ΠΑΣΟΚ: Έφυγε από τη ζωή ο πρώην βουλευτής Λευτέρης Κωνσταντινίδης

Ο πρώην βουλευτής Α’ Θεσσαλονίκης του ΠΑΣΟΚ, Λευτέρης Κωνσταντινίδης, έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 87 ετών.

Γεννημένος το 1939 στη Θεσσαλονίκη, ξεκίνησε τις σπουδές του στην οδοντιατρική σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ). Στη συνέχεια, συνέχισε στην Σουηδία, όπου αναγορεύθηκε διδάκτορας από το Πανεπιστήμιο Καρολίνσκα της Στοκχόλμης και δίδαξε εκεί για αρκετά χρόνια.

Κατά τη διάρκεια της δικτατορίας, υπήρξε ενεργό μέλος του ΠΑΚ Σουηδίας και φίλος του Ανδρέα Παπανδρέου. Αργότερα, εκλέχθηκε βουλευτής Α’ Θεσσαλονίκης με το ΠΑΣΟΚ το 1990 και επανεκλέχθηκε το 1993, υπηρετώντας μέχρι το 1996.

Η ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ ανέφερε: «Αποχαιρετούμε με θλίψη τον Λευτέρη Κωνσταντινίδη. Διαδραμάτισε ενεργό μέλος του ΠΑΚ Σουηδίας. Έντιμος και ιδεολόγος διετέλεσε βουλευτής Α’ Θεσσαλονίκης του ΠΑΣΟΚ την περίοδο 1990-1996.

Τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια στους οικείους του».