Παύλος Μαρινάκης: «Η τοξικότητα και το μίσος τους δεν έχουν όρια»

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης ανέβασε στο διαδίκτυο την ανάρτηση της κόρης του πρωθυπουργού Σοφίας Μητσοτάκη με το εισιτήριο της επιστροφής της.

«Η τοξικότητα και το μίσος τους δεν έχουν όρια. Δεν υπολογίζουν τίποτα. Ούτε συζύγους, ούτε παιδιά. Αρκεί να διασπείρουν τα ψέματά τους», έγραψε ο κ. Μαρινάκης στη δική του ανάρτηση στο Facebook.

Σοφία Μητσοτάκη: Ανήρτησε το boarding pass της πτήσης της από το Ομάν

Η κόρη του πρωθυπουργού Σοφία Μητσοτάκη ανήρτησε το boarding pass από την πτήση της από το Μουσκάτ του Ομάν προκειμένου να στείλει τη δική της απάντηση στα fake news.

Συγκεκριμένα, παρότι δεν ήθελε να δώσει συνέχεια στην υπόθεση, αποφάσισε να απαντήσει στα fake news που κυκλοφόρησαν σχετικά με την επιστροφή της από τη Μέση Ανατολή λόγω της εμπόλεμης κατάστασης.

«Παρόλο που δεν επιθυμούσα να δώσω συνέχεια σε αυτή τη δυσάρεστη ιστορία, προχωρώ στη δημοσιοποίηση του εισιτηρίου μου από την προγραμματισμένη πτήση charter της Aegean από το αεροδρόμιο του Μουσκάτ στις 6 Μαρτίου.

Ο λόγος που προβαίνω σε αυτή την ενέργεια είναι ξεκάθαρος: να καταδειχθεί σε όλους η απαράδεκτη τακτική που ακολουθούν διαχρονικά μέσα όπως το συγκεκριμένο. Μια τακτική που επιχειρεί να μετατρέψει το θύμα σε θύτη, να στοχοποιήσει έναν άνθρωπο και στη συνέχεια να τον εξαναγκάσει να απολογηθεί για μια πράξη που δεν διέπραξε.

Ελπίζω ότι εδώ ολοκληρώνεται αυτή η αθλιότητα. Αναμένω τη δημόσια απολογία του μέσου και την άμεση απόσυρση του δημοσιεύματος. Σε διαφορετική περίπτωση επιφυλάσσομαι για την άσκηση κάθε νόμιμου δικαιώματός μου» ανέφερε.