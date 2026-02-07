Παύλος Γερουλάνος: “Στο συνέδριο του ΠΑΣΟΚ πρέπει να τα συζητήσουμε όλα” – Το μήνυμα στον Νίκο Ανδρουλάκη

«Η δικαιοσύνη και η διαφάνεια πρέπει να γίνονται πράξη παντού», τονίζει ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ, Παύλος Γερουλάνος σε ανάρτηση του στο Χ.

«Αυτό θέλει συγκεκριμένο κυβερνητικό πρόγραμμα και ηγετική ομάδα που θέλει και μπορεί να το φέρει εις πέρας, αξιοποιώντας τη δίψα της κοινωνίας για δικαιοσύνη παντού», συμπληρώνει ο Παύλος Γερουλάνος.

«Η κυβέρνηση Μητσοτάκη πρέπει να φύγει γιατί βλάπτει τη χώρα και το ΠΑΣΟΚ αποτελεί τη μόνη σοβαρή εναλλακτική προοδευτική πρόταση», δηλώνει ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του κόμματος σε συνέντευξη του στην Εφημερίδα των Συντακτών.

Για πιθανή συνεργασία με την Νέα Δημοκρατία μετά τις εκλογές του 2027 και το επερχόμενο συνέδριο του κινήματος υπογράμμισε:

«Μόνο ένα συνέδριο ουσίας για την κοινωνία μπορεί να είναι συνέδριο αναγέννησης για το Κίνημα. Επομένως, πρέπει να τα συζητήσουμε όλα. Να τα βάλουμε όλα στο τραπέζι και να αποφασίσουμε. Όπως κάποια θέματα στη συνταγματική αναθεώρηση, αλλά και εκτός αυτής, που δεν θέλει να θίξει ένας συντηρητικός εξουσιολάγνος όπως ο κ. Μητσοτάκης. Όπως για παράδειγμα, το πώς θα σπάσουμε το φαύλο υπερσυγκεντρωτικό κράτος και θα ενισχύσουμε την Αυτοδιοίκηση και τις τοπικές κοινωνίες. Το τι θα κάνουμε με τις σχέσεις Κράτους-Εκκλησίας. Το πώς θα θωρακίσουμε την ανεξαρτησία και την ισορροπία δυνάμεων μεταξύ εκτελεστικής, νομοθετικής και δικαστικής εξουσίας. Το πώς η συνταγματικά κατοχυρωμένη «δημόσια δωρεάν Παιδεία» θα γίνει πράξη – γιατί η ελληνική οικογένεια ακόμα ματώνει οικονομικά για την εκπαίδευση των παιδιών της. Και τόσα άλλα θέματα. Σε αυτό το πλαίσιο μπορούμε να καταλήξουμε στο συνέδριο και σε απόφαση για τις βασικές αρχές των κυβερνητικών συνεργασιών, όπως τις αντιλαμβανόμαστε και θα τις επιδιώξουμε ως πρώτη πολιτική δύναμη. Πέρα από την αυτονόητη και αδιαπραγμάτευτη απόρριψη οποιασδήποτε συνεργασίας με τη Νέα Δημοκρατία, ανεξαρτήτως εκλογικού αποτελέσματος. Με καθαρές θέσεις και ειλικρίνεια απέναντι στην κοινωνία, έχουμε μόνο να κερδίσουμε.»

«Οποιαδήποτε συνεργασία με τη Ν.Δ. δεν είναι μόνο κάκιστη για το ΠΑΣΟΚ. Θα είναι καταστροφική και για τη χώρα», υπογράμμισε ο κ. Γερουλάνος.