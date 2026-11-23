Βαγγέλης Λιάκος: Μήνυση για συκοφαντική δυσφήμιση κατά δύο δημοσιογράφων και ενός εκδότη
Σχετικά με τα δημοσιεύματα για απευθείας αναθέσεις σε εταιρίες της αδερφής του
Μήνυση για συκοφαντική δυσφήμιση κατά δύο δημοσιογράφων και ενός εκδότη κατέθεσε ο Υφυπουργός Εσωτερικών Βαγγέλης Λιάκος, σχετικά με τα δημοσιεύματα για απευθείας αναθέσεις σε εταιρίες της αδερφής του.
Σε δηλώσεις του στην Ευελπίδων ο υφυπουργός έκανε λόγο για προσπάθεια πολιτικής του εξόντωσης με σαφή προεκλογική στόχευση με ψευδή και συκοφαντίες.
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