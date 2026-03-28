ΠΑΣΟΚ. Με την έγκριση της Διακήρυξης, του Προγράμματος και του Καταστατικού ολοκληρώθηκαν οι εργασίες της 2ης ημέρας

Ομόφωνα εγκρίθηκαν απόψε δια ανατάσεως των χεριών από το συνέδριο του ΠΑΣΟΚ η Διακήρυξη και οι πολιτικές θέσεις, καθώς και το Πρόγραμμα του κόμματος. Επίσης με συντριπτική πλειοψηφία και μόνο με οκτώ κατά, εγκρίθηκαν οι αλλαγές στο Καταστατικό.

Στις αλλαγές που εγκρίθηκαν περιλαμβάνεται μεταξύ άλλων διάταξη κατά την οποία στα αριστίνδην μέλη για την Κεντρική Πολιτική Επιτροπή που θα εκλεγεί, συμπεριλαμβάνονται και όσοι διετέλεσαν Γραμματείς του ΠΑΣΟΚ και παραμένουν στο κόμμα, ο δήμαρχος της πρωτεύουσας, καθώς επίσης και οι εκλεγμένοι περιφερειάρχες του ΠΑΣΟΚ.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν τέθηκε σε ψηφοφορία, καθώς αποσύρθηκε λόγω έντονων ενστάσεων που καταγράφηκαν κατά τη διαδικασία του συνεδρίου, η πρόταση που προέβλεπε να διεξάγεται συνέδριο πριν από την εκλογή του προέδρου του κόμματος. Επίσης, μεταξύ άλλων εγκρίθηκαν όρια στις θητείες των εκλεγμένων βουλευτών και ευρωβουλευτών ως εξής: οι μεν βουλευτές για πέντε πλήρεις θητείες ή συνολικά είκοσι χρόνια και οι ευρωβουλευτές για τρεις θητείες (συνολικά δεκαπέντε χρόνια). Ακόμη προβλέπεται όριο τεσσάρων θητειών (συνολικά 16 χρόνια) σε ανώτατο συνδικαλιστικό όργανο. Το σύνολο των μελών της ΚΠΕ θα είναι 271 και τα μέλη του Πολιτικού Συμβουλίου θα είναι 23 (από 31 που ήταν έως τώρα). Ακόμη θα εκλέγονται 13 περιφερειακά συμβούλια.

Ο Κώστας Σκανδαλίδης μίλησε για ένα συνέδριο που στάθηκε στο ύψος των περιστάσεων, σημειώνοντας ότι πολλοί προεξοφλούσαν αντεγκλήσεις, «όμως το ΠΑΣΟΚ για άλλη μια φορά έδειξε υπευθυνότητα, αυτοσυνείδηση, μια κοινή στάση όλων των τάσεων και των μελών του να πάμε ενωμένοι, δυνατοί». Μίλησε για συνέδριο ενότητας και συσπείρωσης. «Όλοι εγγυώμαστε την ενότητα του κόμματος και θα δώσουμε κάθε ικμάδα των δυνάμεων μας για την πολιτική αλλαγή».

Οι εργασίες του Συνεδρίου ολοκληρώνονται την Κυριακή με ομιλίες συνέδρων έως το μεσημέρι και την ψηφοφορία για την εκλογή μελών της ΚΠΕ και των Περιφερειακών Συμβουλίων που θα διεξάγεται από τις 08:00 έως τις 18.00.