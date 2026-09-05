Ανδρουλάκης για την τραγωδία στην Τανάγρα: «Η πατρίδα τιμά την προσφορά των δύο χειριστών»
Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ εξέφρασε τα συλλυπητήριά του στις οικογένειες και στους συναδέλφους των δύο χειριστών, ζητώντας πλήρη διερεύνηση των αιτιών της τραγωδίας.
Τη βαθιά του θλίψη για την τραγική απώλεια των δύο χειριστών του F-4 Phantom στην Τανάγρα εξέφρασε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Νίκος Ανδρουλάκης.
Με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο κ. Ανδρουλάκης υπογράμμισε ότι η πατρίδα τιμά την προσφορά των δύο πιλότων της Πολεμικής Αεροπορίας και χαρακτήρισε αυτονόητο καθήκον της Πολιτείας την πλήρη διερεύνηση των αιτιών της πτώσης του αεροσκάφους.
Ολόκληρη η δήλωση του Νίκου Ανδρουλάκη
«Όλη η Ελλάδα είναι συγκλονισμένη από την τραγική απώλεια των δύο χειριστών της Πολεμικής μας Αεροπορίας.
Η πατρίδα τιμά την προσφορά τους.
Είναι αυτονόητο καθήκον της Πολιτείας η πλήρης διερεύνηση των αιτιών της πτώσης του αεροσκάφους.
Ειλικρινή συλλυπητήρια στις οικογένειες και στους συναδέλφους τους. Αιωνία τους η μνήμη».
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