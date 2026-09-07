Ο νέος χάρτης φοροελαφρύνσεων για επαγγελματίες και επιχειρήσεις μετά τις εξαγγελίες της ΔΕΘ – Στα 2,2 δισ. ευρώ οι παρεμβάσεις

Νέες κατηγορίες κερδισμένων από τις παρεμβάσεις συνολικού ύψους 2,2 δισ. ευρώ για το 2027 τις οποίες ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός εχθές από τη ΔΕΘ, αναδεικνύουν διευκρινίσεις και λεπτομέρειες τις οποίες δίνουν πηγές του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών.

Όπως αναφέρουν, το πακέτο «ακουμπά» σχεδόν κάθε επαγγελματική και κοινωνική ομάδα: ελεύθερους επαγγελματίες, επιχειρήσεις, αγρότες, μισθωτούς, δημοσίους υπαλλήλους, συνταξιούχους, οικογένειες και νέους. Προβλέπονται όμως και επιμέρους ρυθμίσεις για ειδικές κατηγορίες ωφελούμενων, όπως οι επαγγελματίες ΤΑΞΙ, οικογένειες με παιδιά κ.λπ.

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Σύμφωνα με πηγές του υπουργείου Οικονομικών, οι παρεμβάσεις αποτελούν τον βασικό κορμό μιας Συμφωνίας Προόδου και Ευημερίας με ορίζοντα το 2030. Μιας συμφωνίας που, όπως τονίζουν , «αποτελεί τη σύνδεση της ανάπτυξης με το εισόδημα και της οικονομικής προόδου με την κοινωνική συνοχή», συνδέει δηλαδή την πρόοδο της οικονομίας με τη βελτίωση της καθημερινής ζωής των πολιτών και υπηρετεί μια σταθερή κατεύθυνση: περισσότερη ανάπτυξη, μεγαλύτερο διαθέσιμο εισόδημα, ισχυρότερη οικογένεια και ουσιαστικότερη στήριξη της Περιφέρειας.

Το πακέτο συνδυάζει μειώσεις φόρων και εισφορών, ενίσχυση μισθών και συντάξεων, κίνητρα για την επιχειρηματικότητα και τις επενδύσεις, νέα εργαλεία για τη νέα γενιά και στοχευμένες παρεμβάσεις για την οικογένεια, την Περιφέρεια και τη στέγη.

Και συγκεκριμένα:

1. ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ – ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΟΥ ΤΕΚΜΑΡΤΟΥ:

Από το φορολογικό έτος 2026 καταργείται στην πράξη το μεγαλύτερο μέρος του τεκμαρτού εισοδήματος για τους συνεπείς ελεύθερους επαγγελματίες που πληρούν τα προβλεπόμενα κριτήρια.

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, τα κριτήρια αυτά καλύπτουν πάνω από το 90% των ελεύθερων επαγγελματιών. Μένει μόνο ως ελάχιστη βάση ο κατώτατος μισθός με τις τριετίες.

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Η λογική είναι ότι κάποιος που ασκεί επαγγελματική δραστηριότητα δεν μπορεί να εμφανίζει ως ελάχιστο εισόδημα λιγότερα από έναν εργαζόμενο που αμείβεται με τον κατώτατο μισθό. Καταργούνται οι δύο προσαυξήσεις που μπορούσαν να αυξήσουν ασύμμετρα το τεκμαρτό: το 10% του ετήσιου κόστους μισθοδοσίας το 5% της διαφοράς του τζίρου από τον μέσο τζίρο του ΚΑΔ.

Έτσι, ένας συνεπής επαγγελματίας δεν θα επιβαρύνεται πλέον τεκμαρτά επειδή απασχολεί εργαζομένους ή επειδή έχει μεγαλύτερο τζίρο από τον μέσο όρο του κλάδου του.

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Παράδειγμα: Καφέ 15 ετών με 5 εργαζομένους και μισθοδοσία 105.000 ευρώ είχε τεκμαρτό εισόδημα 27.244 ευρώ και φόρο 4.783 ευρώ. Με τη νέα ρύθμιση η βάση πέφτει στα 16.744 ευρώ και ο φόρος στα 2.249 ευρώ. Όφελος 2.534 ευρώ – μείωση φόρου περίπου 53%.

Παράλληλα, η προκαταβολή φόρου των ατομικών επιχειρήσεων μειώνεται από 55% σε 50% από το φορολογικό έτος 2027. Για οικισμούς έως 2.000 κατοίκους (1.500 έως σήμερα) τα τεκμήρια μειώνονται 50%.

