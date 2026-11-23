Μήνυση για συκοφαντική δυσφήμιση κατά δύο δημοσιογράφων και ενός εκδότη κατέθεσε ο Υφυπουργός Εσωτερικών Βαγγέλης Λιάκος, σχετικά με τα δημοσιεύματα για απευθείας αναθέσεις σε εταιρίες της αδερφής του.

Σε δηλώσεις του στην Ευελπίδων ο υφυπουργός έκανε λόγο για προσπάθεια πολιτικής του εξόντωσης με σαφή προεκλογική στόχευση με ψευδή και συκοφαντίες.