Θα φανούν πραγματικά στην τσέπη των καταναλωτών οι μειώσεις τιμών στα σούπερ μάρκετ;
Θα φανούν πραγματικά στην τσέπη των καταναλωτών οι μειώσεις τιμών στα σούπερ μάρκετ; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
Θα φανούν πραγματικά στην τσέπη των καταναλωτών οι μειώσεις τιμών στα σούπερ μάρκετ; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ανδρουλάκης για την τραγωδία στην Τανάγρα: «Η πατρίδα τιμά την προσφορά των δύο χειριστών»

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ εξέφρασε τα συλλυπητήριά του στις οικογένειες και στους συναδέλφους των δύο χειριστών, ζητώντας πλήρη διερεύνηση των αιτιών της τραγωδίας.

Ανδρουλάκης για την τραγωδία στην Τανάγρα: «Η πατρίδα τιμά την προσφορά των δύο χειριστών»
(ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI)
DEBATER NEWSROOM

Τη βαθιά του θλίψη για την τραγική απώλεια των δύο χειριστών του F-4 Phantom στην Τανάγρα εξέφρασε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Νίκος Ανδρουλάκης.

Με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο κ. Ανδρουλάκης υπογράμμισε ότι η πατρίδα τιμά την προσφορά των δύο πιλότων της Πολεμικής Αεροπορίας και χαρακτήρισε αυτονόητο καθήκον της Πολιτείας την πλήρη διερεύνηση των αιτιών της πτώσης του αεροσκάφους.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ολόκληρη η δήλωση του Νίκου Ανδρουλάκη

«Όλη η Ελλάδα είναι συγκλονισμένη από την τραγική απώλεια των δύο χειριστών της Πολεμικής μας Αεροπορίας.

Η πατρίδα τιμά την προσφορά τους.

Είναι αυτονόητο καθήκον της Πολιτείας η πλήρης διερεύνηση των αιτιών της πτώσης του αεροσκάφους.

Ειλικρινή συλλυπητήρια στις οικογένειες και στους συναδέλφους τους. Αιωνία τους η μνήμη».

Προσθήκη ως προτεινόμενη
πηγή στην Google
Ειδήσεις σήμερα
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΟΛΗ Η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