν σημαντικά βήματα τα τελευταία 7 χρόνια αλλά πρέπει να γίνουν κι άλλα. Η διαχείριση των υδάτων είναι η επόμενη μεγάλη προτεραιότητα της κυβέρνησης για την επόμενη 4ετία στην Κρήτη, μετά τον ΒΟΑΚ και το νέο αεροδρόμιο. Ώστε να αποφύγουμε τις πλημμύρες αλλά και κυρίως τη λειψυδρία».

2. Ξεκάθαροι και απλοί κανόνες

«Οι επιχειρηματίες χρειάζονται σταθερότητα και ασφάλεια για να επενδύσουν. Από την άλλη πλευρά, πρέπει να διασφαλίσουμε ότι η τουριστική ανάπτυξη δεν θα γίνεται εις βάρος του περιβάλλοντος και της φυσιογνωμίας των περιοχών μας. Γι’ αυτό θεωρώ ιδιαίτερα σημαντική τη θεσμοθέτηση, τον περασμένο Αύγουστο, του νέου Ειδικού Χωροταξικού Πλαισίου για τον Τουρισμό, το οποίο δεσμεύει όλους μας και δεν μπορεί παρά να εφαρμοστεί. Και θα συμπληρωθεί τα επόμενα 4 χρόνια από τοπικά και ειδικά πολεοδομικά σχέδια που θα εξειδικεύσουν τις ρυθμίσεις ώστε να υπάρχει απόλυτη νομική και επενδυτική βεβαιότητα. Και να συνδυάσουμε την ανάπτυξη με την προστασία του περιβάλλοντος, που δεν είναι αντιτιθέμενοι στόχοι».

3. Μεγαλύτερη τουριστική περίοδος

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«Έχει λεχθεί ότι ο τουρισμός δώδεκα μηνών είναι ένας ρεαλιστικός στόχος για την Ελλάδα. Μπορούμε να αξιοποιήσουμε πολύ περισσότερα πλεονεκτήματα της χώρας από τον ήλιο και τη θάλασσα. Και εδώ η Κρήτη έχει τεράστιες δυνατότητες: Πολιτισμός, γαστρονομία, ορεινές διαδρομές, αθλητικές δραστηριότητες, συνέδρια. Φανταστείτε πόσο μεγαλύτερο όφελος θα είχε η τοπική οικονομία αν περισσότεροι επισκέπτες γνώριζαν και γι’ αυτές τις πλευρές της Κρήτης», υπογράμμισε ο Κωστής Χατζηδάκης. «Αυτό όμως δεν θα προκύψει από μόνο του. Απαιτεί συνεργασία: κράτους, αυτοδιοίκησης, επιχειρήσεων, αλλά και των παραγωγών που δίνουν στον τόπο μας τη δική του ταυτότητα».

4. Τουριστική εκπαίδευση και ανθρώπινο δυναμικό

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«Σήμερα υπάρχουν σημαντικές ελλείψεις προσωπικού, ενώ πριν 5 χρόνια το πρόβλημα ήταν η μεγάλη ανεργία», επεσήμανε ο Κωστής Χατζηδάκης. «Η κυβέρνηση όπως είπε θα κινηθεί στις εξής κατευθύνσεις:

– Πρώτον, γρήγορες διαδικασίες με βάση τις διακρατικές συμφωνίες ώστε εργαζόμενοι από τρίτες χώρες να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους εδώ.

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– Δεύτερον, αναβάθμιση της τουριστικής εκπαίδευσης. Με καλύτερα προγράμματα σπουδών. Με στενότερη συνεργασία με τις επιχειρήσεις. Και με μεγαλύτερη έμφαση στις σύγχρονες δεξιότητες και την πιστοποίηση.

– Τρίτον, καλύτερες συνθήκες εργασίας και περισσότερες προοπτικές εξέλιξης. Για να γίνει ο τουρισμός μια πιο ελκυστική επαγγελματική επιλογή, ιδιαίτερα για τους νέους. Στο ίδιο πλαίσιο, αντιμετώπιση πρακτικών προβλημάτων, όπως η στέγαση των εργαζομένων σε περιοχές με έντονη τουριστική ανάπτυξη. Εδώ χρειάζονται λύσεις με συνεργασία κράτους, δήμων και επιχειρήσεων».

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Ο Κωστής Χατζηδάκης υπογράμμισε ότι το 2026 οδεύουμε προς ένα ακόμη ιστορικό ρεκόρ στην τουριστική κίνηση και τις εισπράξεις, καθώς μέχρι τον Αύγουστο, οι αφίξεις αυξήθηκαν κατά 10% και τα έσοδα κατά 9,4% σε σχέση με πέρυσι. Πρόσθεσε δε ότι η Ελλάδα βρίσκεται διεθνώς μέσα στην πρώτη δεκάδα των χωρών από την άποψη της τουριστικής κίνησης, γεγονός που συνιστά μεγάλη εθνική επιτυχία, αν αναλογιστεί το μέγεθος της Ελλάδας και το γεγονός ότι συγκρινόμαστε με χώρες όπως οι ΗΠΑ, η Γαλλία, η Ισπανία κ.ά. Ενώ στάθηκε ιδιαίτερα στην επιμήκυνση σταδιακά της τουριστικής περιόδου «που σημαίνει περισσότερα έσοδα για τις επιχειρήσεις και πιο σταθερή απασχόληση για τους εργαζόμενους».

«Αυτά», κατέληξε, «δεν έγιναν τυχαία. Πίσω από τους αριθμούς βρίσκονται χιλιάδες άνθρωποι. Ξενοδόχοι, ιδιοκτήτες μικρών επιχειρήσεων, εργαζόμενοι στην εστίαση και στις μεταφορές. Όλοι όσοι επενδύουν, εργάζονται σκληρά και αναλαμβάνουν ρίσκα. Αλλά και η κυβέρνηση, στήριξε την προσπάθεια. Με φορολογικά μέτρα όπως η μείωση του ΦΠΑ στα μεταφορικά εισιτήρια και τα λιμενικά τέλη. Με τη χρηματοδότηση τουριστικών επενδύσεων μέσω του ΕΣΠΑ και του Ταμείου Ανάκαμψης. Και με θεσμικές μεταρρυθμίσεις όπως ο Νόμος για την προώθηση της Βιώσιμης Τουριστικής Ανάπτυξης. Όμως η επιτυχία του του ελληνικού τουρισμού είναι πάνω από όλα μια επιτυχία των ανθρώπων του κλάδου. Και σε αυτούς οφείλουμε σήμερα ως κυβέρνηση να πούμε ένα μεγάλο «ευχαριστώ».