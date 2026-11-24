Την παραίτηση του υφυπουργού Εσωτερικών Βαγγέλη Λιάκου ή διαφορετικά την αποπομπή του από τον πρωθυπουργό ζητά το ΠΑΣΟΚ.

Σε ανακοίνωσή του το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης αναφέρει ότι «οι αποκαλύψεις για το όργιο απευθείας αναθέσεων στις αδερφές του κ. Λιάκου δεν έχουν τέλος» και ότι «εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ μοιράστηκαν σαν στραγάλια».

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Ειδικότερα αναφέρει ότι «αποκαλύφθηκε πως ταυτόχρονα με τις απευθείας αναθέσεις το ένα συγγενικό πρόσωπο του κ. Λιάκου ήταν έμμισθος συνεργάτης του στη Βουλή».

«Το δημόσιο χρήμα φαίνεται να έγινε οικογενειακή υπόθεση», σχολιάζει το ΠΑΣΟΚ. Τονίζει πως «ο υφυπουργός δήλωνε στις 16 Νοεμβρίου πως οι απευθείας αναθέσεις δεν αφορούσαν στην εκλογική του περιφέρεια, αλλά δεν έλεγε την αλήθεια», καθώς «σύμφωνα με δημοσιογραφικές αποκαλύψεις, μία εκ των δύο αδερφών του είχε συνάψει συμβάσεις μέσω απευθείας αναθέσεων με το ΝΠΔΔ ΗΡΟΔΩΡΟΣ του Δήμου Μεγάρων, που ανήκει στην εκλογική περιφέρεια του κ. Λιάκου».

Το ΠΑΣΟΚ σημειώνει ότι το ερώτημα «που εύλογα τίθεται, είναι πώς ανέχονται στην κυβέρνηση έναν υφυπουργό που οι αδερφές του έλαβαν από δήμους μέσω απευθείας αναθέσεων 1.659.554 ευρώ επί διακυβέρνησης Νέας Δημοκρατίας και ο ίδιος παράλληλα να ψεύδεται;».

Κατόπιν αυτών το ΠΑΣΟΚ υποστηρίζει ότι «ο κ. Λιάκος οφείλει να παραιτηθεί», «διαφορετικά ο Πρωθυπουργός της δήθεν μηδενικής ανοχής σε θέματα ηθικής τάξεως οφείλει να τον αποπέμψει».