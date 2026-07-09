Νίκος Παππάς: “Ο ΣΥΡΙΖΑ θα κατέβει στις εκλογές – Χρειαζόμαστε συμμαχίες αλλά όχι με όρους διάχυσης”

Ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Νίκος Παππάς γνωστοποίησε ότι το κόμμα θα είναι παρόν στις επόμενες εκλογές με δικό του πολιτικό στίγμα και οργανωμένη παρουσία, λίγες ημέρες πριν από την συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής.

Ο Νίκος Παππάς, μιλώντας στο ΕΡΤNews, ξεκαθάρισε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ χρειάζεται συμμαχίες ενόψει των εκλογών, αλλά όχι με όρους διάχυσης ή αναστολής λειτουργίας, αναφέροντας ότι το κόμμα οφείλει να επαναξιολογήσει τα νέα πολιτικά δεδομένα, μετά τις παρεμβάσεις του Αλέξη Τσίπρα και την ίδρυση του νέου πολιτικού φορέα.

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«Δεν μπορούμε να κάνουμε πολιτική με όρους τυφλόμυγας», είπε χαρακτηριστικά ο Νίκος Παππάς, δείχνοντας προς την ανάγκη καθαρών αποφάσεων και οργανωμένης στρατηγικής.

Την ίδια ώρα, άφησε αιχμές για τη στάση του πρώην πρωθυπουργού, σημειώνοντας ότι ένας πολιτικός φορέας δεν μπορεί να λειτουργεί με όρους προσωπικών διαπραγματεύσεων.

Ο Νίκος Παππάς απέρριψε τα σενάρια διάλυσης ή «παγώματος» του ΣΥΡΙΖΑ, υπογραμμίζοντας ότι καμία απόφαση δεν δίνει τέτοια εντολή. Όπως είπε, η απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής του Ιουνίου προβλέπει συμμαχίες, αλλά με ψηφοδέλτιο ΣΥΡΙΖΑ και συμμάχων.

«Θα υπάρχει πρόταση που θα υπηρετεί την απόφαση του συνεδρίου και της Κεντρικής Επιτροπής: συμμαχίες με όσους θέλουν και μπορούν, με ψηφοδέλτιο ΣΥΡΙΖΑ και συμμάχων», ανέφερε.

Ο βουλευτής τάχθηκε υπέρ ενός μοντέλου συλλογικής ηγεσίας, υποστηρίζοντας ότι η έλλειψη συλλογικότητας κόστισε στον ΣΥΡΙΖΑ τα προηγούμενα χρόνια. Επικαλέστηκε μάλιστα το παράδειγμα της προδικτατορικής ΕΔΑ, η οποία κατάφερε να αναδειχθεί σε αξιωματική αντιπολίτευση μέσα από συλλογική λειτουργία.

«Δεν έχω μιλήσει με τον Τσίπρα»

Ερωτηθείς για τη σχέση του με τον Αλέξη Τσίπρα, ο Νίκος Παππάς αποκάλυψε ότι δεν έχει επικοινωνήσει μαζί του από την αποχώρησή του από τον ΣΥΡΙΖΑ. «Ήταν μια επιλογή με την οποία διαφώνησα», είπε, προσθέτοντας ότι εξακολουθεί να τον εκφράζει το πρόγραμμα και η πολιτική πρόταση του κόμματος.

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Ο Νίκος Παππάς υποστήριξε ότι η δημοσκοπική εικόνα αδικεί τον ΣΥΡΙΖΑ, εκτιμώντας ότι μια ενιαία και συντεταγμένη παρουσία θα μπορούσε να αλλάξει την εικόνα του κόμματος.

Για την ακρίβεια, επανέλαβε τη θέση υπέρ της μείωσης του ΦΠΑ και των έμμεσων φόρων, σημειώνοντας ότι η πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ είναι κοστολογημένη.

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Απαντώντας στον Άδωνι Γεωργιάδη για τις αναφορές στον Αλέξη Τσίπρα, κατηγόρησε τη Νέα Δημοκρατία ότι επιχειρεί να απαξιώσει συνολικά τη διακυβέρνηση 2015-2019, ενώ πρόσθεσε ότι η κυβέρνηση «κουβαλά ένα σκάνδαλο την εβδομάδα στην πλάτη της».

Ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ αναφέρθηκε και στη φονική επίθεση στη Θεσσαλονίκη, την οποία χαρακτήρισε «αποτρόπαιο έγκλημα».

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Παράλληλα, απέρριψε κάθε προσπάθεια πολιτικής εκμετάλλευσης της υπόθεσης, τονίζοντας ότι δεν μπορεί να αποδίδεται πολιτικό πρόσημο σε μια εγκληματική ενέργεια που έθεσε σε κίνδυνο ανθρώπινες ζωές.