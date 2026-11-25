Για τις απευθείας αναθέσεις στις αδελφές του μίλησε ο υφυπουργός Εσωτερικών, Βαγγέλης Λιάκος λέγοντας ότι: «Προφανώς και δεν επηρέασα κανέναν δήμαρχο για να δώσει δουλειά στην αδερφή μου».

Ο κ. Λιάκος, μιλώντας στον ΣΚΑΪ, είπε: «Μπήκα στην πολιτική για να προσφέρω. Ο πρωθυπουργός μου εμπιστεύθηκε ένα χαρτοφυλάκιο και αυτό θέλω να το φέρω εις πέρας», ξεκαθαρίζοντας πως δεν πρόκειται να παραιτηθεί παρά τις αντιδράσεις.

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Ο Βαγγέλης Λιάκος τόνισε πως ήταν αδύνατον να ελέγχει την επαγγελματική πορεία της αδερφής του δεκαπέντε χρόνια πριν ασχοληθεί με την πολιτική: «Η αδερφή μου συνέχισε το γραφείο του πατέρα μου και πήρε την πρώτη δουλειά όταν εγώ ήμουν στο πέμπτο έτος του Πολυτεχνείου. Να της έλεγα να μην το κάνει γιατί εγώ σε 15 χρόνια θα ασχοληθώ με την πολιτική;».

Αναφέρθηκε και στη μήνυση που έκανε λέγοντας πως: «Ξεκίνησε μια χυδαία προσπάθεια πολιτικής μου εξόντωσης. Βγήκε μια εφημερίδα – γιατί την Παρασκευή ορκίστηκα – το Σάββατο με πρωτοσέλιδο “Λιάκος ΑΕ και ταμείο 1 εκατ. ευρώ”. Έλεγε ότι υπήρχε οργανωμένο σχέδιο από τις αδερφές μου για να συλλέγονται χρήματα τα οποία εγώ χρησιμοποιούσα στον πολιτικό μου αγώνα».

Στη συνέχεια μίλησε για «συγκεκριμένη εκπομπή κάθε ημέρα επί δυο ώρες με υπαινιγμούς και ψεύδη συκοφαντούν εμένα και την αδερφή μου».

Τόνισε πως η άλλη αδερφή του, με την οποία συνεργάζονται, δεν έχει καμία σύμβαση από την εκλογική της περιφέρεια και επεσήμανε πως: «Δεν έχω καμία μετοχική σύμβαση και καμία σύμβαση με το δημόσιο».

Σημείωσε πως λόγο της φύσης του υπουργείου οι αδερφές του δεν θα έχουν ξανά συμβάσεις με το δημόσιο και επεσήμανε πως όταν έγινε υπουργός ζήτησε από την αδερφή με την οποία συνεργάζονταν να παραιτηθεί.

«Οι ίδιοι οι δήμαρχοι βγήκαν και δήλωσαν ότι ουδέποτε ενοχλήθηκαν από εμένα για να πάρει κάποια δουλειά. Ποτέ δεν μεσολάβησα! Ούτε εγώ ποτέ σε δημόσια ή ιδιωτική μου πράξη ευνόησα τους δημάρχους αυτούς. Δεν έχω την παραμικρή σχέση με τις εταιρείες» επεσήμανε.

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Επεσήμανε πως τα μόνα έσοδα του ιδίου είναι από την βουλευτική αποζημίωσή του, ενώ σε ερώτηση για το αν προέρχονται οι επιθέσεις από το εσωτερικό της ΝΔ απάντησε πως «θα απαντήσει η δικαιοσύνη στην οποία προσέφυγα».