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ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΤΑΞΙ

Για όσους εκμεταλεύονται ταξί προβλέπεται ειδική διόρθωση του τεκμηρίου, ώστε να αντανακλά το πραγματικό ποσοστό ιδιοκτησίας του οχήματος. Το τεκμήριο μειώνεται αναλογικά με το ποσοστό συνιδιοκτησίας. Εάν, για παράδειγμα, ένας επαγγελματίας έχει το 50% ενός ταξί, το τεκμήριο μειώνεται κατά 50%. Με αυτόν τον τρόπο, κάποιος που κατέχει μέρος ενός ταξί δεν φορολογείται πλέον σαν να εκμεταλλεύεται το σύνολο του οχήματος.

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Παράλληλα, εξαιρούνται από το τεκμήριο τα ανήλικα τέκνα έως 18ετών που διαθέτουν άδεια ταξί, περιπτώσεις που συνήθως προκύπτουν λόγω κληρονομικής διαδοχής μετά τον θάνατο γονέα.

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ – ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

2. ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΕΛΟΥΣ ΕΠΙΤΗΔΕΥΜΑΤΟΣ

Ξεκινά η πλήρης κατάργηση του τέλους επιτηδεύματος για τα νομικά πρόσωπα. Το 2027 καταργείται στην Ελληνική Περιφέρεια και τη Θεσσαλονίκη.

Το 2028 μειώνεται κατά 50% στην Αττική και το 2029 καταργείται παντού. Για παράδειγμα: Επιχείρηση με έδρα και ένα υποκατάστημα στη Θεσσαλονίκη που σήμερα πληρώνει 1.600 ευρώ, από το 2027 θα πληρώνει μηδέν φόρο.

3. ΜΕΙΩΣΗ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΦΟΡΟΥ ΑΠΟ 80% ΣΕ 50%

Από το φορολογικό έτος 2028 ξεκινά σταδιακή μείωση της προκαταβολής φόρου των νομικών προσώπων κατά 5 ποσοστιαίες μονάδες κάθε χρόνο.

Από 80% σήμερα, η προκαταβολή μειώνεται σταδιακά:75% → 70% → 65% → 60% → 55% → 50%.Έτσι, η προκαταβολή φόρου των επιχειρήσεων θα εξισωθεί τελικά με εκείνη των ατομικών επιχειρήσεων.

4. ΤΑΧΥΤΕΡΕΣ ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΝΕΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

Οι επενδύσεις σε νέο μηχανολογικό εξοπλισμό θα αποσβένονται σε 6χρόνια αντί για 10 για δαπάνες από 1/1/2027.

Η απόσβεση θα γίνεται με συντελεστές 10%-10%-15%-15%-25%-25%, δίνοντας ισχυρότερο φορολογικό κίνητρο στις επιχειρήσεις να πραγματοποιήσουν νέες παραγωγικές επενδύσεις.

5. ΜΕ 5 ΔΙΣ. ΕΥΡΩ ΝΕΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΓΙΑ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Δημιουργούνται δύο νέα χρηματοδοτικά εργαλεία μέσω της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας. Με 1,5 δισ. ευρώ από τα δάνεια του Ταμείου Ανάκαμψης και τη μόχλευση του τραπεζικού συστήματος θα κινητοποιηθούν συνολικά 5 δισ. ευρώ για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

Τα κεφάλαια θα χρηματοδοτούν επενδύσεις και ανάγκες ρευστότητας με χαμηλότερο επιτοκιακό κόστος ή με εγγυήσεις που διευκολύνουν την πρόσβαση στον τραπεζικό δανεισμό.

ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ

6. ΜΗΔΕΝΙΚΟΣ ΦΟΡΟΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΓΡΟΤΕΣ ΕΩΣ ΤΑ 20.000 ΕΥΡΩ

Από το φορολογικό έτος 2026 μηδενίζεται ο φορολογικός συντελεστής έως τα 20.000 ευρώ για τους κατά κύριο επάγγελμα αγρότες. Μείωση φόρου θα δουν 47.091 από τους 245.907 αγρότες, ενώ για αγρότη χωρίς παιδιά το αφορολόγητο αυξάνεται από 8.633 σε 22.204 ευρώ.Το μέγιστο όφελος φτάνει τα 2.900 ευρώ.

Παράδειγμα: Αγρότης χωρίς παιδιά με εισόδημα 15.000 ευρώ, που πλήρωνε 1.183 ευρώ φόρο, πλέον δεν θα πληρώνει φόρο.

7. ΜΗΔΕΝΙΚΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΓΙΑ ΤΡΙΤΕΚΝΟΥΣ ΕΩΣ ΤΑ 20.000 ΕΥΡΩ

Μηδενίζεται ο φορολογικός συντελεστής έως τα 20.000 ευρώ για τους τρίτεκνους. Το αφορολόγητο αυξάνεται από 14.364 σε 25.364 ευρώ και μειώσεις θα δουν 86.927 τρίτεκνοι, εκ των οποίων 33.894 ελεύθεροι επαγγελματίες.

Παράδειγμα: Τρίτεκνος μισθωτός με εισόδημα 20.000 ευρώ, που πλήρωνε 620 ευρώ φόρο, πλέον θα πληρώνει μηδέν. Σημειώνεται ότι όλοι οι τρίτεκνοι και με υψηλότερα εισοδήματα θα δουν μείωση φόρου, καθώς τα πρώτα 20.000 ευρώ δεν θα φορολογούνται. Ετσι, για παράδειγμα, τρίτεκνος με 30.000 ευρώ εισόδημα θα έχει μείωση φόρου 1.800 ευρώ το χρόνο

ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ

8. ΕΠΙΔΟΜΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ 500 ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΑΥΞΗΣΕΙΣ

Από τον Δεκέμβριο του 2027 θεσπίζεται επίδομα Χριστουγέννων 500 ευρώ μικτά για τους δημοσίους υπαλλήλους. Παράλληλα, ο βασικός μισθός στο Δημόσιο θα αυξηθεί τόσο τον Απρίλιο του 2027 όσο και τον Ιανουάριο του 2028, ακολουθώντας την αύξηση του κατώτατου μισθού. Η συνολική αύξηση έως τον Ιανουάριο του 2028 θα φτάσει τα 80 ευρώ μικτά τον μήνα.

Επιπλέον, οι τρίτεκνοι δημόσιοι υπάλληλοι επωφελούνται από τον μηδενισμό του φορολογικού συντελεστή έως τα 20.000 ευρώ, ενώ εκπαιδευτικοί, γιατροί και νοσηλευτές που υπηρετούν στην Περιφέρεια λαμβάνουν επιστροφή δύο ενοικίων τον χρόνο.

ΜΙΣΘΟΙ – ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ

9. ΚΑΤΩΤΑΤΟΣ ΜΙΣΘΟΣ 1.000 ΕΥΡΩ

Ο κατώτατος μισθός αυξάνεται από 920 ευρώ σήμερα στα 1.000 ευρώ έως τον Ιανουάριο του 2028 και στα 1.300 ευρώ με τις τριετίες. Οι αυξήσεις θα γίνουν σε δύο βήματα: τον Απρίλιο του 2027 και τον Ιανουάριο του 2028.Σε σχέση με τα 650 ευρώ του 2021, η συνολική αύξηση θα φτάσει το 54%.

10. ΝΕΑ ΜΕΙΩΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ

Από τον Απρίλιο του 2027 οι ασφαλιστικές εισφορές στον ιδιωτικό τομέα μειώνονται κατά 0,5 ποσοστιαία μονάδα. Ολόκληρη η μείωση αφορά τις εισφορές του εργαζομένου και συνεπώς μεταφέρεται στο καθαρό εισόδημά του.

ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ

11. ΣΤΑ 400 ΕΥΡΩ Η ΜΟΝΙΜΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΥΣΑΝΩ ΤΩΝ 65 ΕΤΩΝΗ μόνιμη ενίσχυση του Νοεμβρίου αυξάνεται από 300 σε 400 ευρώ καθαρά και επεκτείνεται στο σύνολο των συνταξιούχων άνω των 65 ετών.

Προστίθενται 270.000 νέοι δικαιούχοι και συνολικά θα καλύπτονται 2,2 εκατ. δικαιούχοι.

Τα 400 ευρώ θα λαμβάνουν επίσης οι άνω των 60 ετών που λαμβάνουν μόνο σύνταξη χηρείας, τα άτομα με αναπηρία και οι ανασφάλιστοι υπερήλικες. Παράλληλα, οι συντάξεις αυξάνονται με βάση ΑΕΠ και πληθωρισμό χωρίς συμψηφισμό της προσωπικής διαφοράς.

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ – ΝΕΑ ΓΕΝΙΑ – ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

12. «ΚΟΥΜΠΑΡΑΣ» ΓΙΑ ΤΗ ΝΕΑ ΓΕΝΙΑ

Δημιουργείται ειδικός επενδυτικός λογαριασμός που μπορούν να ανοίξουν οι γονείς μέσα στα δύο πρώτα χρόνια από τη γέννηση του παιδιού.

