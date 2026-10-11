Σκληρή κόντρα Σκέρτσου – Τσουκαλά για το στεγαστικό: «Αλαζονικός ελιτισμός» – «Προσωπικοί χαρακτηρισμοί και ευχολόγια»

Νέα πολιτική αντιπαράθεση ξέσπασε ανάμεσα στην κυβέρνηση και το ΠΑΣΟΚ με επίκεντρο το στεγαστικό πρόβλημα, έπειτα από την έντονη κριτική που άσκησε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Κώστας Τσουκαλάς, στον υπουργό Επικρατείας, Άκη Σκέρτσο, και την απάντηση του τελευταίου με επίκληση στοιχείων της Eurostat.

Αφορμή αποτέλεσε ανάρτηση του Άκη Σκέρτσου για τα κυβερνητικά μέτρα αντιμετώπισης της στεγαστικής κρίσης, με τον Κώστα Τσουκαλά να κατηγορεί τη Νέα Δημοκρατία για αποτυχία στη διαχείριση του προβλήματος.

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Ο υπουργός Επικρατείας απάντησε ότι η κυβέρνηση αναγνωρίζει τη στεγαστική πίεση, αλλά εφαρμόζει συγκεκριμένες παρεμβάσεις, καλώντας την αξιωματική αντιπολίτευση να εγκαταλείψει τους προσωπικούς χαρακτηρισμούς και να παρουσιάσει κοστολογημένες προτάσεις.

Τσουκαλάς: «Η πιο αποτυχημένη κυβέρνηση στη διαχείριση του στεγαστικού»

Ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ εξαπέλυσε επίθεση κατά του Άκη Σκέρτσου, χαρακτηρίζοντάς τον «παράτολμο» για την απόφασή του να τοποθετηθεί δημόσια για το στεγαστικό.

Όπως ανέφερε, ο υπουργός εκπροσωπεί «την πιο αποτυχημένη κυβέρνηση στη διαχείριση αυτού του προβλήματος σε όλη την Ευρώπη».

«Δεν έχει όρια το πολιτικό προσωπικό της Νέας Δημοκρατίας στην προπαγάνδα. Μιλούν για σκοινί στο σπίτι του κρεμασμένου χωρίς να ντρέπονται, χωρίς να κοκκινίζουν», τόνισε ο Κώστας Τσουκαλάς.

Κατηγόρησε παράλληλα την κυβέρνηση ότι περιορίζεται στην επιδότηση της ζήτησης για λίγους, χωρίς να αντιμετωπίζει ουσιαστικά την έλλειψη προσιτής κατοικίας.

Οι 40.000 κοινωνικές κατοικίες και οι προτάσεις του ΠΑΣΟΚ

Ο Κώστας Τσουκαλάς παρουσίασε τις βασικές κατευθύνσεις της στεγαστικής πολιτικής που προτείνει το ΠΑΣΟΚ.

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Στο επίκεντρο βρίσκεται η δημιουργία 40.000 κοινωνικών κατοικιών μέσω της αξιοποίησης δημόσιας περιουσίας.

Παράλληλα, το ΠΑΣΟΚ προτείνει:

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Κίνητρα για την επαναφορά κλειστών διαμερισμάτων στην αγορά.

Κατάργηση της Golden Visa.

Περιορισμούς στις βραχυχρόνιες μισθώσεις.

Πλαφόν στις ετήσιες αυξήσεις ενοικίων σε περιοχές με ιδιαίτερα υψηλή στεγαστική πίεση.

Ο εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ επέκρινε επίσης την πρόταση του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη για παροχή κινήτρων πρόσθετης δόμησης έως δύο ορόφων, υποστηρίζοντας ότι οδηγεί σε περαιτέρω επιβάρυνση του αστικού περιβάλλοντος.

«Μπετόν στο μπετόν σε μια πόλη που ασφυκτιά όπως η Αθήνα», σχολίασε, κατηγορώντας την κυβέρνηση ότι μετατρέπει το κοινωνικό πρόβλημα της στέγασης σε επιχειρηματική ευκαιρία για μεγάλους κατασκευαστικούς ομίλους.

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«Ποιοι άραγε θα μπορούν να ενοικιάζουν τα εν λόγω ρετιρέ;», διερωτήθηκε.

Κλείνοντας, ο Κώστας Τσουκαλάς κατηγόρησε την κυβέρνηση για «αλαζονικό ελιτισμό» και «νεοφιλελεύθερες ιδεοληψίες», υποστηρίζοντας ότι το στεγαστικό θα αποτελέσει κεντρικό διακύβευμα των επόμενων εκλογών.

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Σκέρτσος: «Η πολιτική υπευθυνότητα απαιτεί να λέμε ολόκληρη την αλήθεια»

Η απάντηση του υπουργού Επικρατείας ήταν άμεση.

«Το ΠΑΣΟΚ απάντησε στην ανάρτησή μου για το στεγαστικό με προσωπικούς χαρακτηρισμούς και ευχολόγια. Προτιμώ να παραμείνω στα στοιχεία και στους ανθρώπους που χρειάζονται λύσεις», ανέφερε ο Άκης Σκέρτσος.

