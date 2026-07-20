Ανδρουλάκης: «Το Μέγαρο Μαξίμου αποδεικνύεται περίκλειστο σύστημα εξουσίας – Θέλει την τοπική αυτοδιοίκηση κυματοθραύστη των πολιτικών του επιλογών»

«Το Μέγαρο Μαξίμου αποδεικνύεται ένα περίκλειστο σύστημα εξουσίας, που θέλει την τοπική αυτοδιοίκηση κυματοθραύστη των πολιτικών του επιλογών», τόνισε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Νίκος Ανδρουλάκης, αναφερόμενος στο νομοσχέδιο της κυβέρνησης για τη διαχείριση των υδάτων της χώρας, σε σύσκεψη με δημάρχους της Θεσσαλονίκης και Χαλκιδικής, που πραγματοποιήθηκε στην ανατολική Θεσσαλονίκη.

«Πήρα την πρωτοβουλία να συναντηθούμε με αυτοδιοικητικούς παράγοντες της Κεντρικής Μακεδονίας και του νομού της Θεσσαλονίκης, γιατί υπάρχει ένα κρίσιμο νομοσχέδιο μπροστά μας. Είναι ένα ακόμα παράδειγμα που αποδεικνύει περίτρανα ότι η κυβέρνηση δεν έχει καμία διάθεση συναινέσεων, διαλόγου, διαβούλευσης για κορυφαία ζητήματα που αφορούν την τοπική αυτοδιοίκηση», σημείωσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ.

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Ειδικότερα, για τη σχετική νομοθετική πρωτοβουλία της κυβέρνησης για τις εταιρείες ύδρευσης, που ως επί το πλείστον διαχειρίζονται οι δήμοι, ο κ. Ανδρουλάκης επισήμανε ότι η κυβέρνηση αναιρεί ακόμη και προηγούμενες δικές της νομοθετικές ρυθμίσεις και διευκρίνισε: «Τώρα, λοιπόν, έχουμε ένα νέο νομοσχέδιο, το οποίο είναι απέναντι και στη φιλοσοφία που η ίδια η κυβέρνηση είχε καθορίσει με τον προηγούμενο Κώδικα που είχαν ψηφίσει ως κυβέρνηση και όπου προβλεπόταν ότι οι συγχωνεύσεις γίνονται οικειοθελώς και όχι υποχρεωτικά. Τώρα έρχονται και νομοθετούν απέναντι σε αυτά, που ήδη είχαν νομοθετήσει και χωρίς διαβούλευση».

Ο κ. Ανδρουλάκης κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι «απαξιώνει τον θεσμό της αυτοδιοίκησης» και προχωρά σε κρίσιμες παρεμβάσεις χωρίς διάλογο μαζί της, ενώ μεταφέρει στους δημάρχους το βάρος των συνεπειών των αποφάσεών της. «Ήθελα, λοιπόν, να κουβεντιάσουμε για να βρούμε έναν τρόπο αντίδρασης. Εσείς πλέον καταλαβαίνετε ότι σας αντιμετωπίζουν ως κομπάρσους σε ένα πυλώνα της δημοκρατίας, όπως είναι η τοπική αυτοδιοίκηση, που δεν μπορεί χωρίς διαβούλευση και συζήτηση να παίρνει τέτοιες πρωτοβουλίες, διότι έρχεστε εσείς μετά να γίνετε ο κυματοθραύστης των επιπτώσεων των αποφάσεων της εκάστοτε κυβέρνησης», ανέφερε χαρακτηριστικά.

«Εδώ, λοιπόν, μιλάμε για μια νοοτροπία που περιφρονεί την τοπική αυτοδιοίκηση, περιφρονεί τους δημοκρατικά εκλεγμένους δημάρχους. Δεν είναι η πρώτη φορά. Γίνεται για πολλοστή φορά και πρέπει να υπάρχει ένα ηχηρό μήνυμα», συνέχισε ο κ. Ανδρουλάκης και προσέθεσε: «Πρέπει να υπάρξουν πρωτοβουλίες αντίδρασης. Δεν μπορεί συνεχώς να νομοθετεί η κυβέρνηση ερήμην των τοπικών κοινωνιών».

Ο κ. Ανδρουλάκης υπογράμμισε ότι «το θέμα της διαχείρισης υδάτων δεν είναι ένα επιμέρους θέμα», αλλά «μαζί με την ενέργεια είναι τα δύο κορυφαία ζητήματα που αφορούν και την ανθεκτικότητα, αλλά και τη βιωσιμότητα των Δήμων».

«Είδαμε τα αποτελέσματα της ενεργειακής διαχείρισης της πράσινης μετάβασης εις βάρος των τοπικών κοινωνιών -και στην παραγωγή και στην αυτοδιοίκηση. Έχω πει πολλές φορές ότι υπονόμευσαν τον θεσμό των ενεργειακών κοινοτήτων νομοθετικά, υπηρετώντας συγκεκριμένα συμφέροντα που ήθελαν ένα ειδικό καθεστώς κατανομής του ενεργειακού χώρου κομμένο και ραμμένο στα συμφέροντά τους. Το βλέπουμε τώρα και στη διαχείριση υδάτων», υπογράμμισε, επισημαίνοντας πως «γι’ αυτό πρέπει τα δημοκρατικά εκλεγμένα όργανα και η ΚΕΔΕ να αντιδράσουν σε αυτή τη συνεχιζόμενη πρακτική που υπονομεύει και το παρόν και το μέλλον των δήμων και των τοπικών κοινωνιών».

Στη συνάντηση παρέστησαν ο δήμαρχος Βόλβης, Διαμαντής Λιάμας, ο δήμαρχος Θερμαϊκού, Θεόδωρος Τζέκος, ο δήμαρχος Θέρμης, Θεόδωρος Παπαδόπουλος, η δήμαρχος Λαγκαδά, Νίκη Ανδρεάδου, ο δήμαρχος Χαλκηδόνας, Σταύρος Αναγνωστόπουλος, ο δήμαρχος Κασσανδρείας, Μάριος Παπαστεφάνου καθώς και εκπρόσωποι των δημάρχων Πυλαίας – Χορτιάτη, Πολυγύρου και Ωραιοκάστρου.

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Τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ συνόδευαν η βουλευτής Α’ Θεσσαλονίκης του ΠΑΣΟΚ, Ράνια Θρασκιά, ο βουλευτής Χαλκιδικής, Απόστολος Πάνας, το μέλος του Πολιτικού Κέντρου του ΠΑΣΟΚ, Θανάσης Γλαβίνας, οι γραμματείς της Νομαρχιακής Επιτροπής Εκλογικού Αγώνα ΠΑΣΟΚ Α’ Θεσσαλονίκης, Στάθης Κουτσοχήνας και Β’ Θεσσαλονίκης, Γιάννης Μπατζαρακίδης , ο περιφερειακός σύμβουλος, Χρήστος Παπαστεργίου, ο διευθυντής του γραφείου του Νίκου Ανδρουλάκη στη Θεσσαλονίκη, Δημήτρης Σαρηγιάννης, κ.ά.