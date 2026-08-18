ΠΑΣΟΚ: “Κατανοητή η πρόωρη αποπληρωμή χρέους όμως υπάρχει όριο στην ωφέλεια μακροπρόθεσμα και πλήττει την ανάπτυξη”

Συγκρατημένο εμφανίζεται το ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής για το όφελος στην ανάπτυξη της χώρας από την πρόωρη αποπληρωμή δημοσίου χρέους.

Σε ανακοίνωσή του ανέφερε ότι «κατανοεί τις συναλλαγές πρόωρης αποπληρωμής χρέους», ωστόσο σημειώνει «πως εδώ και καιρό έχει επισημάνει δύο καίρια σημεία: Πρώτον, ότι η εφαρμογή τέτοιων πολιτικών πρόωρων αποπληρωμών έχουν ένα όριο καθώς μπορούν να παρέχουν ωφέλειες για το ύψος του δημοσίου χρέους για συγκεκριμένο μελλοντικό ορίζοντα».

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Υπενθυμίζει παλαιότερη επισήμνασή του πως «η απομείωση του χρέους σε σημαντικό βαθμό οφείλεται σε υπερπλεονάσματα και στην πολύ μεγάλη φορολογική επιβάρυνση μέσω του ΦΠΑ και του πληθωρισμού που έχει αφεθεί ανεξέλεγκτος από την κυβέρνηση και πλήττει χαμηλά και μεσαία εισοδήματα».

Το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης καλεί την κυβέρνηση να οργανώσει σε κοινοβουλευτικό επίπεδο μια διεξοδική συζήτηση για την αξιολόγηση και την προοπτική των πολιτικών αποπληρωμής ελληνικού δημοσίου χρέους για τα επόμενο χρόνια.

«Ένα είναι βέβαιο. Ότι τέτοιο ύψος πρωτογενών πλεονασμάτων θα καταλήξουν μεσοπρόθεσμα να λειτουργήσουν ανασταλτικά στην αναπτυξιακή δυναμική της χώρας και στην ευημερία των Ελλήνων φορολογουμένων», καταλήγει η ανακοίνωση.