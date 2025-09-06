Παύλος Μαρινάκης: Τα 8 σημαντικότερα μέτρα που ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός στη ΔΕΘ

Το δικό του μήνυμα για τις ανακοινώσεις του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στην ομιλία του στην ΔΕΘ έστειλε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης.

Συγκεκριμένα, με ανάρτησή του στο Instagram αναφέρθηκε στα 8 σημαντικότερα μέτρα που ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός στη ΔΕΘ.

Αναλυτικά:

«Μετά την ομιλία του Πρωθυπουργού στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, σας έχω καλά νέα.

1) Μειώνεται ο φορολογικός συντελεστής για δημοσίους και ιδιωτικούς υπαλλήλους και συνταξιούχους, όλους τους εργαζόμενους κατά 2 μονάδες.

2) Για όσους έχουν παιδιά, μειώνεται επιπλέον ο φόρος αυτός κατά δύο μονάδες για κάθε παιδί. Για τους δε τρίτεκνους, για εισόδημα μέχρι 20.000, ο φόρος πηγαίνει στο 9% από 22 που ήταν. Για τους πολύτεκνους, μηδενίζεται.

3) Όσοι είστε μέχρι 25 ετών, για ποσά μέχρι 20.000 ευρώ, δεν θα έχετε καθόλου φόρο. Ενώ όσοι είστε μέχρι 30 ετών, ο φόρος από 22% πηγαίνει στο 9%.

4) Σε όλη την Ελλάδα, στα χωριά μέχρι 1.500 κατοίκους, ο ΕΝΦΙΑ το 2026 μειώνεται στο μισό και το 2027 καταργείται.

5) Μειώνεται ο ΦΠΑ κατά 30% στα ακριτικά νησιά μέχρι 20.000 κατοίκους.

6) Μειώνεται κατά 25% ο φόρος ενοικίου για εισοδήματα από ενοίκιο από 12.000 ως 24.000 ευρώ

7) Μείωση τεκμηρίων διαβίωσης για 500.000 Έλληνες σχετικά με αυτοκίνητα και κατοικίες.

8) Νέα ανακούφιση για τους ελεύθερους επαγγελματίες. Διεύρυνση των ευνοϊκών κριτηρίων για όλους τους ελεύθερους επαγγελματίες σε χωριά και οικισμούς μέχρι 1.500 κατοίκους.

Η μείωση των φορολογικών συντελεστών ισχύει από 1η Ιανουαρίου του 2026 Για τους δημοσίους και τους ιδιωτικούς υπαλλήλους αυτό θα φανεί στον μισθό, γιατί θα είναι λιγότερες οι κρατήσεις, άρα θα έχουμε αύξηση στον μισθό. Για τους ελεύθερους επαγγελματίες, αυτό θα φανεί στον επόμενο εκκαθαριστικό.

Για περισσότερα έσοδα, για την αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής, για λιγότερη φορολογία σε όλους τους Έλληνες».