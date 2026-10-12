ΠΑΣΟΚ: “Μέσω της ακρίβειας, η κυβέρνηση Μητσοτάκη οδηγεί σε ένα σπιράλ καθοδικής κοινωνικής κινητικότητας τη μεσαία τάξη”

«Αποκαλυπτικά τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ γκρεμίζουν το αφήγημα της κυβέρνησης περί ακρίβειας που προέρχεται από το κλείσιμο των στενών του Ορμούζ», αναφέρει ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ, Κώστας Τσουκαλάς, σε δήλωση του.

Ο κ. Τσουκαλάς σημειώνει ότι «στα 20 είδη που απαρτίζουν το 55,25% του καλαθιού του νοικοκυριού και έχουν τη μεγαλύτερη βαρύτητα στον πληθωρισμό, οι αυξήσεις την τελευταία εξαετία σπάνε κάθε ρεκόρ». Ειδικότερα τονίζει: «Τον Σεπτέμβριο που μας πέρασε, ο γενικός δείκτης κατανάλωσης βρισκόταν 28,2% πάνω από τον μέσο όρο του 2020. Το πετρέλαιο θέρμανσης σημειώνει σωρευτική άνοδο από το 2026 85,8% με μέσο ρυθμό 13,2% τον χρόνο. Το μοσχάρι ακρίβυνε 76,4% τα τελευταία πέντε έτη, ο ηλεκτρισμός σημειώνει αύξηση ύψους 58,8%, ενώ τα τυριά 42,6% και το πρόχειρο φαγητό 39,2%. Τα ενοίκια, για τα οποία πανηγύριζε χθες ο κ. Σκέρτσος, σημειώνουν αύξηση πάνω από 35%».

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Ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ επισημαίνει ότι «προκύπτει πως τα νοικοκυριά με τα χαμηλότερα εισοδήματα είναι σαφώς πιο εκτεθειμένα στην πληθωριστική κρίση». «Ένα νοικοκυριό που μένει στο ενοίκιο, θερμαίνεται με πετρέλαιο και μετακινείται με αυτοκίνητο στην Ελλάδα του κ. Μητσοτάκη και της Νέας Δημοκρατίας είναι καταδικασμένο, καθώς το κόστος αυξάνεται ακόμα περισσότερο από το 28,2 % του γενικού πληθωρισμού», προσθέτει.

Υπό το παραπάνω πρίσμα, ο κ. Τσουκαλάς υπογραμμίζει ότι «η κυβέρνηση Μητσοτάκη, τυφλωμένη από την κοινωνική μεροληψία που τη διακατέχει, οδηγεί σε ένα σπιράλ καθοδικής κοινωνικής κινητικότητας τη μεσαία τάξη, ενώ ταυτόχρονα ιδεοληπτικά τιμωρεί τους πιο αδύναμους».