Για κάθε ευρώ που βάζει ο γονέας, βάζει ένα ευρώ και το κράτος, έως 1.200 ευρώ τον χρόνο, μέχρι την ενηλικίωση. Το ανώτατο ποσό των 1.200 ευρώ αυξάνεται κατά 10% κάθε πέντε χρόνια.

Με τις μέγιστες καταβολές, σε 18 χρόνια θα έχουν τοποθετηθεί 49.304 ευρώ, εκ των οποίων 24.652 ευρώ από το κράτος.

Με απόδοση 3%, το κεφάλαιο μπορεί να φτάσει τα 64.109 ευρώ και με απόδοση 5% τα 77.062 ευρώ.

13. ΑΝΑΠΗΡΙΚΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ – ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΙ – ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ

Τιμαριθμοποιούνται τα αναπηρικά επιδόματα που σήμερα δεν αναπροσαρμόζονται, μέτρο που αφορά 218.000 πολίτες με αναπηρία.

Η αποζημίωση των voucher για βρεφονηπιακούς σταθμούς αυξάνεται κατά 10%, τα εισοδηματικά όρια κατά 2.000 ευρώ, ενώ για τους τρίτεκνους καταργούνται τα εισοδηματικά κριτήρια.

Το επίδομα γέννησης για τις πολύτεκνες οικογένειες αυξάνεται κατά 1.000 ευρώ επιπλέον για κάθε παιδί. Αυξάνεται επίσης το ημερήσιο φοιτητικό σιτηρέσιο από 2 σε 3 ευρώ και στις ακριτικές και νησιωτικές περιοχές από 2,45 σε 3,50 ευρώ.

ΣΤΕΓΗ

14. ΝΕΟ «ΣΠΙΤΙ ΜΟΥ ΙΙΙ» – 2 ΔΙΣ. ΕΥΡΩ

Δημιουργείται το νέο «Σπίτι μου ΙΙΙ», συνολικού ύψους 2 δισ. ευρώ, για τη χρηματοδότηση αγοράς πρώτης κατοικίας.

Διευρύνονται σημαντικά τα κριτήρια:

– Ηλικία: έως 55 ετών, από 50.

– Αξία κατοικίας: έως 300.000 ευρώ, από 250.000.

– Μέγιστο δάνειο: έως 230.000 ευρώ, από 190.000.

– Η χρηματοδότηση μπορεί να καλύπτει έως 90% της αξίας του ακινήτου.

– Η προσαύξηση του οικογενειακού εισοδηματικού ορίου αυξάνεται σε 7.000 ευρώ ανά παιδί, από 5.000 ευρώ.

Αυξάνονται επίσης τα επιτρεπόμενα τετραγωνικά για οικογένειες με περισσότερα από τέσσερα παιδιά.

15. ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΠΙΤΙΑ ΣΤΗ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΜΙΣΘΩΣΗ

Παρατείνονται:

– η τριετής απαλλαγή από τον φόρο εισοδήματος για κενά ακίνητα που μπαίνουν στη μακροχρόνια μίσθωση,

– η φορολογική έκπτωση για δαπάνες αναβάθμισης κτιρίων,

– η απαλλαγή ΦΠΑ στις νέες οικοδομές.

Παρατείνεται επίσης για το 2027 ο περιορισμός νέων βραχυχρόνιων μισθώσεων στα τρία δημοτικά διαμερίσματα της Αθήνας και στο Α΄ διαμέρισμα Θεσσαλονίκης.

16. ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΕΝΦΙΑ ΣΕ ΜΙΚΡΟΥΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥΣ

Από το 2027 καταργείται ο ΕΝΦΙΑ σε οικισμούς έως 2.000 (1500 ήταν έως τώρα) κατοίκους και έως 2.200 κατοίκους στη Δυτική Μακεδονία.

Η επέκταση αφορά 131 επιπλέον οικισμούς και περίπου 62.000 επιπλέον ιδιοκτήτες.

Συνολικά η κατάργηση του ΕΝΦΙΑ καλύπτει 12.855 οικισμούς.

17. ΦΟΡΟΣ 15% ΣΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ΑΠΟ ΤΡΙΤΕΣ ΧΩΡΕΣ

Από 1/1/2027 ο φόρος μεταβίβασης για αγορά κατοικίας από πολίτες τρίτων χωρών (εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης) αυξάνεται από 3% σε 15%.

Το μέτρο αφορά κατοικίες -όχι επαγγελματικούς χώρους, οικόπεδα ή άλλα ακίνητα- και αποσκοπεί στον περιορισμό της πρόσθετης εξωτερικής ζήτησης που πιέζει τις τιμές κατοικίας.