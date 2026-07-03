ΥΠΕΝ: Υπογραφές για 7 έργα παροχής πόσιμου νερού σε 7 Δήμους σε Κεντρική Μακεδονία και Ήπειρο

Ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κ. Σταύρος Παπασταύρου, υπέγραψε σήμερα, σε εκδήλωση στο ΥΠΕΝ, απόφαση υπαγωγής ηπειρωτικών δήμων και ΔΕΥΑ από Κεντρική Μακεδονία και Ήπειρο, στο πλαίσιο του προγράμματος «Παρεμβάσεις παροχής πόσιμου νερού και διαχείρισης υδάτων» του άξονα «Παροχή πόσιμου νερού και διαχείριση υδάτων» του Τομεακού Προγράμματος Ανάπτυξης του ΥΠΕΝ.

Η απόφαση αφορά 7 έργα σε 7 Δήμους σε Κεντρική Μακεδονία και Ήπειρο για αντιμετώπιση της λειψυδρίας, προϋπολογισμού 10.285.363,16 ευρώ, η οποία έρχεται να προστεθεί στις πρόσφατες αποφάσεις για την ενίσχυση 9 νησιωτικών και 9 ηπειρωτικών Δήμων με 26 έργα, ανεβάζοντας το συνολικό ύψος των παρεμβάσεων σε πάνω από 41 εκατομμύρια ευρώ, για 33 έργα σε 25 Δήμους.

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Στην εκδήλωση συμμετείχαν οι βουλευτές Σερρών και Υφυπουργός Εξωτερικών, κ. Αναστάσιος Χατζηβασιλείου, Ημαθίας, κ. Αναστάσιος Μπαρτζώκας, Πρέβεζας, κ. Σπυρίδων Κυριάκης, Πέλλας, κ.κ. Γεώργιος Καρασμάνης, Διονύσιος Σταμενίτης, Βασίλειος Βασιλειάδης, και Χαλκιδικής, κ. Ιωάννης Γιώργος.

Συμμετείχαν επίσης, οι Δήμαρχοι Λαγκαδά, κα Ελπινίκη Ανδρεάδου, Ωραιοκάστρου, κ. Παντελεήμων Τσακίρης, Νέας Προποντίδας, κ. Εμμανουήλ Καρράς, Σιντικής, κ. Γεώργιος Τάτσιος, Ζηρού, κ. Γεώργιος Γιολδάσης, Πέλλας, κ. Ευστάθιος Φουντουκίδης και Νάουσας, κ. Νικόλαος Κουτσογιάννης.

Με τα νέα αυτά έργα υδροδοτούνται περιοχές της Βορείου Ελλάδας που ως σήμερα είτε δεν είχαν σύνδεση με το δίκτυο, είτε έκαναν χρήση άτυπων ιδιωτικών δικτύων, αντιμετωπίζεται το μεγάλο πρόβλημα των απωλειών από πεπαλαιωμένα δίκτυα αμιάντου, που σε πολλά δίκτυα φτάνει και το 60-70%, ανοίγονται νέες γεωτρήσεις, επεκτείνονται τα δίκτυα, κατασκευάζονται μονάδες αφαλάτωσης και νέες δεξαμενές ύδρευσης.

Ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κ. Σταύρος Παπασταύρου δήλωσε: «Έχουμε υπογράψει μέχρι στιγμής 26 έργα σε 18 Δήμους με προϋπολογισμό πάνω από 31 εκατομμύρια ευρώ στη νησιωτική και ηπειρωτική Ελλάδα. Σήμερα ήρθε η σειρά της Κεντρικής Μακεδονίας και της Ηπείρου. Πρόκειται για τη χρηματοδότηση 7 έργων σε 7 Δήμους. Οι πρωτοβουλίες εντάσσονται σε ένα ευρύτερο εθνικό ολιστικό σχέδιο για τη διαχείριση των υδάτων. Την περασμένη εβδομάδα θέσαμε σε δημόσια διαβούλευση την πρώτη ‘’Εθνική Στρατηγική για τα Ύδατα’’, ενώ το νέο νομοσχέδιο για τη διαχείριση των υδάτων θα τεθεί σε δημόσια διαβούλευση τις επόμενες ημέρες.

Οι απώλειες υδάτων, όπως μας ανέφεραν άλλοι Δήμαρχοι, φτάνουν ακόμη και το 60-70% από απαρχαιωμένα δίκτυα, τα οποία οφείλουμε να εκσυγχρονίσουμε. Το νερό είναι δημόσιο αγαθό. Για εμάς, στο ΥΠΕΝ, κάθε ευρώ που επενδύεται στην αντιμετώπιση της λειψυδρίας επιστρέφει πολλαπλάσιο στον πολίτη.

Όχι μόνο στους πολίτες των Δήμων σας, αλλά και στις επόμενες γενεές. Η διασφάλιση επαρκούς, ασφαλούς, προσιτού και ποιοτικού πόσιμου νερού -του δημόσιου αυτού αγαθού- για όλους τους πολίτες αποτελεί αδιαπραγμάτευτη εθνική προτεραιότητα.

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Θέλω να ευχαριστήσω θερμά όσους συνέβαλαν στην προετοιμασία και την ωρίμανση αυτών των έργων: τους Δήμους, τις ΔΕΥΑ, τις υπηρεσίες του Υπουργείου και όλους όσοι εργάστηκαν συστηματικά ώστε οι πραγματικές ανάγκες των Δήμων να μετατραπούν σε συγκεκριμένες χρηματοδοτήσεις και σε έργα με απτό και μετρήσιμο αποτέλεσμα.»