Πέθανε ο πρώην υπουργός του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ακριτίδης

Ο Νίκος Ακριτίδης, ιστορικό στέλεχος του ΠΑΣΟΚ και πρώην υπουργός στις κυβερνήσεις του Ανδρέα Παπανδρέου, απεβίωσε σε ηλικία 91 ετών.

Γεννημένος το 1935 στον Καταχά Πιερίας, από Πόντιους γονείς, εγκαταστάθηκε νωρίς στη Θεσσαλονίκη, όπου σπούδασε φυσικός και τοπογράφος μηχανικός στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο. Επιχειρηματικά δραστηριοποιήθηκε ως ιδρυτής και ιδιοκτήτης φροντιστηρίων και δημιουργός των τεχνικών σχολών «Ο Προμηθέας» στη Θεσσαλονίκη.

Υπήρξε ιδρυτικό μέλος του ΠΑΣΟΚ το 1974, συμμετείχε στο πρώτο οργανωτικό κλιμάκιο του ΠΑΣΟΚ για την Κεντρική Μακεδονία και ήταν μέλος της τριμελούς γραμματείας της Νομαρχιακής Επιτροπής ΠΑΣΟΚ Θεσσαλονίκης από το 1974 έως το 1977. Το 1977 εκλέχθηκε για πρώτη φορά βουλευτής Α΄ Θεσσαλονίκης με το ΠΑΣΟΚ και επανεκλέχθηκε συνεχώς μέχρι το 2000.

Κατά τη διάρκεια της πολιτικής του πορείας, υπηρέτησε ως υπουργός Εμπορίου και Συγκοινωνιών σε διάφορες κυβερνήσεις Ανδρέα Παπανδρέου, ενώ το 1994 ήταν υποψήφιος δήμαρχος Θεσσαλονίκης με τη στήριξη του ΠΑΣΟΚ, αλλά ηττήθηκε από τον Κωνσταντίνο Κοσμόπουλο. Παράλληλα, υπήρξε φανατικός οπαδός του ΠΑΟΚ και, μάλιστα, στις 16 Ιουνίου 1985 απένειμε το πρωτάθλημα στον αρχηγό της ομάδας Κώστα Ιωσηφίδη στη φιέστα της Τούμπας.

Σε συλλυπητήριο μήνυμά του, το Γραφείο Τύπου ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής τόνισε: «Ο Νίκος Ακριτίδης υπηρέτησε τη δημόσια ζωή και τη Δημοκρατική Παράταξη με συνέπεια, ήθος και αφοσίωση στις αξίες της δημοκρατίας και της κοινωνικής δικαιοσύνης. Ήταν πολιτικός με καθαρό λόγο, σταθερές αξίες και ουσιαστικό ενδιαφέρον για τα προβλήματα των πολιτών. Τον αποχαιρετούμε με σεβασμό και θλίψη. Τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια στους οικείους του».