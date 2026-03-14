Σοφία Μητσοτάκη: «Ελπίζω ότι εδώ ολοκληρώνεται αυτή η αθλιότητα» – Ανήρτησε το boarding pass της πτήσης της από το Ομάν

Η κόρη του πρωθυπουργού Σοφία Μητσοτάκη ανήρτησε το boarding pass από την πτήση της από το Μουσκάτ του Ομάν προκειμένου να στείλει τη δική της απάντηση στα fake news.

Συγκεκριμένα, παρότι δεν ήθελε να δώσει συνέχεια στην υπόθεση, αποφάσισε να απαντήσει στα fake news που κυκλοφόρησαν σχετικά με την επιστροφή της από τη Μέση Ανατολή λόγω της εμπόλεμης κατάστασης.

«Παρόλο που δεν επιθυμούσα να δώσω συνέχεια σε αυτή τη δυσάρεστη ιστορία, προχωρώ στη δημοσιοποίηση του εισιτηρίου μου από την προγραμματισμένη πτήση charter της Aegean από το αεροδρόμιο του Μουσκάτ στις 6 Μαρτίου.

Ο λόγος που προβαίνω σε αυτή την ενέργεια είναι ξεκάθαρος: να καταδειχθεί σε όλους η απαράδεκτη τακτική που ακολουθούν διαχρονικά μέσα όπως το συγκεκριμένο. Μια τακτική που επιχειρεί να μετατρέψει το θύμα σε θύτη, να στοχοποιήσει έναν άνθρωπο και στη συνέχεια να τον εξαναγκάσει να απολογηθεί για μια πράξη που δεν διέπραξε.

Ελπίζω ότι εδώ ολοκληρώνεται αυτή η αθλιότητα. Αναμένω τη δημόσια απολογία του μέσου και την άμεση απόσυρση του δημοσιεύματος. Σε διαφορετική περίπτωση επιφυλάσσομαι για την άσκηση κάθε νόμιμου δικαιώματός μου» ανέφερε.

Σοφία Μητσοτάκη: «Η ξεφτίλα δεν έχει όρια»

Την έντονη αντίδραση της κόρης του πρωθυπουργού, Σοφίας Μητσοτάκη, προκάλεσε δημοσίευμα που υποστήριζε ότι επέστρεψε στην Ελλάδα από το Ντουμπάι με ιδιωτικό τζετ, με κόστος πτήσης 50.000 ευρώ.

Μέσω ανάρτησής της στα social media, η Σοφία Μητσοτάκη διέψευσε κατηγορηματικά το δημοσίευμα, χαρακτηρίζοντάς το «fake news» και σχολιάζοντας: «Η ξεφτίλα, δυστυχώς, δεν έχει όρια». Η ίδια εξηγεί ότι επέστρεψε στην Ελλάδα από το Ντουμπάι, όπου εργάζεται τον τελευταίο καιρό.

Στην ανάρτησή της διευκρινίζει ότι επιβιβάστηκε σε «προγραμματισμένη πτήση επαναπατρισμού της Aegean από το Ομάν μαζί με πολλούς άλλους Έλληνες» και προσθέτει: «Μάλιστα, ήταν η πέμπτη πτήση επαναπατρισμού από την ευρύτερη περιοχή, όχι η πρώτη ούτε η δεύτερη».

Η Σοφία Μητσοτάκη εκφράζει τη δυσφορία της για τη διασπορά ανακριβών πληροφοριών: «Ήθελα να ήξερα ποιος κρύβεται πίσω από τη διασπορά τέτοιων fake news και με τόση ευκολία αναπαράγει ανακριβείς πληροφορίες… Είναι πραγματικά αδιανόητη η προσβολή που νιώθω βλέποντας να διακινούνται τόσο ανυπόστατες πληροφορίες. Αν το συγκεκριμένο site δεν κρυβόταν πίσω από την ανωνυμία του διαδικτύου, θα είχα ήδη κινηθεί νομικά».