ΠΑΣΟΚ: “Ο αγροτικός κόσμος έχει έτοιμη κόκκινη κάρτα, κ. Μητσοτάκη”

Για επιβεβαίωση της «αδιαφορίας που δείχνει η κυβέρνηση» στην πραγματικότητα που βιώνουν οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι, κάνει λόγο το ΠΑΣΟΚ σε ανακοίνωσή του σχετικά με την αναφορά του πρωθυπουργού στον αγροτικό τομέα στη συνέντευξη Τύπου στη ΔΕΘ.

Το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης υποστηρίζει πως είναι φανερό ότι ο κ. Μητσοτάκης δεν έχει «κανένα σχέδιο για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής στην ελληνική ύπαιθρο και την αντιμετώπιση της ερήμωσης της».

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Ειδικότερα, στην ανακοίνωσή του με τίτλο: «ο αγροτικός κόσμος έχει έτοιμη κόκκινη κάρτα, κ. Μητσοτάκη», το ΠΑΣΟΚ αναφέρει ότι «χθες ο πρωθυπουργός δήλωσε πως η ανασυγκρότηση της αγροτικής παραγωγής είναι κεντρική προτεραιότητα για την επόμενη τετραετία και παραδέχθηκε πως “μείναμε πίσω”» και ότι «μάλιστα έκανε αναφορά σε “κίτρινη κάρτα” για τη μη αναθεώρηση του κανονισμού του ΕΛΓΑ στα επτά χρόνια της διακυβέρνησης του».

«Κίτρινη κάρτα σε ποιον, κύριε πρωθυπουργέ; Στον εαυτό σας;», σχολιάζει το ΠΑΣΟΚ και προσθέτει στο ίδιο πνεύμα: «Στο δικό σας προεκλογικό πρόγραμμα δεν ήταν το 2019 ως προτεραιότητα η αναθεώρηση κανονισμού του ΕΛΓΑ; Ποιος σας εμπόδισε να το κάνετε πράξη; Έξι υπουργούς αλλάξατε σε μια επταετία. Άλλος κυβερνούσε, όταν οργανώθηκε το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ και διαλύθηκε η αγροτική παραγωγή;». Και συνεχίζει: «Η δική σας κυβέρνηση δεν έχει καμία ευθύνη για την αναποτελεσματική διαχείριση των ζωονόσων και τις 600.000 θανατώσεις ζώων; Επί ημερών σας φέρατε σε απόγνωση χιλιάδες κτηνοτρόφους; Εσείς με την αδράνεια σας δεν οδηγήσατε στην κατάρρευση ολόκληρες παραγωγικές περιοχές;».

Σύμφωνα με το ΠΑΣΟΚ, ο πρωθυπουργός με την ομιλία του το Σάββατο και τη συνέντευξη Τύπου χθες, επιβεβαίωσε, «με τον πιο εμφατικό τρόπο, την αδιαφορία που δείχνει η κυβέρνηση σας στην πραγματικότητα που βιώνουν οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι». Τονίζει ότι «η φορολογική ελάφρυνση για 50.000 παραγωγούς δεν αρκεί, χωρίς μέτρα μείωσης του κόστους παραγωγής, προστασίας του αγροτικού εισοδήματος και ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής παραγωγής». «Ακόμη οι νέοι αγρότες περιμένουν την ολοκλήρωση της ένταξης τους στο πρόγραμμα του 2024 και την πληρωμή τους», σημειώνει.

Το ΠΑΣΟΚ αναφέρει πως είναι φανερό ότι η κυβέρνηση και ο πρωθυπουργός δεν έχουν «κανένα σχέδιο για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής στην ελληνική ύπαιθρο και την αντιμετώπιση της ερήμωσης της». «Έρχεστε πάλι στο τέλος της τετραετίας να ζητήσετε συγχωροχάρτι και να εξαπατήσετε ξανά. Οι αγρότες έζησαν καλά στο πετσί τους την πολιτική σας και “τα ψεύτικα τα λόγια τα μεγάλα” … μιας και είστε σε μουσική διάθεση το τελευταίο διήμερο», σχολιάζει καταληκτικά το ΠΑΣΟΚ απευθυνόμενο στον κ. Μητσοτάκη.