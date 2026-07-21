Αλέξης Σταμάτης: Πέθανε στα 67 του χρόνια ο συγγραφέας – Ήταν γιος της ηθοποιού Μπέτυς Αρβανίτη

Πέθανε σε ηλικία 67 ετών ο συγγραφέας Αλέξης Σταμάτης, ύστερα από μάχη με σπάνια ασθένεια που τον ταλαιπωρούσε τα τελευταία χρόνια. Γιος του γνωστού αρχιτέκτονα Κώστα Σταμάτη και της ηθοποιού Μπέτυς Αρβανίτη, υπήρξε μια ιδιαίτερα σημαντική παρουσία στη σύγχρονη ελληνική λογοτεχνία, με πλούσιο συγγραφικό έργο που περιλαμβάνει συνολικά 34 βιβλία, ανάμεσά τους 20 μυθιστορήματα.

Εκτός από τη λογοτεχνία, ασχολήθηκε με την ποίηση και το θέατρο, γράφοντας θεατρικά έργα που παρουσιάστηκαν σε σημαντικές σκηνές της Αθήνας. Παράλληλα, είχε ενεργό συμμετοχή και στον κινηματογράφο, καθώς υπέγραψε το σενάριο της ταινίας «Καταιγίδα».

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Το μυθιστόρημά του «Μπαρ Φλωμπέρ» απέκτησε μεγάλη αναγνώριση και μεταφράστηκε σε αρκετές γλώσσες, ενώ το έργο του «Αμερικάνικη Φούγκα» διακρίθηκε στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου τιμήθηκε με το International Literature Award του National Endowment for the Arts.

Σπούδασε Αρχιτεκτονική στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και αργότερα συνέχισε την εκπαίδευσή του στο Λονδίνο, με σπουδές στην αρχιτεκτονική και τον κινηματογράφο. Εργάστηκε ως αρχιτέκτονας τόσο στην Ελλάδα όσο και στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, παράλληλα με τη συγγραφική του δραστηριότητα.

Ήταν παντρεμένος με την ηθοποιό Εύα Σιμάτου, με την οποία απέκτησαν έναν γιο, τον Ερμή.