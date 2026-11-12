Βαγγέλης Λιάκος: Έγινε το νεαρότερο μέλος της κυβέρνησης σε ηλικία 37 ετών

Καθήκοντα υφυπουργού Εσωτερικών αναλαμβάνει ο Βαγγέλης Λιάκος, παίρνοντας τη θέση του Βασίλη Σπανάκη, ο οποίος μετακόμισε στο υπουργείο Ανάπτυξης ως υφυπουργός μετά την παραίτηση του Λάζαρου Τσαβδαρίδη.

Ο Βασίλης Λιάκος στα 37 του χρόνια είναι πλέον το νεότερο μέλος της κυβέρνησης.

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Ποιος είναι ο Βασίλης Λιάκος

Έχει γεννηθεί στις 11 Φεβρουαρίου του 1989 και εξελέγη βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας στη Δυτική Αττική.

Μεγάλωσε και ζει στον Ασπρόπυργο Αττικής. Είναι απόφοιτος του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, όπου απέκτησε το δίπλωμα του Μηχανολόγου Μηχανικού, με κατεύθυνση την Οργάνωση Παραγωγής και τη Διοίκηση Επιχειρήσεων.

Παράλληλα, κατέχει μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών στα Εφαρμοσμένα Οικονομικά και Χρηματοοικονομικά από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Έχει επαγγελματική εμπειρία στον ιδιωτικό τομέα, έχοντας εργαστεί ως σύμβουλος επιχειρήσεων, ενώ παράλληλα διατηρεί το δικό του Τεχνικό Γραφείο στον Ασπρόπυργο.

Κατά τη διάρκεια των φοιτητικών του χρόνων ασχολήθηκε ενεργά με τη ΔΑΠ-ΝΔΦΚ.

Κοινοβουλευτικές Δραστηριότητες

• Εξελέγη Βουλευτής Β’ Δυτικής Αττικής για πρώτη φορά στις εκλογές του Ιουλίου 2019 με τη Νέα Δημοκρατία.

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• Διετέλεσε Γραμματέας της Βουλής των Ελλήνων κατά τη ΙΗ΄ Περίοδο (17/07/2019 – 22/04/2023).

• Μέλος των Διαρκών Επιτροπών Κοινωνικών Υποθέσεων και Μορφωτικών Υποθέσεων και της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής Έρευνας και Τεχνολογίας.

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Πολιτικές / Κοινωνικές Δραστηριότητες

Ιδρυτής της Πολιτικής Ακαδημίας της ΟΝΝΕΔ, στην οποία έχει διατελέσει και Διευθυντής.