Ανδρουλάκης για την τραγωδία στην Τανάγρα: «Η πατρίδα τιμά την προσφορά των δύο χειριστών»

Τη βαθιά του θλίψη για την τραγική απώλεια των δύο χειριστών του F-4 Phantom στην Τανάγρα εξέφρασε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Νίκος Ανδρουλάκης.

Με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο κ. Ανδρουλάκης υπογράμμισε ότι η πατρίδα τιμά την προσφορά των δύο πιλότων της Πολεμικής Αεροπορίας και χαρακτήρισε αυτονόητο καθήκον της Πολιτείας την πλήρη διερεύνηση των αιτιών της πτώσης του αεροσκάφους.

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Ολόκληρη η δήλωση του Νίκου Ανδρουλάκη

«Όλη η Ελλάδα είναι συγκλονισμένη από την τραγική απώλεια των δύο χειριστών της Πολεμικής μας Αεροπορίας.

Η πατρίδα τιμά την προσφορά τους.

Είναι αυτονόητο καθήκον της Πολιτείας η πλήρης διερεύνηση των αιτιών της πτώσης του αεροσκάφους.

Ειλικρινή συλλυπητήρια στις οικογένειες και στους συναδέλφους τους. Αιωνία τους η μνήμη».