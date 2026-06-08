Ευθύμιος Μπακογιάννης: Παραιτήθηκε ο γγ του υπ. Περιβάλλοντος – Εμπλοκή συγγενών του στο κύκλωμα με τις πολεοδομίες

Την παραίτηση του υπέβαλε το πρωί της Δευτέρας (8/6) ο γενικός γραμματέας Σχεδιασμού και Αστικού Περιβάλλοντος Ευθύμιος Μπακογιάννης.

Σύμφωνα με πληροφορίες η παραίτηση του συνδέεται με το κύκλωμα στις πολεοδομίες που εντοπίστηκε την περασμένη εβδομάδα. Κατά τις ίδιες πηγές, στην υπόθεση εμπλέκονται δύο συγγενικά πρόσωπα του κ. Μπακογιάννη.

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Κατά τις ίδιες πληροφορίες ανάμεσα στους έξι συλληφθέντες για το κύκλωμα στις πολεοδομίες βρίσκεται ο γαμπρός του κ. Μπακογιάννη ο οποίος έχει παντρευτεί την αδελφή του, και είναι Τεχνικός Σύμβουλος της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής.

Ακόμη ανάμεσα στους κατηγορούμενους είναι επίσης και η σύζυγος του γαμπρού του κ. Μπακογιάννη, η οποία είναι γενική γραμματέας του δήμου Γαλατσίου.

Στην επιστολή παραίτησής του ο κ. Μπακογιάννης επικαλείται προσωπικούς λόγους, σημειώνοντας ότι ολοκληρώθηκε ένας σημαντικός κύκλος της πολυετούς θητείας του στο υπουργείο και ότι πλέον επιστρέφει στα ακαδημαϊκά του καθήκοντα. Παράλληλα, δηλώνει διαθέσιμος να συμβάλει στην ομαλή μετάβαση και στη διασφάλιση της συνέχειας του έργου της Γενικής Γραμματείας.

Αναλυτικά η επιστολή του:

Αξιότιμε κ. Υπουργέ,

Με την παρούσα επιστολή επιθυμώ να σας υποβάλω την παραίτησή μου από τη θέση του Γενικού Γραμματέα Χωρικού Σχεδιασμού και Αστικού Περιβάλλοντος του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας για προσωπικούς λόγους και αφού έκλεισε ένας σημαντικός κύκλος της πολύχρονης θητείας μου, πλέον δύναμαι να επιστρέψω στα ακαδημαϊκά μου καθήκοντα. Θα συνεχίσω να υπηρετώ με κάθε τρόπο το δημόσιο συμφέρον, με την πεποίθηση ότι οι προκλήσεις που αντιμετωπίζει ο Χωρικός Σχεδιασμός απαιτούν διαρκή αυτοκριτική, διαφάνεια και υπευθυνότητα.

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Είμαι στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διαδικασία απαιτηθεί ώστε να είναι ομαλότερη η μετάβαση της ανάληψης των καθηκόντων από το νέο Γενικό Γραμματέα, καθώς και της διασφάλισης της συνέχειας στο έργο και στις υποχρεώσεις της Γενικής Γραμματείας.

Θα ήθελα να εκφράσω τις ευχαριστίες μου στον Πρωθυπουργό και στην πολιτική ηγεσία του Υπουργείου για τη στήριξη και την ευκαιρία που μου έδωσαν να υπηρετήσω τα θέματα Χωροταξίας και Πολεοδομίας, τους συνεργάτες του γραφείου μου για την αφοσίωση, τον επαγγελματισμό και την πίστη ότι μπορούμε να υπηρετούμε το δημόσιο συμφέρον με επαγγελματισμό και αποτελεσματικότητα, το προσωπικό του υπουργείου και όλες τις υπηρεσίες για τη συμβολή και τη συνεργασία τους στην υλοποίηση των στόχων και των έργων που είχαμε αναλάβει.

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Με εκτίμηση,

Ευθύμιος Μπακογιάννης