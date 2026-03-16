Παπασταύρου: “Σε ετοιμότητα για νέα μέτρα προστασίας των καταναλωτών από το αυξημένο ενεργειακό κόστος”

Σε ετοιμότητα για νέες παρεμβάσεις που θα ενισχύσουν τους πολίτες απέναντι στο αυξημένο ενεργειακό κόστος βρίσκεται η κυβέρνηση, όπως δήλωσε ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου.

Ο κ. Παπασταύρου, μιλώντας στο OPEN, είπε: «Είμαστε αποφασισμένοι να μην αφήσουμε αβοήθητους τους πολίτες», διευκρινίζοντας πως «υπάρχει σχεδιασμός, σε καθημερινή βάση παρακολουθούμε την κρίση. Όλα τα συναρμόδια υπουργεία είμαστε σε επικοινωνία». Παράλληλα, υποστήριξε ότι η Ελλάδα είναι η πρώτη χώρα σε επίπεδο ΕΕ που επέβαλε επέβαλε πλαφόν στα καύσιμα.

Ο υπουργός στάθηκε εκτός από το πετρέλαιο και στο θέμα του φυσικού αερίου και το πως επηρεάζει τις τιμές του ηλεκτρικού ρεύματος. Ανέφερε σχετικά ότι μέχρι στιγμής η αύξηση στο φυσικό αέριο δεν μετακυλίεται στους καταναλωτές. «Το πρώτο 10ήμερο του Μαρτίου, χάρη στο διαφοροποιημένο μείγμα παραγωγής που έχουμε, χάρη στις ΑΠΕ, είχαμε την 6η χαμηλότερη τιμή ηλεκτρικής ενέργειας πανευρωπαϊκά», τόνισε ο κ. Παπασταύρου.

Κατ΄ επέκταση στο αέριο και το ηλεκτρικό ρεύμα η εφαρμογή μέτρων θα εξαρτηθεί από την πορεία της κρίσης στο εξής.

Πάντως, ο υπουργός διευκρίνισε ότι «δε θέλω να προδικάσω μέτρα, αλλά επιβεβαιώνω ότι υπάρχει βούληση και σχεδιασμός να στηριχθεί ο Έλληνας πολίτης».