Ο υπουργός αναγνώρισε ότι η στεγαστική πίεση παραμένει σημαντική, επισημαίνοντας ότι τόσο η Ελλάδα όσο και άλλες ευρωπαϊκές χώρες αντιμετωπίζουν αυξημένες τιμές ακινήτων και ενοικίων.

Ωστόσο, υποστήριξε ότι τα στοιχεία δεν επιβεβαιώνουν την εικόνα διαρκούς επιδείνωσης που, όπως είπε, παρουσιάζει η αντιπολίτευση.

Επικαλέστηκε συγκεκριμένα στοιχεία της Eurostat, σύμφωνα με τα οποία το ποσοστό των ανθρώπων που ζουν σε νοικοκυριά όπου η στέγαση απορροφά περισσότερο από το 40% του διαθέσιμου εισοδήματος διαμορφώθηκε:

Στο 36,2% το 2019 .

. Στο 26,4% το 2025.

Πρόκειται, σύμφωνα με τα στοιχεία που παρέθεσε ο υπουργός, για μείωση κατά 9,8 ποσοστιαίες μονάδες.

«Αυτό δεν σημαίνει ότι έπεσαν τα ενοίκια ή ότι λύθηκε το στεγαστικό», διευκρίνισε, υποστηρίζοντας ωστόσο ότι ο συγκεκριμένος δείκτης αποτυπώνει βελτίωση.

Η απάντηση για τις κοινωνικές κατοικίες και το «Σπίτι μου ΙΙ»

Ο Άκης Σκέρτσος απέρριψε την κατηγορία ότι η κυβέρνηση επιδοτεί αποκλειστικά τη ζήτηση.

Αναφέρθηκε στις παρεμβάσεις για κοινωνικές κατοικίες σε αναξιοποίητα δημόσια ακίνητα, στα προγράμματα ανακαίνισης κλειστών κατοικιών, στα φορολογικά κίνητρα για μακροχρόνιες μισθώσεις και στους περιορισμούς για νέες βραχυχρόνιες μισθώσεις.

Παράλληλα, σημείωσε ότι ορισμένα από τα μέτρα που προτείνει το ΠΑΣΟΚ εφαρμόζονται ήδη από την κυβέρνηση.

Για την πρόταση δημιουργίας 40.000 κοινωνικών κατοικιών, ο υπουργός ζήτησε συγκεκριμένα στοιχεία σχετικά με τα διαθέσιμα ακίνητα, την κοστολόγηση, τη χρηματοδότηση και το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης.

Αναφερόμενος στο πρόγραμμα «Σπίτι μου ΙΙ», υποστήριξε ότι έχουν εγκριθεί δάνεια πρώτης κατοικίας για περίπου 15.000 νοικοκυριά.

Η σύγκριση με την Ισπανία

Ξεχωριστό μέρος της απάντησης του Άκη Σκέρτσου αφορούσε την Ισπανία, την οποία, όπως υποστήριξε, το ΠΑΣΟΚ είχε παρουσιάσει ως παράδειγμα επιτυχημένης στεγαστικής πολιτικής.

Ο υπουργός σημείωσε ότι χιλιάδες Ισπανοί διαδηλώνουν ζητώντας προσιτή κατοικία και μεγαλύτερη προστασία.

Επικαλέστηκε επίσης στοιχεία για την ισπανική γραμμή χρηματοδότησης ICO Vivienda, η οποία σχεδιάστηκε με προϋπολογισμό 4 δισ. ευρώ και στόχο περίπου 43.000 κατοικίες.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρέθεσε, έως τις 30 Σεπτεμβρίου είχαν συμβασιοποιηθεί 568 εκατ. ευρώ για 4.675 κατοικίες.

«Όταν προβάλλουμε ένα παράδειγμα ως επιτυχημένο, οφείλουμε να εξετάζουμε και τα αποτελέσματά του», υπογράμμισε.

Στο επίκεντρο η προσιτή κατοικία

Η αντιπαράθεση ανέδειξε τις διαφορετικές προσεγγίσεις κυβέρνησης και ΠΑΣΟΚ για την αντιμετώπιση της στεγαστικής κρίσης.

Από τη μία πλευρά, το ΠΑΣΟΚ δίνει έμφαση στην αύξηση του αποθέματος κοινωνικών κατοικιών και στη ρύθμιση της αγοράς ενοικίων, ενώ η κυβέρνηση υπερασπίζεται ένα μείγμα χρηματοδοτικών προγραμμάτων, φορολογικών κινήτρων και παρεμβάσεων στην προσφορά κατοικίας.

Ο Άκης Σκέρτσος κατέληξε τονίζοντας ότι οι πολίτες δικαιούνται να είναι απαιτητικοί απέναντι στην κυβέρνηση και ότι η ευθύνη της είναι να επιταχύνει τις παρεμβάσεις και να λογοδοτεί για τα αποτελέσματά τους.

«Η αγωνία για το σπίτι αξίζει μια συζήτηση με αλήθεια, σεβασμό και εφαρμόσιμες λύσεις», σημείωσε.